La dieta di Kate Middleton: cosa mangia a colazione, pranzo e cena

Lo stile di vita attivo di Kate Middleton non è cambiato molto da quando è entrata a far parte della famiglia reale e la sua dieta sana ricca di verdure, frutta e proteine magre che continua a mantenere ne sono la testimonianza. La Duchessa di Cambridge non sbaglia mai. È sempre impeccabile ad ogni evento pubblico. La sua pelle liscia e perfetta, i suoi capelli voluminosi e luminosi, il suo fisico asciutto fanno invidia a moltissime donne. Qual è il segreto di bellezza di Kate Middleton?

Ecco la sua dieta: colazione, pranzo e cena.

È sempre in forma, ha pelle e capelli belli e le tre gravidanze sembrano non averla cambiata di una virgola.

Kate Middleton ha una vita Reale, con la R maiuscola, e una dieta reale, con la r minuscola. Tradotto: ha di certo tutti i mezzi per essere sempre bella, in forma e con la piega. Chef, hairstylist e assistenti personali sono uno dei silver lining di avere un'esistenza osservata e controllata passo passo. Detto questo la Duchessa di Cambridge ha gusti molto, “normali” che vanno dal pollo al sushi e che quindi condizionano la sua dieta. Sembra che il modello seguito dalla moglie del Principe William in vista del suo matrimonio sia stata la celebre (e anche molto discussa) dieta Dukan, capace di far calare di peso in tempi lampo, specie se abbinata ad allenamenti intensivi. Quello che molti medici e nutrizionisti contestano alla dieta Dukan seguita in passato da Kate Middleton è la radicale esclusione dei carboidrati, sostituiti da proteine magre, ortaggi e grassi buoni. La dieta di Kate Middleton ora è molto diversa rispetto a quando, in vista del matrimonio, si era votata alla Dukan.

Decisamente più equilibrata, parte da un grande apporto di verdure e frutta, ma assicura al corpo tutti i nutrienti e le energie di cui ha bisogno.

La duchessa ha una vera e propria passione per gli smoothies e ne beve almeno due al giorno, a base di spirulina, kale e spinaci a cui aggiunge un’alimentazione ricca di proteine.

- Colazione come Kate Middleton

Come la cognata Meghan Markle, anche la Duchessa di Cambridge è un amante dei frullati green. Gli ingredienti del suo preferito? Spirulina, cavolo, matcha, spinaci, lattuga romana, coriandolo e mirtilli. A questo Kate aggiunge una tazza di fiocchi d'avena.

- Pranzo come Kate Middleton

Nonostante non sia vegetariana, la Duchessa di Cambridge preferisce non mangiare carne a pranzo. Lo ha confermato anche lo Chef Raghu Deora che durante il tour di Kate e William in India, ha cucinato per lei soltanto piatti a base di verdure. Un altro chef, questa volta il giapponese Akira, ha detto che William, complimentandosi con lui per il menu di una cena, ha spiegato come spesso la royal couple pranzi con sushi e shashimi. Infine, secondo il Daily Mail, la Duchessa apprezzerebbe anche il tabulè, il gazpacho e il ceviche e l'insalata con l'anguria.

- Cena come Kate Middleton

La Duchessa di Cambridge ammette, a differenza di William che con le spezie non ha un buon rapporto, di amare il cibo piccante. È una fan del curry e del cibo indiano. Ma la grande passione di Kate - condivisa oltre che da William - è il pollo arrosto. Fun fact: si dice che Harry abbia fatto la proposta a Meghan proprio mentre le preparava questo piatto.

Alcol e vizi: Kate non beve molto, ma sembra che si conceda un bicchiere di Chardonnay tutte le sere. E come darle torto..

I segreti della linea di Kate

Prima delle nozze con William, Kate- secondo i rumors- ha seguito la classica dieta Dukan, come già Vi avevamo anticipato, il programma alimentare del nutrizionista francese Pierre Dukan che consiste in un consumo massiccio di proteine, riducendo i carboidrati al minimo sindacale. E’ un regime alimentare poco sano, ma molto in voga tra i vip che l’adottano come dieta dell’ultimo minuto protraendola per periodi molto brevi.

Nella prima fase della dieta Dukan si possono introdurre nella dieta solo proteine, sia animali che vegetali, ed è per questo che si ha subito un calo di peso. Il dimagrimento è abbastanza rapido, ma può provocare problemi alla salute se non si è seguiti da degli esperti.

Lo sport, la rende bellissima

Lo sport è sempre stata una priorità per Kate: ai tempi dell’università, il St. Andrew, dove ha conosciuto William, praticava molte attività: tennis, hockey, vela. Negli anni Kate, nonostante tre gravidanze, George nato nel 2013, Charlotte nel 2015, Louis nel 2018, ha mantenuto una linea invidiabile, grazie all’esercizio fisico e a un’attenta dieta. Anche durante le tre gravidanze, la duchessa di Cambridge ha sempre fatto del fitness una priorità. Secondo il Daily Mail, Kate inserisce nel suo allenamento “una componente importante di esercizi cardio e con i pesi“.

La duchessa ama andare in bicicletta e correre: non solo dietro ai suoi figli, come lei stessa ha dichiarato nel corso di un evento pubblico, come attività outdoor e sul tapis roulant. E sempre secondo reali indiscrezioni, quando si trovava nel Norfolk, e i bambini erano piccoli, amava correre spingendo il passeggino, come fanno tante mamme comuni nei parchi cittadini, anche se il parco in questione per Kate è quello della casa di campagna, dono di nozze della regina Elisabetta. E sembra non disdegni il CrossFit e lo Yoga per rilassars