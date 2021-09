La dieta di Eleonora Daniele, come ha perso 20 chili dopo il parto

La dieta di Eleonora Daniele dopo la nascita di sua figlia: come la conduttrice ha perso ben 20 chili: tutte le specifiche della dieta che le ha fatto perdere 20 chili

Eleonora Daniele è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Dal “Grande Fratello” alla conduzione, la bella bionda ha saputo farsi valere dimostrando preparazione e professionalità ottenuti con tanta dedizione e lavoro.

Lei è senza dubbio uno dei volti di punta di mamma Rai e a breve tornerà al mattino con il suo “Storie italiane”. I telespettatori non vedono l’ora e anche lei freme per tornare al suo lavoro dopo le vacanze. L’ultimo anno è stato magico per la Daniele: tutto è cambiato nella sua vita con l’arrivo della sua primogenita, Carlotta.

Una figlia voluta e desiderata anche se non più giovanissima. Eleonora l’ha messa al mondo a 43 anni e in una intervista ha anche spiegato che le piacerebbe darle un fratellino ma c’è bisogno di sbrigarsi perché ormai lei non è più giovanissima. Eppure dopo il parto la Daniele si è ripresa alla grande. Ha perso ben 20 chili ed è tornata in formissima. Vediamo come e con quale dieta.

La dieta di Eleonora Daniele

Eleonora Daniele è in perfetta forma fisica. A un anno dal parto la padrona di casa di Storie Italiane ha perso i chili accumulati in gravidanza. Nonostante l’età – 45 anni – la conduttrice è riuscita subito a tornare al suo peso forma. Come ci è riuscita? Ha seguito una dieta particolare? Eleonora ha svelato il suo segreto a

Eleonora Daniele ha ammesso che con la dolce attesa ha messo su qualche chilo di troppo ma che poi è stato facile perdere peso. Dopo il parto erano rimasti ben dieci chili in più, che la presentatrice ha eliminato con lo sport. Nello specifico aeroboxe, che è una specie di boxe aeroboica, e il padel, che pratica con il marito Giulio Tassoni.

Eleonora Daniele ha spiegato:

Quanto alla sua forma fisica, Eleonora Daniele ha raccontato di aver preso circa venti chili durante la dolce attesa, di averne smaltiti alcuni dopo il parto e di aver perso altri 11 chili da gennaio a oggi facendo sport e limitandosi nel consumo di dolci.

“Brucio un sacco di calorie. Diete? No, mi piace mangiare. Ma cerco di stare attenta. Adesso sono tornata in forma. Ma forse il vero segreto è Carlotta: ora che corre starle dietro è una vera impresa”

La nascita di Carlotta ha completamente stravolto la vita di Eleonora Daniele, che ora si sente realizzata al cento per cento. Il volto Rai ha confidato di non essere una mamma apprensiva ma di agitarsi quando la bambina soffre. In questo periodo, ad esempio, stanno spuntando i primi dentini ed Eleonora si preoccupa come tanti altri genitori.