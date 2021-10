La dieta di Melissa Satta: come si mantiene in forma?

Che alimentazione segue Melissa Satta? Scopriamo come si mantiene in forma

Melissa Satta, come fa ad essere così bella ed in forma? Melissa Satta è a dir poco perfetta grazie alla sua passione per lo sport e a una dieta sana ed equilibrata. Anche l’ex velina Melissa Satta, ha un fisico modellato e impeccabile, attenta a svolgere una regolare attività fisica e seguire una dieta sana e bilanciata. La Satta è ritornata in forma dopo poco il parto, ricordiamo che è mamma del piccolo Maddox nato dal matrimonio con il giocatore Kevin-Prince Boateng.

Tutto su alimentazione e allenamento

Melissa Satta, come un pò tutte le donne del mondo dello spettacolo è molto attenta alla loro forma fisica. Non bastano esercizi fisici mirati, ma anche seguire una corretta alimentazione è importante, soprattutto variare. Melissa Satta è anche una delle donne più belle e seguite dello spettacolo ma anche e soprattutto di Instagram. Oltre quattro milioni di follower sul social dell’immagine ed un affetto che non si può quantificare. Il pubblico la adora e la guarda con ammirazione in tv nei suoi tanti progetti che la vedono protagonista, primo tra tutti Sky Sport Club insieme a Fabio Caressa. La showgirl fin dai tempi in cui era la velina mora, è nota per la sua incredibile bellezza: il suo segreto è una grande passione per sport e fitness.

Sfoggia una forma fisica invidiabile l’ex velina che su Instagram condivide spesso le sue sessioni di allenamento, un qualcosa che non trascura mai insieme alla sua alimentazione. Tra i vari impegni, Melissa è anche, infatti, motivational coach per Start 2 Run, l’app dedicata ai runner.

Ma quale dieta segue Melissa Satta? Scopriamo tutti i suoi segreti di bellezza.

La dieta di Melissa Satta, cosa mangia l’ex velina?

Melissa Satta è una donna che cura molto il suo aspetto fisico, si allena costantemente e segue una dieta specifica. Lo ha detto ai microfoni di Vanity Fair spiegando di aver iniziato ad allenarsi fin da quando era piccola avendo grande curiosità per lo sport. “Avendo avuto la fortuna di essere crescere in Sardegna ho avuto la possibilità di provare davvero di tutto: ginnastica artistica, equitazione, tennis, calcio, karate. Amavo andare con i pattini rollerblade e la domenica mattina facevo km con la mia bici”.

Il regime alimentare di Melissa Satta per restare in forma

Per quanto riguarda l'alimentazione, fosse per lei salterebbe la colazione concentrandosi principalmente sul pranzo e sulla cena, dove non devono mai mancare i carboidrati: senza la pasta e il pane non si sente sazia! Non ho mai fatto diete restrittive ma ha sempre prestato molta attenzione a un'alimentazione equilibrata, soprattutto dopo la gravidanza (il suo Maddox, avuto dall'ex marito Kevin Prince Boateng, è nato nel 2014).

Ma questa alimentazione imprecisa si è accorta non le permetteva di ottenere il massimo dei risultati dall'allenamento. Alla Gazzetta dello Sport, ha spiegato che a un certo punto ha sentito la necessità di seguire un programma più ordinato ed equilibrato, affidandosi a un professionista.

La dieta e lo sport di Melissa Satta

Allenandosi tre volte a settimana, il piano è diversificato in base ai giorni di riposo o allenamento. L'importante è fare sempre 5 pasti al giorno, non saltare mai la colazione, fare giusti spuntini e variare. Per esempio, nei giorni in cui è prevista l'attività sportiva non bisogna dimenticare quel tot di carboidrati in più per dare energia. Infatti, mangiare troppo poco sarà controproducente: non riusciremo a svolgere gli esercizi con tutta la forza necessaria, rallentando i progressi.

E oggi nonostante sia passato tanto tempo l’ex di Boateng non rinuncia agli allenamenti. Lo fa in casa da quando è scoppiata la pandemia ma rivela che alcuni esercizi si fanno meglio in palestra, ma altri, invece, “si possono fare tranquillamente nella propria dimora. Mi alleno circa 3 volte a settimana, la mattina o il pomeriggio, a seconda dei vari impegni”.