Dieta delle zucchine? Fanno perdere peso velocemente. Agiscono sul metabolismo, sono diuretiche e antiossidanti. Scopriamo il menù settimanale che ti fa perdere fino a 3 kg in una settimana

La zucchina è un ottimo alimento per chi ha bisogno di perdere peso, essa infatti contiene pochissime calorie, è ricca di acqua e di fibre, sali minerali e vitamine. E’ perfetta per drenare i liquidi in eccesso e quindi combattere anche la fastidiosa cellulite che tanto affligge uomini e donne, a discapito di età e peso. Può aiutare a contrastare i problemi di stitichezza ed a lenire le infiammazioni dell’intestino e dell’apparato urinario.

La dieta delle zucchine: il menù settimanale che ti fa perdere fino a 3 kg

Con una buona dieta a base di zucchine, da seguire per un periodo limitato di tempo, si possono perdere fino a tre chili in una sola settimana, vediamo come!

- Lunedì .

Colazione con caffè o thè, quattro fette integrali, o due biscotti integrali, più un frutto. Nello spuntino fra i pasti va bene una mela.

A pranzo zucchine e pomodori con 100 gr. di pasta integrale.

A cena zucchine grigliate con una fetta di petto di tacchino.

- Martedì

Colazione con yogurt e cereali, per lo spuntino un frutto a piacere.

A pranzo zucchine con 100 gr. di riso integrale.

A cena zucchine con pesce alla griglia.

- Mercoledì

Colazione con latte scremato e quattro fette integrali. Una spremuta di arancio o pompelmo nello spuntino fra i pasti.

Per pranzo zucchine grigliate per accompagnare un minestrone di verdure.

A cena invece petto di pollo con zucchine.

- Giovedì

Colazione con thè e quattro fette integrali, un frutto a metà mattina.

A pranzo riso integrale e zucchine al vapore.

A cena zucchine ripiene di carne trita, preferibilmente di scottona.

- Venerdì

Colazione con latte scremato e due biscotti integrali, un frutto nell’intervallo tra i pasti.

A pranzo due patate e due zucchine cotte al vapore.

Per cena 150 gr. di petto di pollo con zucchine grigliate.

- Sabato

Colazione con yogurt bianco e quattro biscotti integrali. Nello spuntino una centrifuga di frutta.

A pranzo brodo di pollo e zucchine, 200 gr. ciascuno.

A cena pesce alla griglia con zucchine.

- Domenica

A colazione caffè e biscotti integrali. Spuntino con un frutto di stagione.

A pranzo 100 gr. di pasta integrale con zucchine, pomodori e trito di verdure miste.

Per cena petto di tacchino con verdure grigliate.

Dieta delle zucchine: benefici per il cuore

Essendo ricche di acqua e potassio, le zucchine aiutano a ridurre la pressione arteriosa. Favoriscono inoltre la riduzione del colesterolo in eccesso.

Dieta delle zucchine: migliora l’aspetto della pelle

Le zucchine fanno molto bene alla pelle sia se mangiate sia se applicate sulla cute. Aiutano a prevenire le rughe e contrastano le borse sotto gli occhi. Proteggono inoltre la pelle dai danni del sole.

Dieta delle zucchine: effetto rilassante

Le zucchine sembrano anche avere un effetto rilassante. Favorirebbero dunque il riposo.

Naturalmente prima di iniziare qualunque dieta, è opportuno ascoltare il parere del proprio medico o specialista. Le diete ipocaloriche con un numero limitato di alimenti possono essere seguite solo per un limitato periodo di tempo. É consigliabile anche svolgere una moderata attività fisica giornaliera per ottimizzare i risultati, almeno 30- 45 minuti per 3-5 volte a settimana.