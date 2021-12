La dieta detox di Marc Mességué, la giornata tipo

La dieta di un giorno: il metodo Marc Mességué

Celebre per la sua carriera nel campo della fitoterapia sulle orme del padre Maurice, Marc Mességué ha ideato la dieta rivoluzionaria One Day Light, che ha cambiato in maniera definitiva il modo in cui ciascuno di noi immagina una dieta.

Un giorno di dieta detox dopo gli eccessi alimentari delle feste non costa fatica, fa bene alla linea e alla salute. E potrebbe diventare la buona abitudine da adottare nel 2022, scopri il menù della giornata tipo

La dieta detox non necessariamente richiede giorni o settimane di sofferenza: dopo gli eccessi di Natale o di fine anno, infatti, per disintossicare gli organi e smaltire il possibile può bastare una sola giornata dedicata a sé. Questo è quello che sostiene Marc Mességué - figlio del celebre Maurice, pioniere della fitoterapia - che da anni collabora con il Park Hotel Ai Cappuccini di Gubbio dove realizza programmi di benessere personalizzati per raggiungere l'equilibrio piscofisico (e per dimagrire) grazie a un'alimentazione sana e attraverso soluzioni 100% naturali.



La dieta detox dopo le feste, il metodo Marc Mességué

In generale, dopo gli eccessi a tavola Marc Messegué consiglia una dieta detox di qualche giorno seguendo semplicemente un protocollo alimentare più leggero, con condimenti semplici e senza l’utilizzo di grassi. Possibilmente nelle 24 ore successive a pranzi o cenoni abbondanti, però, l'ideale sarebbe «una giornata intera senza sale, grassi, alcolici e zuccheri, a parte quelli contenuti nella frutta (per uno spuntino)». E se qualcuno ha la tentazione di storcere il naso, la sua risposta è tranchant: «Un giorno solo, si può fare».

Un giorno detox a settimana

Chi, tra i proponimenti per il nuovo anno, ha quello di perdere peso e di fortificare l'organismo, potrebbe addirittura ripetere questa giornata di magro una volta alla settimana seguendo così la cosiddetta One Day Light, che non implica grosse rinunce e permette di sottoporsi a ben 52 giorni totali di dieta all’anno. Diversi studi hanno confermato che in questo modo si permette all’organismo di ridurre le risposte infiammatorie, migliorare le difese immunitarie, potenziare la capacità delle cellule di liberarsi dalle sostanze di scarto, i cosiddetti radicali liberi. La riduzione dell'apporto calorico, insomma, non contrasta solo le alterazioni del peso corporeo, ma migliora la salute in generale e prolunga l'aspettativa di vita. Per chi vuole mettersi alla prova dopo le feste, tanto per cominciare: ecco due infusi di erbe consigliati da Marc Mességué che aiutano lo stomaco e il fegato a purificarsi per funzionare al meglio, da utilizzare durante la giornata dedicata al proprio benessere.

La dieta di Marc Mességué

La dieta One Day Light e si basa su un semplicissimo concetto: un giorno di dieta ferrea, e i restanti giorni della settimana una normale alimentazione.

Il primo passo è la scelta di un giorno in cui limitare il proprio appetito. In quel giorno si può consumare a colazione pane integrale e marmellata, a metà mattina un frutto, a pranzo verdura e proteine (carne, pesce o legumi). Un altro frutto poi a metà pomeriggio, e a cena ancora verdure e proteine. Tutto in quantità strettamente stabilite. L’importante è la totale astensione da sale o olio.

La dieta di Marc Mességué: menù della giornata tipo

Prima colazione: Una porzione di pane/cereali (30-40gr di pane o fette biscottate integrali o biologiche)

40 gr di marmellata o miele, thé o caffè d'orzo

Metà mattina: un frutto

Pranzo: 200-250gr di verdure di stagione, una porzione di proteine: 150-200gr di carne bianca o 2-3 uova o 250-300 gr di pesce

Metà pomeriggio: un frutto

Cena: 200-250gr di verdura di stagione, una porzione di proteine: 150-200gr di carne bianca o 2-3 uova o 250-300 gr di pesce

Non usate grassi vegetali o animali, crudi o cotti, non salare, insaporite con limone, peperoncino, rosmarino, timo e altre spezie a piacere. No a pane, pasta, riso, patate o altri carboidrati a pranzo o cena, no ad alcool e bevande gasate, sì ad almeno 2 litri di acqua.

Le proteine animali possono essere sostituite con quelle vegetali: 50gr di legumi secchi (piselli, lenticchie, fagioli, ceci etc). Infine, rispettate sempre lo stesso giorno a settimana!

Le ricette degli infusi detox

Da assumere 2 volte al giorno, a metà mattina e a metà pomeriggio, diluite in mezzo bicchiere d’acqua: 20 gocce di tintura madre di boldo, 20 gocce di tintura madre di carciofo, 20 di dente di leone.

Da assumere alla fine dei pasti principali 2 volte al giorno, lasciando in infusione in una tazza d’acqua calda per 5 - 7 minuti, filtrando prima di bere: 2 cucchiaini di semi di anice, 2 cucchiaini di semi di finocchio, 2 di fiori di malva, 2 di citronella.