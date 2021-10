Francesca Cipriani, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, ha dichiarato nel salotto di Barbara d’Urso di aver perso 5 chili in 5 giorni: scopriamo quale dieta ha seguito.

Il volto noto della tv, Francesca Cipriani, sta tenendo banco in questi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 6. L’esplosiva showgirl, nota anche per le sue forme giunoniche lo scorso anno ospite nel salotto di Barbara D’Urso ha rivelato di aver seguito una dieta efficace e senza restrizioni che le ha permesso subito di perdere peso. Per l’esattezza cinque chili in 5 giorni.

La Cipriani, per perdere peso e rimettersi in forma, ha deciso di seguire la Different diet della dottoressa Alessia Aprea. Premesso che quando si vuole dimagrire è bene evitare il fai da te ma affidarsi alle mani di un professionista che possa prescrivere un regime alimentare su misura e adatto alle proprie esigenze, prendetela come spunto.

La bombastica Francesca Cipriani ha ammesso di aver seguito lo scorso anno la dieta della dottoressa Alessia Aprea. Una dieta senza privazioni, perché come ha rivelato la bella Francesca, di stare a stecchetto proprio non se ne parla. È trascorso poco più di un anno da quando nel salotto di Pomeriggio, 5 ospite da Barbara D’Urso, Francesca Cipriani raccontava di essersi rimessa in forma grazie ad una particolare dieta. La bionda showgirl ha infatti raccontato sugli schermi di Canale 5 di aver seguito una dieta per nulla restrittiva, anche perché lei stessa ha ammesso che ama mangiare e non può farne a meno, ma all’epoca le aveva permesso di perdere subito 5 chili in 5 giorni.

Scopriamo allora in cosa consiste la dieta che ha seguito Francesca Cipriani prima di entrare nella casa del Grande Fratello e che si è dimostrata essere assai efficace per la sua forma fisica.

Ecco la dieta di Francesca Cipriani per perdere 5 chili in 5 giorni

In particolare la dieta in questione si chiama Different Diet e grazie a questo regime alimentare la Cipriani ha perso ben 5 chili in 5 giorni.

Ma in cosa consiste questa dieta?

Si chiama “Different Diet” ed è la dieta ideata e promossa dalla giovane dottoressa Alessia Aprea, biologa nutrizionista campana che promette ai suo pazienti di dimagrire mangiando tante ricette golose come parmigiana, dolci e lasagne. Il tutto però in chiave light. Il successo della sua “Different Diet” o Dieta differente è una combinazione tra un grande passaparola ottenuto attraverso i social di chi ha avuto enormi risultati, con dimagrimenti anche di 30 chili o 70 chili.

Come ha spiegato a Barbara D’Urso, la different diet non prevede privazioni. Ad esempio si può mangiare anche il tiramisù ma anziché prepararlo con il mascarpone si usa un formaggio meno grasso.

In pratica quindi la different diet è una dieta che permette di mangiare quello che più ci piace senza privarci dei nostri cibi preferiti ma in versione più leggera, al tempo stesso però gustosa.

La different diet è un vero e proprio stile di vita, che si basa anche su alcuni consigli pratici.

1) Bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Una buona abitudine per la dottoressa Aprea, stando a quanto riporta la rivista ‘Vip Mese’ è bere3 bicchieri d’acqua prima dei pasti. Questo permette oltre che di idratarsi di aumentare il senso di sazietà.

2) Non saltare la colazione perché è il pasto più importante della giornata e deve essere completa fatta da micro e macro nutrienti che ci permettono di arrivare al pasto successivo senza essere affamati.

3) Non eliminare i carboidrati che devono rappresentare il 50% delle calorie assunte durante la giornata.

4) Usare poco sale e principalmente quello iodato. Un uso smodato oltre che far male alla salute provoca ritenzione idrica e gonfiore.

5) Fare gli spuntini che ci permettono di non arrivare affamati al pasto successivo.

6) Non dimentichiamo l’attività fisica che ci aiuta a perdere peso, ad aumentare il colesterolo buono e ad eliminare lo stress.

E grazie a questi consigli della dottoressa Alessia Aprea anche Francesca Cipriani ha perso peso con la different diet.