La dieta di Martina Colombari, tra alimentazione e sport

Martina Colombari, è stata eletta Miss Italia nel 1991,ex modella, attuale conduttrice televisiva e anche attrice. Oggi ha 47 anni ma il suo aspetto non è cambiato, la Colombari, infatti, si mostra sempre in perfetta forma. Ma come fa, si domandano in molti? Scopriamo la sua dieta.



La dieta di Martina Colombari



Martina Colombari, ex Miss Italia 1991, è una donna solare, bellissima, simpatica e sempre in splendida forma nonostante siano passati degli anni dalla vittoria del concorso di bellezza. Ha poi debuttato anche sul grande schermo con piccoli ruoli in commedie italiane, tra cui "Abbronzatissimi" e Paparazzi". Tra le sue opere più importanti, la partecipazione alla fiction "Carabinieri". Dal 2004 è la moglie di Alessandro Costacurta, ex calciatore del Milan e oggi opinionista Sky. La coppia ha un figlio, Achille. Oggi Martina Colombari ha 47 anni e così ha raccontato il suo percorso per combattere l'età:

Lei ama prendersi cura di sé e seguire una dieta sana e adatta al suo organismo. Proprio per questo a 40 anni scelse di sottoporsi a un esame.

“Ho fatto il test del Dna, quello epigenetico (che serve a comprendere come il corpo reagisce agli stimoli esterni), del microbiota intestinale. Ho visto che cosa mi mancava, cosa non produco e cosa devo integrare”, ha confessato Martina Colombari. E di conseguenza da allora ha seguito una dieta molto più mirata ed efficace.

La Colombari ho tolto dalla quotidianità la carne rossa e, quasi completamente, quella bianca. Mangia verdure e legumi cucinati in tanti modi. Ma non è vegetariana: “Non mi tiro indietro davanti a un piatto di ravioli e un bicchiere di vino, se capita”, ha confessato Martina.

Secondo Martina, seguire uno stile alimentare sano è importante, quando non riesce a rientrare a casa per impegni lavorativi, si organizza con il pranzo a sacco. La sera prima prepara il pasto e lo porta con sé. In questo modo lei sa cosa mangia.

E non solo. A causa della glicemia alta per genetica, deve tenere sotto controllo. Mangia pasta di legumi, ceci e lenticchie. Non sa proprio rinunciare al gelato alla nocciola. Ma quando va nella “sua Romagna” non rinuncia alle tagliatelle al ragù.

Martina Colombari e l’attività fisica

Al regime alimentare sano e regolare, Martina Colombari, come altre donne dello spettacolo, associa l’attività fisica dalla quale trae solo benefici anche per la mente.

D’altronde l’aspetto fisico è la carta d’identità di Martina, visto che la sua vita è basata sull’immagine. Da come si può notare anche sul profilo Instagram, Martina Colombari è sempre in splendida forma, ha un fisico da far invidia a qualsiasi donna.

Nella sua routine di allenamento Martina esegue diversi esercizi, con gli elastici, TRX, con i pesi, oppure dedica del tempo allo yoga. Alterna gli allenamenti di corsa con attività specifica ai muscoli.