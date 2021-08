La dieta giusta per combattere il mal di testa: i cibi migliori

Anche tu soffri di emicrania?

Alcol, fumo e dieta fra i fattori che possono influire sull’insorgenza della cefalea. Ecco gli alimenti ‘buoni’ da mettere in tavola secondo gli specialisti

Il mal di testa è una brutta bestia ed è un problema che riguarda milioni di persone nel mondo. A pagarne il prezzo più alto però sono in maggior numero le donne, che soffrono di emicrania ben tre volte più degli uomini. Al di là delle cure che anno dopo anno fanno la loro comparsa, un valido aiuto per combattere il mal di testa può arrivare anche dalla tavola.

Quindi non solo aspirina e paracetamolo per evitare le fastidiose crisi di mal di testa, possiamo limitare il ricorso all’armadietto dei medicinali e fare un giro dal fruttivendolo. Oltre alle cure mediche specifiche, alcuni alimenti infatti aiutano a combattere le cefalee in modo naturale.

Il mal di testa, la cui base resta una predisposizione genetica, viene scatenato da fattori quali lo stress, le variazioni climatiche, l’alterata qualità del sonno, il digiuno, le variazioni ormonali, l’abuso di cibi e bevande.

I Cibi per combattere il mal di testa: frutta e verdura sul podio

Alcuni cibi potranno esservi d’aiuto, soprattutto se soffrite spesso di mal di testa. Eccone alcuni che potreste provare ad aggiungere alla vostra lista della spesa, così da portarli in tavola più di frequente.

Tra gli alimenti anti mal di testa, i vegetali occupano un posto speciale. Frutta e verdura, ma anche i legumi, sono fonti di vitamine e minerali essenziali per il benessere di tutto l’organismo e in particolari condizioni aiutano a combattere anche emicranie e cefalee. Magnesio e potassio, per esempio, attenuano le cefalee tipiche della sindrome premestruale e del ciclo.

Ok dunque a centrifugati e frullati che, d’altra parte, aumentano l’idratazione dell'organismo, che a volte se carente è legata essa stessa all’insorgere all’emicrania. Le patate, meglio se cotte al forno con la buccia, sono un contorno ricco di potassio. Le mandorle forniscono un buon apporto di magnesio, insieme ad albicocche secche, legumi, riso integrale.

Via libera poi a tutti quei vegetali ricchi di acqua come la lattuga o l’anguria: un toccasana in estate anche per chi soffre di ritenzione dei liquidi. Lo zenzero è un ottimo antidolorifico e antinfiammatorio naturale, nel caso del mal di testa aiuta a percepire meno intensamente il dolore. Facendolo bollire e poi riposare in acqua per qualche minuto, diventa una tisana ricca e gustosa. Tra gli antidolorifici naturali – va bene anche per il mal di denti – troviamo anche il peperoncino fresco, da usare con moderazione.

Gli spinaci, quando consumati crudi a insalata, aiutano ad abbassare la pressione sanguigna e possono alleviare i dolori del mal di testa. I semi di lino contengono Omega 3, che presentano proprietà antinfiammatorie e aiutano a combattere le emicranie. Si possono consumare in aggiunta ai cereali della colazione o nelle insalate. Per chi non segue una dieta vegana, è consigliato anche il pesce fresco, ricco di acidi grassi essenziali che proteggono le arterie e abbassano il livello di colesterolo nel sangue prevenendo le malattie cardiovascolari. Per chi soffre di emicranie, è bene evitare carni e pesce conservati: questi alimenti infatti (salmone affumicato, salumi) contengono sostanze conservanti che scatenano il mal di testa.

I Cibi contro il mal di testa: cosa evitare?

Anche per i vegetali vi sono, però alcune eccezioni: meglio moderare il consumo di cipolle, crauti, olive e frutta secca. Si consiglia anche di non abbondare nel consumo di alimenti ad alto rilascio di istamina (responsabile di alcuni mal di testa) come pomodori, agrumi, banane. Esistono poi alcuni cibi contengono sostanze in grado di scatenare il mal di testa e che, dove c’è una predisposizione individuale, andrebbero completamente eliminati dalla dieta.

Via dunque a caffè, tè, merendine e altri cibi confezionati, cioccolato, alcolici, glutammato, latte e latticini, carne rossa. L’alcol, in particolare, genera emicrania di per sé quando consumato in dosi elevate. Nel caso dei vini, bisogna considerare che anche alcune delle migliori cantine utilizzano i solfiti: si tratta di sostanze conservanti che mantengono al meglio il prodotto ma sono in grado di scatenare il mal di testa.