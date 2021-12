La dieta depurativa dei 5 giorni da fare tra Natale e Capodanno

Se senti il bisogno di disintossicarti dopo giornate di eccessi alimentari, come Natale e Santo Stefano, questo è il piano nutrizionale che fa per te. Vario, sano, equilibrato e di stagione. La dieta depurativa dei 5 giorni da seguire tra Natale e Capodanno



Cerniere che si chiudono a fatica, sensazione di avere un cerchio alla testa, gonfiore. Il giorno successivo a pranzi e cenoni di Natale e Capodanno ci si sente spesso appesantiti e affaticati. Dopo la grande abbuffata di Natale… allora tutti a dieta, disintossicante! Non si tratta, infatti, di perdere qualche chilo di troppo, ma di depurarsi dopo i pasti abbondanti delle feste, anche in vista del Cenone di Capodanno. Ecco, allora, come rimettersi in salute e ritrovare la forma fisica in pochi giorni con la dieta depurativa dei 5 giorni e i consigli della Dott.ssa Schirò

Vietato saltare i pasti o nutrirsi esclusivamente a base di frutta e verdura per compensare qualche stravizio di troppo che ti sei concessa nei giorni precedenti: per arrivare in forma al cenone di San Silvestro non occorrono troppe rinunce o diete drastiche, basta una Dieta Mediterranea caratterizzata dal basso indice glicemico, ma anche dalla varietà e stagionalità degli alimenti. Caratteristiche fondamentali per il mantenimento dello stato di buona salute psicofisica, soprattutto dopo momenti di eccessi alimentari.

Cosa non fare, 8 consigli per seguire al meglio la dieta depurativa tra Natale e Capodanno

Il primo consiglio della Nutrizionista, Dott.ssa Schirò per evitare di commettere errori, è quello di non saltare i pasti e soprattutto gli spuntini.

1 Eliminare i carboidrati complessi.

2 Seguire una dieta esclusivamente a base di verdure e/o proteine.

3 Eccedere nell’attività fisica.

4 Scegliere esclusivamente cibi “free from…zuccheri, grassi, lattosio e glutine”.

5 Eliminare il glutine (se non si è intolleranti).

6 Optare per i pasti sostitutivi.

7 Seguire diete monotematiche (per esempio quella del minestrone).

8 Seguire diete consigliate da amici e parenti.

Cosa fare durante i 5 giorni della dieta da seguire tra Natale e Capodanno

“Per compensare uno ‘strappo’ – assicura la dott.ssa Schirò – buona regola sarebbe innanzitutto accompagnarlo, o meglio, precederlo da una buona porzione di verdure, crude o cotte, per rallentare l’assorbimento di grassi e zuccheri. Se sono avanzati dei dolci e difficilmente ne riusciamo a farne a meno, a questo punto il consiglio è quello di consumarli preferibilmente a colazione, moderare le porzioni e ridurre la quota di carboidrati complessi nei successivi pasti. Ma soprattutto, aumentiamo il nostro dispendio energetico facendo delle quotidiane camminate a ritmo sostenuto. È bene comprendere anche che lo ‘sgarro’ è responsabile di un aumento di peso e di ciò che da esso ne consegue, se questo è consueto e non occasionale”.

La dieta depurativa dei 5 giorni da seguire tra Natale e Capodanno: Cosa portare in tavola?

Dal 27 dicembre al 31 dicembre pomeriggio via libera, dunque, agli alimenti di stagione della nostra preziosa Dieta Mediterranea. Frutta e verdura fresche insieme a uova, carne, pesce, legumi, cereali, pasta e formaggi. Il tutto preferibilmente condito con olio extravergine di oliva, aceto di mele, limone, erbe aromatiche, spezie. Bevande consigliate? “Acqua naturale; infusi, tè e tisane”, consiglia la dott.ssa Schirò. Caffè espresso, sì, ma “Massimo 3, ma a stomaco pieno”, conclude la nutrizionista.

