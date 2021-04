La dieta di Platinette: ecco come ha perso 30 chili in sei mesi

Mario Coruzzi, il noto conduttore radiofonico, conosciuto con il nome di Platinette, ospite negli studi di Canale 5 durante la trasmissione Domenica Live di Barbara D'Urso ha svelato i segreti della sua dieta e come ha fatto a perdere ben 30 chili in sei mesi: «In un anno e mezzo ho perso fra i 60 e i 70 chili, con diversi passaggi.

L’opinionista televisivo è apparso molto dimagrito e ha dichiarato di essersi affidato ad un nutrizionista “Sembravo una balena arenata in spiaggia, mi sono sottoposto a un intervento per la riduzione dello stomaco, e ho inserito il palloncino gastrico”. Il concetto parte dal fatto che, se non ce la fai a fare da solo, fatti dare una mano. Questa procedura inibisce il senso di fame, e permette di rispettare un regime alimentare studiato ovviamente».

Come alcuni di voi sapranno già quella dell’opinionista è difatti una fame compulsiva. «Il mio problema è tutto di origine nervosa. (…) Mangio anche quando non ce n’è bisogno e il mio disturbo non è genetico, né da associare a una costituzione comunque robusta, ma è di natura psicologica. Per questo so che uno come me, anche se ho raggiunto un buon risultato, la strada è lunga e non si finisce mai: devo stare attento…» ha dichiarato tempo fà al noto settimanale Chi.

Platinette e la dieta efficace spiegata a Domenica Live: «Ecco come ho fatto a perdere 30 chili in sei mesi»

Metà degli italiani, secondo quanto rivelato durante la scorsa puntata di Domenica Live, di Barbara D'Urso, vuole dimagrire. Mauro Coruzzi, 64 anni ha iniziato la sua dieta per dimagrire 30 chili, dapprima con dei digiuni depurativi, in seguito ha preso ad assumere solo liquidi e cibi cremosi. Soltanto adesso ha potuto reinserire nel suo menù altre pietanze. A tutto questo Platinette ha dovuto aggiungere un’intensa attività fisica: lo sport, mai come questi casi, si è rivelato un alleato fondamentale per non far perdere tonicità alla pelle.

Le abitudini alimentari di Paltinette

Prosegue Coruzzi: «Dopo sei mesi, se riacquisici le stesse abitudini alimentari di sempre, ritorni al peso iniziale. Per questo, in quel frangente per me, è intervenuta la psicanalisi, perché ho pensato che dovevo chiarire a me stesso cosa volevo fare negli anni che mi restano da vivere. Non sul fronte della salute, o dell'estetica, ma della resa fisica. Quando metti alla berlina le tue incapacità nel dimagrire, sei stimolato a farlo in realtà».

L’ex concorrente di Ballando con le stelle, come già dichiarato in apertura, all’inizio ha dovuto “accontentarsi” di integratori e omogeneizzati. Ha cominciato a perdere peso con digiuni depurativi abbinati a una dieta proteica, perlopiù liquida. In seguito però il 64enne ha potuto aggiungere, su suggerimento della nutrizionista, altri cibi più consistenti in dosi però contenute.

Il giurato di Amici ha assunto pure dei farmaci che diminuiscono il suo senso di fame: «Ora, mangiando poco e tutto, apprezzo di più il cibo. Una regola che cerco di rispettare sempre è quella di posare la forchetta sul bordo del piatto dopo ogni boccone. Prendo il tempo che ci vuole. Prima invece ingurgitavo alla velocità della luce…», ha concluso Mauro Coruzzi, che per essere più agile ha comprato pure un bel tapis roulant: «Ogni mattina cammino per circa 20 minuti e ho preso anche una bicicletta e almeno una volta alla settimana faccio il giro della ciclabile…».

Tra i vip presenti in studio anche Giovanni Ciacci e Lory Del Santo, che ha iniziato un percorso per dimagrire grazie all'aiuto di un nutrizionista: «Sono pronta a rinunciare alla piramide del mio piacere, pane e non solo, anche il vino».