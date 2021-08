La dieta dopo le vacanze estive per recuperare la forma

Si sa che in vacanza siamo meno ligi alla dieta e quindi è probabile che al ritorno dalle ferie ci possiamo troviamo con qualche chilo da smaltire. D'altronde se a tavola nelle occasioni di convivialità non ci siano fatti mancare grigliate, aperitivi, cene e spuntini calorici è inevitabile pagarne dazio. Tuttavia con una dieta del rientro possiamo tornare in forma in poco tempo seguendo alcune regole facili da seguire.

Dimagrire dopo le vacanze: come fare

Una volta tornati dalle vacanze dobbiamo quindi riprendere una dieta equilibrata a cui aggiungere la pratica di qualche attività fisica per recuperare la forma.

E' importante cominciare con una dieta che risvegli il metabolismo fin dal mattino. In questo senso la mattina ancora prima della colazione possiamo prendere un bicchiere di acqua tiepida con mezzo succo di limone. Dopo facciamo una colazione abbondante a base di latte o yogurt a scelta e cereali integrali oppure della marmellata e succo di frutta senza zucchero.

Impariamo ad ascoltare il nostro corpo limitando le porzioni e i condimenti. Al posto del sale possiamo utilizzare le erbe aromatiche. Non dobbiamo rinunciare per forza al pane, ma possiamo scegliere quello integrale.

E' importante anche non saltare i pasti e bere 2 litri di acqua al giorno per depurarci.

A pranzo e a cena limitiamo le quantità dei carboidrati e non esageriamo col condimento, due o tre cucchiai di olio extra vergine di oliva vanno più che bene. Sono da preferire la pasta e riso integrali accompagnati da verdure per dimagrire in quanto favoriscono il senso di sazietà. A cena è preferibile il consumo di carne bianca e pesce per il giusto quantitativo di proteine e grassi buoni e salutare. Anche in questo caso possiamo accompagnare questo piatto con le verdure o un contorno d'insalata mista oppure ancora con dei formaggi magri.

Limitiamo i formaggi e in ogni caso preferiamo quelli leggeri, ad esempio la ricotta. Alterniamo la carne con il pesce, ad esempio nasello merluzzo trota e sogliola. Limitiamo il consumo di bevande alcoliche e zuccherate. Tuttavia per perdere i chili accumulati in vacanza la sola dieta non basta. Per dare una sferzata al metabolismo dobbiamo praticare del sano movimento, basta anche una corsetta la mattina di mezz'ora o una passeggiata a passo spedito di un'ora, per riuscire a dimagrire.

Possiamo concederci uno strappo alla regola, magari nel fine settimana perchè non dobbiamo vivere la dieta come qualcosa di oppressivo. Se andiamo al ristorante scegliamo cibi leggeri e moderiamo le porzioni.