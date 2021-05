La dieta giusta per abbassare la glicemia

Per controllare la glicemia nel sangue è sufficiente sottoporsi a un semplice prelievo. Si tratta di un esame di routine grazie al quale controllando il livello del glucosio nel sangue possiamo prevenire il diabete.

Può accadere infatti che i valori della glicemia possano discostarsi dalla norma (100 mg/dl). L'iperglicemia in particolare si verifica quando il nostro organismo non riesce ad utilizzare a sufficienza l'insulina presente per la trasformazione del glucosio in energia oppure quando non vi è una produzione idonea di insulina.

Il vostro medico quindi in tali casi vi dirà il da farsi. Ad esempio i valori sono superiori superiori a 126 mg/dl potrebbero indicare una condizione di pre-diabete. In questi casi generalmente si attua un programma integrato che prevede la riduzione dei grassi e degli alimenti calorici e anche l'attività fisica per diminuire il peso. In tal modo possiamo ridurre l'iperglicemia e quindi prevenire il rischio di diabete. Questo vale per i fattori relativi al diabete di tipo 2, mentre non è possibile prevenire il diabete di tipo 1.

Dieta in caso di iperglicemia

Andranno limitati quanto più possibile gli alimenti ad elevato indice glicemico con cui intendiamo i prodotti da forno raffinati, biscotti, dolci, gelati industriali, bevande gassate e zuccherate e anche le patate trattandosi di un alimento ad alto indice glicemico. Come dolcificante al posto dello zucchero possiamo utilizzare la stevia oppure lo sciroppo d'acero. Gli esperti consigliano di aumentare il consumo di fibre, in questo senso dovremmo consumare 5 porzioni al giorno di frutta e verdura. La frutta va consumata cruda e fresca all'interno dei pasti. Nell'ambito di una dieta sana non può mancare il consumo dei cereali, in particolare quelli integrali.

Seguiamo una corretta idratazione: beviamo almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno distribuiti lungo l'arco della giornata. Non dimentichiamo infatti che la sete a differenza della fame spesso non viene percepita. E' vero che bisogna limitare il consumo degli alimenti grassi, tuttavia gli esperti pongono l'accento sulla qualità dei grassi perché non sono tutti uguali. In particolare in presenza di iperglicemia va privilegiato il consumo del pesce che è un alimento ricco di grassi insaturi e omega -3. Ne sono ricche anche le noci ma trattandosi di un alimento calorico è bene non mangiarne più di 2 o 3 al giorno. Grandi benefici vi sono anche nell'olio extra vergine di oliva che quindi possiamo utilizzare come condimento. Sempre per rimanere in tema di condimenti, gli esperti consigliano di utilizzare alcune spezie al posto del sale ad esempio cannella origano curcuma perché hanno un effetto ipoglicemizzante. Per quanto riguarda la carne è da preferire la carne bianca senza pelle e i tagli di carne rossa purché siano magri. Da evitare invece tutti gli alimenti che contengono grassi nocivi che troviamo nel junk food, patatine e anche in alcune creme spalmabili.

Utilizziamo metodi di cottura semplici: alla griglia, a vapore, a bagnomaria, al cartoccio, ai ferri. Gli esperti consigliano anche la pratica dell'attività fisica in caso di iperglicemia perché l'esercizio fisico migliora la glicemia.