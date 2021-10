La dieta di Carlo Conti a 60 anni

Carlo Conti che il marzo scorso ha compiuto 60 anni, continua ad essere tra i conduttori televisivi più amati dagli italiani: e in tv si mostra con una forma fisica invidiabile, a quanto pare seguendo i consigli di Fiorello

Carlo Conti è ormai uno dei presentatori più amati dagli italiani legato alla moglie Francesca Vaccaro formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Innamorati come il primo giorno, uniti e complici, con la nascita del figlio Matteo hanno coronato il sogno di avere una famiglia.

Nelle ultime ore il nome di Carlo Conti è stato accostato anche ad una possibile conduzione per quanto riguarda il programma “Ora o mai più” che è stato affidato finora ad Amadeus. La sua conduzione è in bilico e, come ha svelato dal giornalista di Dagospia e del Fatto Quotidiano, Giuseppe Candela. Il programma sarebbe stato riconfermato con qualche novità al timone: Carlo Conti potrebbe essere il volto noto. Il cambio sarebbe dovuto al fatto che Amadeus sarà impegnato per il Festival di Sanremo 2022 come direttore artistico.

Carlo Conti e il Covid

Carlo Conti aveva annunciato la sua positività al Covid-19 lo scorso 28 ottobre, attraverso i suoi canali social, per rassicurare i suoi fan sulle sue buone condizioni di salute. Conti all'inizio aveva condotto Tale e Quale in video collegamento dal salotto di casa, ma poco dopo i virus si sono rafforzati e Conti è stato ricoverato all'ospedale Careggi di Firenze. Dopo una settimana di degenza, però, le condizioni del popolare conduttore Rai, sono migliorate ed è potuto far rientro in casa. Piano piano ha ritrovato la sua forma fisica. Ma come si mantiene in forma, nonstante i suoi 60 anni?

Carlo Conti e il suo segreto per dieta e forma fisica

Recentemente lo stesso conduttore ha svelato: “”Mi tiene in forma Matteo, il mio bambino, quando lo prendo in braccio. A parte gli scherzi, faccio qualche partitella a calcio con gli amici e cammino a passo veloce. Fiorello mi ha detto: ‘Cammina come se fossi in ritardo!’. Seguo il suo consiglio”. Infine, per quanto riguarda la sua alimentazione ha rivelato: “Mi piace la varietà del cibo, ma modero le quantità. Se faccio qualche stravizio e metto su qualche chiletto, poi sto attento per evitare di ingrassare”. Ma chissà se anche Carlo Conti segue la dieta di Fiorello oltre che ai suoi consigli, per essere informa a 60 anni