Luca Argentero è uno degli attori italiani più conosciuti ed apprezzati nel nostro Paese. L’uomo ha partecipato a numerose serie tv e film che lo hanno reso famoso a livello internazionale. Nonostante abbia superato i quarant’anni, Argentero continua ad essere in forma grazie alla sua dieta sana ed equilibrata, scopriamo cosa mangia per mantenersi in forma.

Luca Argentero è uno di quei personaggi che non hanno bisogno di presentazione. La sua carriera d’attore parla infatti per lui. Basti pensare a “Doc: nelle tue mani” una delle serie italiane più apprezzate degli ultimi anni e che ha contribuito ad accrescerne la fama.

Oltre ad essere noto per le qualità d’attore, Luca Argentero si fa notare sempre di più per la sua forma fisica che sembra quasi migliorare con il passare degli anni. Tutto merito di un modo di mangiare corretto e che l’attore ha ammesso di seguire con scrupolo. Scopriamo quindi com’è articolata la dieta di Luca Argentero e a cosa si deve la sua forma fisica.

La dieta di Luca Argentero: ecco cosa mangia per mantenersi in forma

Che una buona alimentazione sia la base per mantenersi in salute e per poter vantare una buona forma fisica è ormai risaputo. E anche Luca Argentero dimostra di essere a conoscenza di questo semplice (e spesso sottovalutato) segreto.

Per mantenersi in forma, infatti, l’attore segue un’alimentazione sana e bilanciata che è a base di proteine magre e di carboidrati preziosi come quelli derivanti da frutta e verdura. L’attore mangia ovviamente anche la pasta ma sempre inserita in uno stile di vita bilanciato e quindi accompagnata dai giusti macro nutrienti. Al suo consumo associa infatti quello abbondante di verdure, ricche di fibre, vitamine e sali minerali.

Uno stile alimentare di tutto rispetto e che l’attore ha più volte ammesso di riuscire a seguire soprattutto grazie alla vicinanza della moglie Cristina Marino che in una recente vacanza alle Maldive hanno sfoggiato una forma fisica invidiabile. Grazie all’interesse che la compagna ha per lo stile di vita sano, Luca riesce infatti a dare un freno alla sua golosità. Cosa che altrimenti, come lui stesso ha ammesso scherzando in alcune interviste, lo porterebbe a pesare molto di più.

Qual’ è l’alimentazione che segue Luca Argentero?

La sua è quindi un’alimentazione tutto sommato semplice da seguire. Tanto che l’attore stesso ha dichiarato di volerla insegnare presto anche alla figlia. Ovviamente, non è solo alla dieta che si deve la sua prestanza fisica. Luca Argentero è infatti sempre in movimento e fa parecchio sport.

Parte indispensabile per un corretto stile di vita che sia sano ed in grado di mantenere in forma e al contempo in salute.

Nella sua settimana tipo, quindi, non manca mai lo sport che tra le altre cose ama molto.

Il suo preferito? Sicuramente lo sci, anche se a questo associa anche altre attività che lo aiutano a soddisfare qualche vizio di tanto in tanto. Cosa che, all’interno di una sana alimentazione si può tranquillamente fare, dando così spazio anche alla gola e vivendo il tutto in modo più sereno che mai.

Un particolare che Luca Argentero dimostra di conoscere bene visto l’equilibrio con il quale segue la sua alimentazione e con il quale riesce a mantenersi al meglio, ottenendo al contempo le giuste energie per la sua vita ricca di impegni.