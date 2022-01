Serena Rossi è sempre in splendida forma, sfoggia una silhouette perfetta oggi scopriamo come ha fatto a perdere 10 chili.

Attrice napoletana e conduttrice televisiva, già amatissima attrice di “Un posto al sole” e rivelazione di “Tale e quale show”. Anche se vanta numerosi followers sul suo profili instagram. Ha ricoperto molti ruoli importanti, come quello di Mia Martini nel film ” Io sono Mia” oppure nel nuovo film “Diabolik” attualmente al cinema. La ricordiamo come madrina dell’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e adesso la vediamo in nuove vesti, quelle de “La Sposa”, la nuova miniserie di Rai 1.

E’ una donna molto riservata, si parla tantissimo di lei per le sue potenzialità e talento ma non di certo per altro. Un’attrice molto brava, che riesce a calarsi in situazioni sempre diverse, il più delle volte anche complesse, ma riesce sempre a trasmettere tanta emozione al pubblico che la segue da casa. I look indossati dall’attrice italiana al Festival di Venezia sono stati osservati, studiati e apprezzati in tutto il mondo. Il suo portamento, semplice e naturale, contrastato dagli abiti da sera lussuosi, ci hanno mostrato un nuovo lato di Serena Rossi, facendola diventare anche un’icona di stile, grazie anche alla sua forma fisica, frutto di una attenta alimentazione e sport.

La dieta di Serena Rossi: ecco come ha perso 10 chili

In passato diversi registi l’avevano consigliato di perdere qualche chilo perchè era troppo formosa, ma oggi è in splendida forma, ma che dieta segue?

Nel corso degli anni l’aspetto fisico di Serena Rossi è cambiato, ha perso ben 10 chili, ma quale dieta ha seguito? Molti di voi la ricorderanno leggermente più in carne quando recitava In un posto al Sole, la fortunata soap in onda su rai TRE

Serena Rossi è ormai un’attrice affermata, il pubblico la adora da anni, nessuno le chiederebbe mai di dimagrire, o meglio forse lei adesso non seguirebbe più la dieta iperproteica fatta un po’ di anni fa. Scopriamo subito la dieta di Serena Rossi di oggi.

La dieta di Serena Rossi: tutti i suoi segreti per ritrovare la forma fisica

Serena Rossi è una donna molto riservata, ma sull’argomento dieta e perdita di peso si è lasciata andare un pò e ha raccontato di se, durante una recente intervista. Cerchiamo di capire che dieta ha seguito. Serena Rossi confessa che all’età di 18 anni si presentò ad un provino, il regista le disse che se voleva quel ruolo doveva necessariamente dimagrire. Serena decise di accettare quel ruolo visto che lo desiderava tanto, iniziò così a seguire una dieta iperproteica. Una dieta un pò drastica per lei che è una buongustaia. Questa dieta non prevedeva l’assunzione di carboidrati, non solo, Serena poteva concedersi pochi cibi grassi, ma molti alimenti che apportavano proteine. Inizialmente sembrava che tutto andasse per il verso giusto, perchè i risultati erano ben visibili, l’attrice nonostante tanti sacrifici iniziò a perdere peso, ma questo le causò diversi problemi di salute.

Serena Rossi si sentiva spesso stanca, debole, si verificavano anche dei problemi ormonali. L’attrice grazie al sostegno della famiglia, che non era dello stesso parere di Serena, in quanto non vedevano benefici nella dieta, erano preoccupati. La conduttrice ringrazia ancora la sua famiglia, perchè le fecero capire che la dieta che stava seguendo non era adatta a lei.

Serena Rossi e la dieta Mediterranea

Da quel momento in poi Serena capì che era importante poter aver un fisico perfetto, ma la salute prima di tutto, quindi è riuscita a trovare un equilibrio alimentare, seguendo la dieta mediterranea.

Serena Rossi adesso ha un rapporto più sano con il cibo, quindi segue a pieno la dieta mediterranea, presta attenzione alla cottura del cibo, ma ogni tanto si concede degli sgarri. Ha imparato a cucinare bene, solo mettendosi ai fornelli. La dieta mediterranea è uno stile alimentare sano ed equilibrato che prevede l’assunzione di verdure, ortaggi, cereali, legumi carni bianche.

Serena Rossi dieta e sport

Ma oltre alla dieta mediterranea, la bellissima Serena, svolge una regolare attività fisica, pratica il reformer pilates, utilizza un attrezzo progettato per tonificare e allungare tutti i muscoli del corpo. Quindi non solo è attenta alla dieta, ma svolge una regolare attività fisica, due volte alla settimana pratica il reformer pilates, che insegna una corretta postura e dona maggiore armonia e fluidità ai movimenti. Per l’attrice è un vero e proprio toccasana per il suo corpo, inoltre riesce a scaricare le tensioni, lo stress della quotidianità.

Un vero e proprio toccasana per il suo corpo e quando l’attrice vive un periodo di forte stress a causa del lavoro, grazie al pilates, riesce a scaricare le tensioni e lo stress.

Quindi il connubio cibo sano e regolare attività fisica ha aiutato Serena Rossi a perdere peso e ha trovato un buon equilibrio. Lei stessa afferma di non essere troppo rigida con se stessa, gli sgarri ogni tanto se li concede.