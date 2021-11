Gigi Hadid: dieta e workout per avere un fisico asciutto

Oggi scopriremo i segreti delle top model in fatto di dieta e di allenamento. Hai mai guardato le passerelle con occhi sognanti pensando “vorrei proprio avere un fisico da modella”? Se sì, allora questo articolo fa al caso tuo! Come ottenere un fisico scultoreo come quello di Gigi Hadid

Cosa intendiamo per “fisico da modella”

Alcune ragazze pensano che per ottenere un corpo da modella sia necessario non mangiare quasi niente. Non è così: il corpo ha bisogno di nutrimento per mantenere l’armonia e le forme che lo rendono bello. È vero, nel mondo della moda ci sono tante ragazze magrissime, dall’aspetto spigoloso e malaticcio… no no! Non è questo l’obiettivo che vogliamo raggiungere.

Gigi Hadid è una delle modelle più amate e molte ragazze vorrebbero essere come lei. Forse però un modo c’è: seguire i suoi dieta e workout.

Ormai si sa quali sono, nella società odierna, i modelli e i canoni di bellezza ricercati dai ragazzi e dalle ragazze. Tra questi sicuramente troviamo i modelli, uomini e donne, il cui aspetto fisico è considerato quasi irraggiungibile, ma molti provano comunque ad arrivarci.

Tra le modelle più ammirate e che sono più di ispirazione, troviamo Gigi Hadid, sorella di un’altra amatissima modella, Bella Hadid. Molte ragazze vorrebbero avere la sua bellezza e il suo fisico e quest’ultimo forse non è poi così impossibile da raggiungere. La giovane donna infatti ha rivelato qualche trucco tra dieta e workout che può essere utile. Le modelle si sottopongono a dure sessioni di fitness di un’ora e mezza, dalle 3 alle 5 volte a settimana, alternando sessioni di cardio ad esercizi di potenziamento e tonificazione

La dieta di Gigi Hadid: come avere un fisico asciutto

E’ una delle modelle statunitensi più amate del momento, non solo per la sua palese bellezza ma anche per la sua spontaneità e simpatia. Gigi ama preparare le sue pietanze da sola, soprattutto insalatone e centrifugati. Tuttavia non rinuncia mai ad un giorno di sgarro, che lei chiama “giorno dell’imbroglio“: una giornata in cui si concede tutti gli sfizi che desidera.

Capita spesso che andando sui profili social della modella vediamo foto dei suoi pasti, il più delle volte contenenti anche hamburger, pizza, pasta e tutto ciò che non sembra far parte di una dieta. In realtà infatti, questo è solo ciò che Gigi si concede occasionalmente, per il resto invece si attiene ad una dieta molto rigida. Vediamo cosa mangia. Stando a quanto la stessa ha rivelato in un’intervista, a colazione si prepara una spremuta d’arancia, un caffè e una fetta di pane tostato con due uova, a cui soltanto di rado aggiunge un po’ di bacon. A metà mattina poi fa uno spuntino, solitamente con della frutti rossi oppure un green smoothie, con verdura e latte vegetale.

Per quanto riguarda il pranzo, questo spesso prevede un’insalatona con rucola, scaglie di grana, pezzettini di carne rosolata e qualche chicco di melograno, il tutto poi lo condisce con poco olio. Nel pomeriggio invece magia dell’hummus con carote mentre per cena mangia una quantità non troppo grande di sushi, sashimi o bistecca di carne.

Ovviamente ragazzi, noi vi sconsigliamo di seguire alla lettera questa alimentazione, in quanto sicuramente il piano alimentare sarà stato creato appositamente per Gigi e finalizzato al suo lavoro. Prima di seguire qualsiasi dieta, consultatevi con uno specialista!

Come si allena la modella? Tutti i trucchi per raggiungere il fisico perfetto

Ovviamente insieme ad una dieta ferrea, Gigi segue anche un workout settimanale. Questo è costituito prevalentemente da allenamenti a corpo libero, allenamenti con i pesi e sedute di Boxe. Anche in questo caso la modella è seguita da un personal trainer, che la guida e crea per lei allenamenti adeguati alla sua fisicità e ai suoi obbiettivi.

La chiave per avere un fisico come Gigi Hadid è la costanza. La modella tempo fa ha rivelato un suo vecchio trucchetto, un post it attaccato in cucina: ogni volta che passava di lì e lo vedeva faceva 15 squat. Non c’è da stupirsi se oggi può vantare dei glutei di marmo!