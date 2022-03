Cosa c’è di meglio di una bella dieta disintossicante che ci accompagni nel cambiamento di stagione e ci faccia perdere peso?

Con l’arrivo della primavera cresce la voglia di depurare il nostro organismo e perdere qualche chilo: il segreto è la dieta disintossicante, che consente di dimagrire mangiando tanti cibi gustosi e sani. Mentre l’inverno comincia a lasciare il posto alla primavera, il nostro corpo avverte l’esigenza di rinnovarsi per andare incontro alla bella stagione. Il sole, le passeggiate all’aria aperta, l’aumento di attività fisica, sono tutte cose che fanno segnare importanti modifiche alle nostre abitudini.

La dieta di primavera ci viene incontro per aiutarci ad iniziare questo periodo al meglio possibile. E’ una dieta che non impone rinunce troppo pesanti, perché si preoccupa di depurare e disintossicare, oltre che di perdere qualche chilo di troppo. Può essere seguita anche per un mese di seguito, purché anche dopo si continui ad osservare alcune regole di buona educazione alimentare, per non renderla vana.

La dieta di primavera approfitta anche degli alimenti che arrivano sulla tavola proprio in questo periodo, lasciando indietro i pasti magari troppo calorici dell’inverno.

Quali alimenti mangiare nella dieta di primavera?

La dieta disintossicante di primavera che fa perdere fino a 5 kg

La primavera è il periodo in cui sulla nostra tavola compaiono numerosi alimenti detox.

Per fare questa dieta nella maniera migliore possibile, bisogna dare la prevalenza a questi alimenti:

asparagi, ravanelli, piselli freschi, ortica, agretti, fragole, broccoli, rape, sedano, finocchi e carote.

Oltre a questi vegetali, la dieta di primavera prevede il consumo di frutta di stagione, come arance, fragole, kiwi, pompelmi, pere, nespole e tutto quello che la natura vi offre nel vostro territorio. La migliore indicazione è sempre quella di consumare cinque volte al giorno frutta e verdura, cambiando anche i colori, in modo da fornire al corpo tutti i nutrienti di cui ha bisogno.

Come si sa, il cambio di stagione porta con sé problemi di stanchezza e debolezza, che possono essere affrontati proprio grazie al consumo di frutta e verdura, che forniscono vitamine e sali minerali, come ad esempio il magnesio, indispensabile per rinforzare l’organismo nei periodi di crisi.

Esempio di menu settimanale della dieta disintossicante di primavera che fa perdere fino a 5 kg

Lunedì

Colazione. Yogurt con cereali integrali.

Pranzo. 60 gr di pasta integrale con pomodoro e insalata di ravanelli.

Cena. Bresaola e rucola più asparagi olio e limone e 1 fetta di pane integrale.

Martedì

Colazione. Cappuccino con fiocchi di avena integrale più una porzione di fragole.

Pranzo. 60 gr di farro con radicchio e formaggio più insalata verde.

Cena. Frittata con spinaci e finocchi al vapore.

Mercoledì

Colazione. Due fette biscottate integrali con un velo di marmellata senza zucchero + 1 frullato.

Pranzo. 60 gr di riso integrale con lenticchie o piselli + bietole al limone.

Cena. Salmone con patate e carote al vapore.

Giovedì

Colazione. Yogurt con cereali integrali.

Pranzo. 60 gr di cous cous con verdurine miste e fagioli.

Cena. Petto di tacchino, passato di verdure e 1 fetta di pane integrale.

Venerdì

Colazione. Cappuccino con fiocchi di avena integrale più una porzione di fragole.

Pranzo. 60 gr di pasta integrale con tonno e zucchine + insalata verde.

Cena. Orata al forno con carote e cipolle dorate.

Sabato

Colazione. Latte con muesli preferito + 1 frutto.

Pranzo. 50 gr di zuppa di legumi + finocchi al vapore.

Cena. Mozzarella e pomodoro + 1 fetta di pane integrale.

La dieta disintossicante di primavera non proibisce quasi nulla

Sono altrettanto positive per questa dieta le proteine nobili che derivano dal pesce, dalla carne, dalle uova, dal latte e dai formaggi, ma senza trascurare quelle che possono essere fornite dai legumi quali ceci, fagioli, lenticchie.

L’utilizzo di pasta e riso è consentito purché in dosi limitati e nella varietà integrale, possibilmente anche bio. Come sempre si consiglia di limitare l’uso del sale e abbondare con le spezie. Aggiungere olio extravergine d’oliva, succo di limone e aceto di mele come condimenti ed evitare alcolici e superalcolici.

Bere almeno due litri d’acqua al giorno, che può essere integrata o sostituita da tè verde, spremute di frutta e tisane depurative. Come in ogni dieta che si rispetti, c’è un giorno libero che nel nostro esempio è la domenica, ma potete scegliere il giorno che preferite, purché non vi lasciate andare troppo…

La dieta di primavera detox aiuta a purificare lo stomaco e il fegato che sono molto importanti per la salute dell’organismo. La primavera è il momento migliore per cominciare una dieta e consumare alimenti che sono adatti a questa stagione e periodo.

Prima di iniziare questa, come qualunque altra dieta, chiedete il parere del vostro medico di famiglia.