Menù della dieta dei 5 giorni dal 27 al 31 dicembre 27 Dicembre : schema

COLAZIONE: Tè con biscotti secchi integrali e 1 frutto di stagione oppure yogurt magro e fiocchi di avena oppure spremuta fresca di succo di arancia e biscotti secchi integrali

SPUNTINO MATTINA: 1 frutto di stagione oppure una bevanda probiotica oppure una manciata di frutta secca oppure spremuta fresca di arancia o melograno

PRANZO: Uova strapazzate; asparagi lessi; pane di rimacino (40-50 g)

SPUNTINO POMERIGGIO: 1 frutto di stagione oppure una bevanda probiotica oppure una manciata di frutta secca oppure spremuta fresca di arancia o melograno

CENA: Spezzatino di maiale con le mele; insalata di verdure crude miste; pane di rimacino (40-50 g)

28 Dicembre

COLAZIONE: Tè con biscotti secchi integrali e 1 frutto di stagione oppure yogurt magro e fiocchi di avena oppure spremuta fresca di succo di arancia e biscotti secchi integrali

SPUNTINO MATTINA: 1 frutto di stagione oppure una bevanda probiotica oppure una manciata di frutta secca oppure spremuta fresca di arancia o melograno

PRANZO: Zuppa di lenticchie rosse e orzo; insalata al finocchio

SPUNTINO POMERIGGIO: 1 frutto di stagione oppure una bevanda probiotica oppure una manciata di frutta secca oppure spremuta fresca di arancia o melograno

CENA: Orata al cartoccio con erbe aromatiche; radicchio grigliato; pane di rimacino (40-50 g)

29 Dicembre

COLAZIONE: Tè con biscotti secchi integrali e 1 frutto di stagione oppure yogurt magro e fiocchi di avena oppure spremuta fresca di succo di arancia e biscotti secchi integrali

SPUNTINO MATTINA: 1 frutto di stagione oppure una bevanda probiotica oppure una manciata di frutta secca oppure spremuta fresca di arancia o melograno

PRANZO: Pasta con funghi; verdure crude miste

SPUNTINO POMERIGGIO: 1 frutto di stagione oppure una bevanda probiotica oppure una manciata di frutta secca oppure spremuta fresca di arancia o melograno

CENA: Insalata di cardi lessi; formaggio Quark (60-80g circa); pane di rimacino (40-50 g)

30 Dicembre

COLAZIONE: Tè con biscotti secchi integrali e 1 frutto di stagione oppure yogurt magro e fiocchi di avena oppure spremuta fresca di succo di arancia e biscotti secchi integrali

SPUNTINO MATTINA: 1 frutto di stagione oppure una bevanda probiotica oppure una manciata di frutta secca oppure spremuta fresca di arancia o melograno

PRANZO: Petto di pollo con erbe aromatiche; verdure al vapore; pane di rimacino (40-50 g)

SPUNTINO POMERIGGIO: 1 frutto di stagione oppure una bevanda probiotica oppure una manciata di frutta secca oppure spremuta fresca di arancia o melograno

CENA: Calamaro arrostito; insalata di spinaci; pane di rimacino (40-50 g)

31 Dicembre

COLAZIONE: Tè con biscotti secchi integrali e 1 frutto di stagione oppure yogurt magro e fiocchi di avena oppure spremuta fresca di succo di arancia e biscotti secchi integrali

SPUNTINO MATTINA: 1 frutto di stagione oppure una bevanda probiotica oppure una manciata di frutta secca oppure spremuta fresca di arancia o melograno

PRANZO: Insalata con gamberetti, rucola, arancia; pane di rimacino

SPUNTINO POMERIGGIO: 1 frutto di stagione oppure una bevanda probiotica oppure una manciata di frutta secca oppure spremuta fresca di arancia o melograno

CENA: libera