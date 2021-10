La dieta di Victoria Beckham: ecco che cosa mangia

Ha 46 anni ma è ancora bellissima e ha un fisico che farebbe invidia a una ventenne: stiamo parlando di Victoria Beckham, l’ex delle Spice Girls. Victoria Beckham è una delle Spice Girsl che, nonostante la fine della sua carriera da cantante, è riuscita a crearsi un suo piccolo universo che va oltre la vita di suo marito David Beckham. Molto nota anche per la sua bellezza, la donna è a “dieta” da quando ha 30 anni. La donna è l’esempio di che cosa sia stare realmente a dieta; come tutti i nutrizionisti l’ex cantante sa che avere una alimentazione precisa ed elaborata è uno stile di vita, non una scelta sporadica. Sul suo profilo Instagram Posh Spice posta sempre foto della sua colazione ipocalorica: avocado, salmone fresco affumicato. Se va bene, anche del cocomero. Anche durante la quarantena, non ha smesso di curare il suo aspetto e il suo fisico, seguendo un programma di allenamenti quotidiani, oltre che una dieta specifica.

Cosa mangia Victoria Beckham?

Victoria Beckham evita i carboidrati come la peste e non la si vede mangiare un panino imbottito da tempo immemorabile. Sempre che ne abbia mangiato in vita sua.

Verdure al vapore e toast integrale con sale, la dieta di Victoria Beckham spiegata bene dalla nutrizionista

La “disciplina” ferrea dell’ex Posh Spice, anche in ambito alimentare, potrebbe essere scambiata per un esempio virtuoso. Ma, in realtà, è l’esatto contrario. Che Victoria Beckham fosse estremamente disciplinata tanto sul lavoro quanto a tavola è consa nota e ve lo avevamo raccontato

Ma che si definisse come il “peggior incubo per molti ristoranti” ancora non lo sapevamo. La confessione dell’ex Posh Spice arriva durante una puntata del podcast made in Uk Café’s Table 4. “Amo mangiare verdure cotte al vapore, che condisco al momento, da sola, con aceto balsamico”. La stilista predilige alimenti cucinati in modo semplice e salutare e non ama salse, olio, burro e altri condimenti.

“Anche Gordon Ramsay, ha confermato di non aver mai visto nessuno avere una disciplina ferrea come la mia, quando si tratta di cibo. Nonostante io non sia la persona più entusiasmante per quello che mangia, a tavola amo bere un drink e a cena posso essere un’ospite meravigliosa!”, chiosa Victoria. Il suo comfort food? Una fetta di pane integrale ricoperta da sale. "So che quando si parla di cibo posso sembrare noiosa, ma adoro i toast integrali salati. Sono quei carboidrati che mi fanno sentire bene. E poi amo il sale!".

La dieta di Victoria Beckham

Victoria è riuscita a crearsi una sua carriera, prima come modella e poi come direttrice di un proprio brand di moda. Ad oggi lei è in grado, nonostante l’età che avanza, di mantenere una prestanza fisica invidiabile.

Quello di Mrs. Beckham, tuttavia, dal punto vista dell’equilibrio nutrizionale, non è assolutamente un esempio virtuoso. Anzi. “Quello che immediatamente si nota è una totale, o quasi, assenza di grassi, indispensabili per il nostro organismo. I grassi sono i precursori che ci servono per costruire gli ormoni sessuali e quindi per avere un apparato riproduttivo sano; sono parte fondamentale della membrana che protegge i tessuti nervosi e il cervello; consentono di assorbire diverse vitamine tra cui quelle liposolubili. Ovviamente bisogna privilegiare il consumo dei cosiddetti grassi buoni, contenuti in alimenti come l’olio extravergine di oliva, la frutta secca, i semi, l’avocado e limitare i grassi saturi e idrogenati che favoriscono l'aumento del colesterolo LDL e sono i principali responsabili di malattie cardiovascolari”, commenta Federica Patrinicola, biologa nutrizionista.

Altre grandi assenti nella dieta della stilista sembrano essere le proteine, utili per la riparazione, il mantenimento e la crescita dei nostri muscoli e che ci permettono di controllare la sazietà. “Ottima la scelta del pane integrale, compromessa però dall’abuso di sale! Ricordiamo che l’eccesso di sodio fa male a cuore, vasi sanguigni, reni e cervello”, spiega l'esperta.

Oltre alla dieta, Victoria segue un workout quotidiano insieme alla sua personal trainer, Tracy Anderson, 6 giorni su 7 per due ore al giorno. L’allenamento inizia alle 6 del mattino con 45 minuti di tapis roulant, tra corsa e camminata in salita. In seguito fa 30 minuti di esercizi per le gambe e 30 minuti di esercizi per le braccia.

Infine, Victoria si rilassa praticando anche yoga. Seguendo i suoi allenamenti su Instagram, insomma, anche le sue fan possono allenarsi in casa e mantenersi in forma