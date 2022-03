La dieta di Miriam Leone: i segreti di bellezza dell’ex Miss Italia

Riflettori puntati su Miriam Leone, la sua dieta e lo sport praticato dall’ex Miss Italia. La domanda che in molti si pongono è la seguente: come fa l’attrice ad essere sempre in perfetta forma?

Miriam Leone è una delle attrici più belle del nostro Paese e del nostro cinema. Ex Miss Italia, abbiamo imparato a conoscerla rossa e da alcuni mesi a questa parte ci ha stupito e riconquistato con un biondo albicocca che farà tendenza nella prossima stagione.

Miriam Leone, attrice lanciatissima del panorama italiano, che abbiamo visto in versione super sexy nei panni di Eva Kant in “Diabolik”, per la quale si è trasformata in super bionda, un colore con il quale ha imparato a vedersi bene e che sta mantenendo tutt’ora. Proprio bionda la vediamo protagonista di “Corro da te”, al cinema dal 17 marzo che l’ha vista lavorare per la prima volta al fianco di Pierfrancesco Favino. Sei mesi fa, nel settembre 2021, dopo due anni di fidanzamento vissuti nella massima riservatezza, lei e Paolo Carullo si sono promessi amore eterno con una cerimonia all’insegna della tradizione, nella bella Sicilia, a Scicli, un piccolo paese del Ragusano, già set ventennale de il Commissario Montalbano. “Una felicità indescrivibile!!!”, scrisse allora. Una felicità che le si legge negli occhi, nelle immagini social della luna di miele alle Maldive,

Bella, coraggiosa, ironica, elegante e mai banale, Miriam Leone sa cambiare volto e pelle, mantenendo sempre quel fascino che le ha regalato il titolo di reginetta d’Italia ed un fisico mozzafiato. Ma come fa? Quali sono i suoi segreti di bellezza e la dieta che segue? Scopriamolo insieme.

Tanto sano sport e buone abitudini a tavola. Questo il mix che regala un fisico slanciato e statuario a Mirian Leone. Gli appassionati ormai lo conoscono e lei lo ha sfoggiato ancora una volta durante le sue vacanze alle Maldive. Anche qui, in luna di miele, non ha rinunciato ad allenarsi tra immersioni nel mare cristallino, jogging e TRX. La sana attività fisica non l’abbandona mai la nota attrice come anche le abitudini salutari a tavola con una dieta mirata ed equilibrata.

Che tipo di regime alimentare segua Miriam non lo ha mai detto espressamente, definendosi una che ama il buon cibo ma che presta attenzione anche a quello che mangia non solo per il fisico ma soprattutto per tutelare la sua salute.

Non si è mai esposta sulla dieta e su quello che vi ruota intorno ma più volte ha sottolineato come lei stessa sia stata oggetto di body shaming e di bullismo come è successo qualche giorno fa anche a Laura Chiatti sui social ma non per questo si è lasciata inghiottire dalla rete, dai pregiudizi e dalla cattiveria, anzi.

Più volte ha affermato di non ritoccare mai le sue foto proprio per mostrare la verità dei fatti, per essere sé stessa, anche con le imperfezioni, senza omologarsi. “Cercai di essere come tutti gli altri – ha rivelato a Vanity Fair – e poi capii che essere diversa era la mia forza”.