La dieta di Elisabetta Canalis: menù di esempio per restare in forma

Qual è il segreto di bellezza di Elisabetta Canalis? Dieta e duro allenamento

Elisabetta Canalis è una delle star più amate in Italia, anche ora che è volata oltreoceano. Come lei, la sua bellezza non conosce confini e ha saputo conquistare anche l'America. Scopriamo insieme l’allenamento e la dieta con il menù di esempio dell’influencer sarda per mantenersi in perfetta forma fisica.

Qual è il segreto della forma fisica perfetta di di Elisabetta Canalis?

Lei è una delle showgirl e influencer più amate e seguite. Su Instagram vanta quasi 3 milioni di followers e recentemente, accanto a Nicola Savino, ha condotto una puntata del programma Le Iene, su Italia Uno. Stiamo parlando dell’ex velina di Striscia, Elisabetta Canalis. Spesso, sui social, Canalis pubblica scatti in cui mette in mostra un fisico invidiabile. Ma qual è il suo segreto?

Dopo avervi svelato i segreti e la dieta della forma fisica perfetta di Melissa Satta, un'altra ex velina ora è la volta di svelarvi i segreti della dieta della ex velina sarda, Elisabetta Canalis.

Basta dare un'occhiata al suo profilo Instagram per vedere con quanta dedizione e passione passi dal cross fit allo jogging allo yoga.

Alla base del suo aspetto, uno stile di vita sano accompagnato da un'alimentazione equilibrata che le donano un fisico e una pelle invidiabile.

Se volete prendere spunto dall'ex velina, ecco quale è la sua dieta per apparire al meglio della sua forma fisica. Come ha più volte ribadito la stessa Elisabetta Canalis, dietro alla sua forma smagliante c’è tanto duro allenamento. L’ex velina, infatti, ha rivelato di allenarsi almeno 4 volte a settimana, con diversi circuiti work out, sempre differenti. Di tanto in tanto – è accaduto con maggiore frequenza durante il lockdown Covid – Canalis ha mostrato ai suoi tantissimi fans alcuni allenamenti a cui si sottopone. Ma gli esercizi non sono tutto e la moglie di Brian Perry segue anche una dieta molto attenta.

La dieta gluten free di Elisabetta Canalis

L’ex velina di Striscia ha rivelato di non rinunciare ai cibi preferiti ma, nonostante non sia intollerante al glutine, ha preferito eliminare qualsiasi alimento contente glutine dalla sua dieta. Canalis, infatti, come molte colleghe influencer, segue la cosiddetta dieta gluten free. L’influencer ama frutta e verdura e prepara durante il giorno diversi tipi di frullati.

Inoltre, Canalis, è golosa di riso thai – che condisce di norma con olio extravergine o di cocco – mentre nella sua dieta sono presenti in gran quantità pesce e carne bianca. A quanto pare, però, l’influencer si concede di tanto in tanto uno strappo: l’ex velina, infatti, è golosa di cioccolato e difficilmente ci rinuncia durante la settimana.

Dieta di Elisabetta Canalis, esempio del menù gluten free

Un esempio di menu gluten free è il seguente:

- colazione è possibile consumare uno yogurt bianco light, un frutto ed un caffè;

- pranzo una porzione di risotto con i frutti di mare, 150 grammi di pesce alla griglia e accompagnare il tutto una fetta di pane senza glutine.

- cena si può consumare carne bianca alla griglia e accompagnarla con una porzione di patate al forno con un filo d’olio d’oliva.

Pertanto la sua indiscutibile silhouette non è soltanto il frutto di tanto sport aerobico e anaerobico. A permetterle di preservare il suo peso forma è la suddetta dieta senza glutine, studiata nei minimi particolari, la quale le consente di perdere massa grassa, mantenendo integra la sua struttura muscolare.