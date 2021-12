La dieta di Maria De Filippi , ecco come fa ad essere in forma a 60 anni

Maria De Filippi arriva nelle case di milioni di italiani ogni giorno ed è ammirata dal pubblico di 20enni come dagli spettatori più in là con gli anni: a proposito di anni, lo scorso 5 dicembre ha spento 60 candeline, eppure dimostra molti meno anni grazie alla dieta che segue quotidianamente.

Maria De Filippi, svelata la dieta della conduttrice più amata per essere in forma a 60 anni.

Si tratta più che altro di un regime alimentare, uno stile di vita che la porta a mangiare sano e non appesantirsi donandole un fisico tonico e asciutto e una pelle luminosa e altrettanto soda.

Maria De Filippi, come si mantiene così tonica alla soglia dei 60 anni? Ecco la dieta che segue e le sue abitudini a tavola e non solo

La regina della televisione italiana Maria De Filippi ha compiuto ieri 60 anni ed è arrivata a questa età con un fisico tonico e atletico. Merito dell’alimentazione, ovviamente, che segue con cura, cercando da anni (con risultati alterni) di convincere anche il marito Maurizio Costanzo, ma merito soprattutto dello sport che fa parte della sua vita da tantissimi anni.

Maria De Filippi, nonostante il passare dell’età, appare sempre con una forma fisica invidiabile. Sono tantissimi i fan che da tempo sperano di scoprire qual è il segreto della sua forma. Niente integratori o altro, la De Filippi riesce a rimanere in forma grazie a due fattori molto importanti: dieta e allenamento. La conduttrice di Amici non ha alcuna intenzione di seguire presunti escamotage.

Maria De Filippi: cosa mangia per essere così in forma?

Dietro la sua forma fisica, c’è tanto lavoro e costanza. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio in cosa consiste il suo piano alimentare. Per quanto riguarda la dieta, la conduttrice segue un regime alimentare semplicissimo. Innanzitutto mangia la pasta soltanto una volta a settimana (una porzione non superiore a 60 grammi). Mangia pochissimo pane, una piccola porzione a pranzo e un po’ a cena. Alle carne rosse, invece, preferisce le carni bianche e il pesce. La De Filippi, dunque, con il passare degli anni, ha ridotto di molto l’apporto di carboidrati e di grassi. Non è una grande amante dei dolci e, in questo, è avvantaggiata. Spazio a frutta, verdura, yogurt, legumi e latticini magri.

Ovviamente è importantissimo accompagnare ad una buona dieta l’esercizio fisico. Per 3 volte a settimana fa crossfit, mentre dedica gli altri due giorni al tennis, a cui gioca da anni.

Tutte queste “sane” abitudini la rendono la 60enne con il fisico asciutto che è oggi. A tutti questi impegni, poi, bisogna aggiungere anche quelli lavorativi e familiari. Insomma una vita per nulla sedentaria quella della conduttrice di Uomini e Donne e Amici che non intende assolutamente rinunciare al benessere.

Anche suo marito Maurizio Costanzo segue una dieta ben precisa. Ad assicurarsi che venga seguita alla lettera, inoltre, è proprio la De Filippi che, più volte, nelle sue interviste televisive non ha nascosto di essere molto attenta anche al regime alimentare di Costanzo.