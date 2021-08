La dieta estiva del gelato: come dimagrire da 1 a 2 kg in una settimana

Come perdere da 1 a 2 kg in una settimana con la dieta estiva del gelato, scoprine i nìbenefici, specialmente sei sei goloso dell'alimento estivo per eccellenza e vuoi dimagrire con gusto.

Una dieta estiva per perdere peso senza rinunciare ai propri cibi preferiti, perfetta con queste alte temperature è sicuramente la dieta del gelato. È questo l'eterno sogno dei golosi attenti alla linea. Ma come funziona? Si dimagrisce davvero? Cercheremo di rispondere alle vostre domande sia che siate golosi o no.

Dieta e gelato

Uno dei primi alimenti che si eliminano solitamente nelle diete, è proprio il gelato. Insieme agli altri dolci è infatti bandito da ogni menu light, complici gli zuccheri e la panna contenuti nella sua ricetta. Ma la dieta del gelato, proposta e diffusa soprattutto in estate, ribalta la situazione basando il menu settimanale proprio su questo alimento.

Dieta del gelato, dimagrire con gusto in estate, scopri i benefici

Sono molti i benefici della "dieta del gelato" che, oltre ad aiutarti a perdere fino a 1-2 kg a settimana, può ridurre i sintomi della sindrome premestruale, ridurre il rischio di sviluppare il cancro al colon e abbassare la pressione sanguigna. La dieta consiste nel seguire per sette giorni il regime alimentare di una qualsiasi dieta equilibrata, prevedendo un gelato al giorno in uno dei cinque pasti: a colazione, a merenda, a pranzo o a cena.

Dieta del gelato e calorie

Il merito del gelato non è quello di contenere una sostanza brucia grassi al suo interno ma piuttosto quello di fornire una sensazione di pienezza. Tutto infatti si riduce al controllo delle porzioni. Quando si contano le calorie e se ne mangiano meno di quelle che si stanno bruciando, mangiare una porzione di gelato ogni giorno farà sentire sazi e meno privati del cibo "gustoso". L'aggiunta di un dolce come il gelato aiuterà a tenere sotto controllo le voglie di zucchero, assicurando al contempo di seguire piani dietetici rigorosi, a basso contenuto di grassi e ricchi di fibre.



Il termine "dieta del gelato" è stata coniato per la prima volta in un libro con lo stesso nome di Holly McCord nel 2002. McCord è un dietista registrato ed ex redattore nutrizionista della rivista Prevention. Nel libro, McCord incoraggia le persone a mangiare una porzione di gelato ogni giorno come parte della dieta, purché seguano contemporaneamente un regime alimentare sano.

Per l'esattezza, McCord consiglia di consumare 1.250 calorie al giorno oltre a una porzione di gelato per una somma finale di 1.500 calorie. Nel dicembre dello scorso anno, Public Health England ha rivelato nuove linee guida secondo le quali si dovrebbe mirare a un apporto calorico di 1.800 calorie al giorno, rispetto alle quantità precedentemente raccomandate di 2.000 calorie per le donne e 2.500 per gli uomini. In questo modo, si può arrivare a perdere un chilo a settimana.

Dieta del gelato: quale gusto di gelato scegliere?

Stracciatella? Fragola? Cioccolato? Cono o coppetta? Il primo consiglio, è quello di variare il più possibile. Concedersi l’assaggio di gusti differenti renderà infatti meno monotona questa dieta e ci stimolerà a tenere duro. Visto che la dieta del gelato prevede tre palline a pasto, proviamo a mixare gusti a base di crema e frutta, facendoci consigliare dal gelataio. Se scegliamo invece ricette più leggere come un mix di gelati di frutta o allo yogurt, possiamo concederci un’aggiunta di 150 g di frutta fresca come fragole, frutti di bosco o melone. Lo stesso discorso vale per la scelta cono coppetta: riserviamoci la cialda a un pasto ogni tre ed evitiamo sempre l’aggiunta di granella, cioccolato fuso o altro.

Il consiglio è di sceglierne sempre uno artigianale di buona qualità e con gusti classici. Evitare, dunque, i più stravaganti e quelli “della casa” che, solitamente, sono più ricchi di calorie, grassi e zuccheri. La soia, inoltre, è vista come un ottima alternativa: il gelato alla soia è privo di colesterolo e gli zuccheri sono presenti in bassa percentuale.

I benefici del gelato

McCord crede che includere il gelato nella dieta riduca il senso di privazione oltre al fatto che sia un dessert ricco di calcio. Mentre il gelato può essere considerato un piacere colpevole in generale, gli studi hanno dimostrato che ci sono benefici dimostrati nel mangiarlo regolarmente.

La cosa più importante è seguire una dieta equilibrata e nutriente, che comporti un'alimentazione sana e allo stesso tempo ti permetta di gustare le prelibatezze quando ne hai voglia, senza alcun vincolo.

Le regole della dieta del gelato per perdere dai 1-2 chili in una settimana

Come tutti i regimi dietetici, deve essere autorizzata dal vostro medico di base. Una volta ottenuto il suo consenso, deve essere seguita nei tempi suggeriti senza il bisogno di prolungarla per massimizzarne gli effetti con possibili ricadute sulla vostra salute.

Come di consueto, si raccomanda inoltre di svolgere una leggera e costante attività fisica (come una camminata veloce di 30 minuti al giorno) e di bere due litri d’acqua circa al giorno. Ok a tisane e succhi di frutta rigorosamente senza zucchero.

Per quanto riguarda i condimenti, non superare la dose di un cucchiaio di olio al giorno e ridurre il più possibile il consumo di sale.