La dieta delle 10 ore: come funziona e cosa mangiare

La dieta delle 10 ore, creata dalla nutrizionista Jeanette Hyde, permette di dimagrire e sgonfiarsi senza fatica e in modo duraturo. Scopriamo come funziona e cosa mangiare

Dieta delle 10 ore: come funziona la dieta del digiuno intermittente?

La dieta delle 10 ore, una tipologia di digiuno intermittente aiuta a dimagrire e bruciare i grassi in eccesso in modo sano con benefici che riguardano anche altri aspetti. Basta non mangiare dopo il tramonto

Se vuoi sentirti più giovane, dimagrire, proteggere il cuore ed evitare il rischio di diabete, basta cambiare le tue abitudini alimentari e seguire una dieta equilibrata alternata a delle ore di digiuno. Questo è quanto consiglia la nutrizionista Jeanette Hyde, autrice del libro La dieta delle 10 ore

Secondo Hyde, bisogna seguire questa dieta, ma soltanto nel lasso di tempo delle 10 ore in modo che il corpo si abitui a un digiuno di circa 14 ore durante il quale attinge ai grassi per poi rigenerarsi aumentando la longevità.

Secondo la dieta delle 10 ore, a partire dalle 20 bisogna cessare di consumare alimenti solidi.

Dopo i pasti principali della giornata, compreso gli spuntini, bisogna consumare soltanto alimenti liquidi, quali tè e tisane. Una soluzione molto rigida che bisogna seguire soltanto per due settimane circa in modo da ridurre il peso corporeo. In base a quanto afferma Hyde, ognuno può scegliere la fascia oraria che maggiormente predilige, anche in base al proprio stile di vita, ma non bisogna andare oltre le 20.

In questo modo, si sgonfia la pancia, si perde peso e allo stesso tempo si riesce a dormire meglio, in quanto lo stomaco non è appesantito dal pasto serale. A colazione si possono assumere dei cereali che sono ricchi di fibre e danno energia. Il pesce, la carne magra, quale pollo e tacchino è consigliata, così come le uova e i latticini. A partire dalle 17 sono consigliate tisane a base di finocchio, frutti rossi, tiglio, karkadè, ecc.



Quando mangiare per dimagrire?

Per eliminare i chili in eccesso e, quindi, dimagrire, risulta fondamentale cercare di cambiare il proprio stile di vita mangiando alimenti ipocalorici e facendo maggiore attività fisica. Nella dieta delle 10 ore non è soltanto importante cosa mangiare, ma anche quando si mangia. Si tratta di uno dei punti chiave di questo regime alimentare che mira, non soltanto alla perdita di peso, ma anche a una azione anti-age.

Il metodo elaborato da Jeanette Hyde si basa sulle diete del digiuno o del digiuno intermittente, ma riduce le ore di astinenza dal cibo a 14, la maggior parte delle quali sono comunque dedicate al sonno. Mentre nelle restanti 10 si può mangiare seguendo un regime alimentare ben proporzionato.

La dieta delle 10 ore: come funziona?

Nella dieta delle 10 ore, Hyde offre un programma alimentare facile, accessibile e alla portata di tutti per dimagrire senza fatica, sentirsi pieni di energia e ridurre il rischio di diabete e malattie cardiovascolari.

Non è necessario fare cambiamenti radicali per perdere peso, anzi. La forza della dieta delle 10 ore è proprio la sua accessibilità. Il suo segreto sta nella combinazione di due potenti strumenti – il digiuno intermittente e l’assunzione di fibre alimentari di varietà diverse – in una dieta-non dieta perfetta per chi non si sente o non può modificare in modo radicale il proprio stile di vita e le abitudini alimentari. Perché tanti piccoli passi portano molto più lontano di un unico salto in avanti.