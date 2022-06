La dieta di Alessia Marcuzzi: ecco il segreto per la sua forma fisica

Quali sono i segreti di Alessia Marcuzzi sulla sua splendida forma fisica, basta solo l’allenarsi? e la sua dieta?

Scopriamo qualcosa in più.

Alessia Marcuzzi, che abbiamo da poco ammirato in vacanza in Sicilia, tra Marzamemi e Ortigia, a 49 anni, continua ad essere una delle donne più belle del mondo dello spettacolo con tanto di perfetta forma fisica e dieta super ferrea, ma qual è il suo segreto?

Sono trascorsi moltissimi anni dal momento in cui Alessia Marcuzzi ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo, oramai almeno 20, conquistando subito il pubblico italiano e anche il panorama social… ma a lasciare senza parole i fan è il modo in cui la conduttrice nel corso degli anni non abbia solo mostrato una perfetta forma fisica ma è come se la conduttrice fosse rimasta assolutamente identica: come se il tempo per lei si fosse fermato agli anni 90’. Nonostante le sue due gravidanze è riuscita a mantenere una perfetta forma fisica!! Qual è la dieta di Alessia Marcuzzi?

Molto attiva sui social, dove è seguita da oltre 5 milioni di followers, è solita condividere scatti che la mostrano nella sua quotidianità – e soprattutto in tutto il suo splendore –

Non a caso, sono sempre più numerosi i fan che intendono scoprire quali siano i segreti di bellezza di Alessia Marcuzzi, dieta compresa! Cosa mangia Alessia per restare in forma?

Chi segue molto attentamente Alessia Marcuzzi sa benissimo che la conduttrice nel quotidiano dedica molto tempo all’attività fisica, praticando anche molto yoga che le permette di mantenere il corpo elastico e non solo, trattandosi anche di un tipo di disciplina in grado mettere in relazione la mente con il corpo.

Allo stesso tempo, inoltre, Alessia Marcuzzi segue anche un ferreo regime alimentare, curando nel dettaglio la sua dieta quotidiana.

Solo in pochi conoscono, forse il segreto che permetterebbe alla conduttrice di conservare sempre e comunque una perfetta forma fisica.

I segreti della sua alimentazione sono tutti di una persona molto speciale per lei, nonna Mela, nome abbreviato di Carmelina. Alessia è nata a Roma ma le sue origini affondano in Puglia.

I consigli della nonna Mela, donna di 95 anni si ispirano alla dieta mediterranea.

La conduttrice segue le tradizioni antiche culinarie, dove le verdure venivano ripassate in padella, abbinate a piatti di carne, per non dimenticare dell’uovo a tegamino e perchè un bicchiere di vino rosso la sera ma non solo …

Alessia Marcuzzi e la dieta, svelato il segreto della conduttrice

A quanto pare il segreto di Alessia Marcuzzi oltre che ad una sana dieta che segue nel quotidiano è da ricondurre al limone. Si avete capito bene, chissà quante volte ne avrete sentito parlare..

La conduttrice, che ben presto comincerà la sua avventura in casa Rai con nuovo programma, comincia tutte le sue giornate con un bicchiere di acqua calda con limone e zenzero e non solo.

Inoltre la conduttrice afferma che soffre da piccola di gastrite e quindi deve prestare attenzione ad alcuni cibi, in particolar modo ai pomodori crudi e alle melanzane, ma non deve neanche sottoporsi a forte stress e nervosismo che possono incrementare il problema.

A causa della gastrite Alessia deve mangiare ogni 2-3 ore, ecco la sua alimentazione tipo.

Si inizia al mattino con una colazione fatta con fette biscottate e tè o pane e olio, poi lo spuntino con mandorle o frutta.

A pranzo predilige cibi proteici e verdure, mentre a merenda anche un bel gelato in particolar modo in estate.

Ma a cena non riesce a rinunciare ad un bel piatto di pasta. La sua pasta preferita è la pasta con le zucchine. Un peccato di gola che si concede spesso nel quotidiano, come da lei postato nelle sue storie di IG, durante la sua ultima vacanza in Sicilia tra Ortigia e Marzamemi, dove non ha disdegnato la buona cucina siciliana, compreso il pane di pasta dura Ragusano