Andiamo a scoprire come potremmo variare la nostra dieta – e magari perdere un paio di chili – a seconda della nostra appartenenza astrale. In fondo, come esiste un identikit di personalità per ogni Segno, esistono molte altre associazioni: ai numeri fortunati, alle fragranze più adatte, ai colori e al tipo di scarpe. E dunque anche all’approccio col cibo.

La Dieta in base al Segno Zodiacale tutta da provare

Quando si è a dieta, capita spesso di non sapere come fare per ottenere dei buoni risultati. Tra la voglia di mangiare cibi proibiti e la fame che spesso si presenta nei momenti meno opportuni, le difficoltà sono infatti tante e diverse. Per fortuna ci sono anche diverse diete e strategie che si possono mettere in atto e oggi, dopo aver visto qual è il cibo del buon umore per i segni dello zodiaco, scopriremo qual è la strategia da seguire quando si è a dieta in base al proprio segno zodiacale. Pronta a scoprire la tua dieta?

Se è vero che ad ogni Segno Zodiacale corrisponde un certo tipo di carattere, indole e tendenze, la stessa cosa potrebbe accadere col cibo. Ma in questi giorni, dopo le abbuffate natalizie, magari desideriamo perdere qualche chiletto e tra le tante proposte di diete potremmo anche guardare a quella… Zodiacale. Ovviamente dobbiamo ricordare che qualsiasi regime alimentare vogliamo adottare è sempre bene parlarne col proprio medico.

La Dieta giusta in base al Segno Zodiacale esiste, ed è tutta da provare

Secondo gli Astrologi, i vari caratteri si riflettono anche nella dieta, e nel modo in cui ognuno cerca di raggiungere il suo obiettivo: dimagrire, tonificare o detossinare l’organismo.

In linea generale, i Segni di Terra (Toro, Vergine e Capricorno) riescono a seguire bene le regole perché sono abituati al rispetto dei doveri. Differente è invece il discorso per i Segni d’Aria (Gemelli, Bilancia e Acquario) che in quanto a “paletti” mostrano più insofferenza. Per i Segni di Fuoco (Ariete, Leone e Sagittario), com’è intuibile, ci troviamo di fronte a personalità che vogliono “tutto e subito” e dunque devono stare attenti a non arrecare danni all’organismo. Infine, troviamo i Segni d’Acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) che hanno un modo tutto loro – anche – di fare la dieta dimagrante.

La dieta dell’Ariete

Considerando le personalità dei nati di questo Segno, le Stelle sanno che la dieta adatta è molto semplice: cibi naturali, zero alimenti industriali, e taglio “drastico” a carni e insaccati. Torneranno in forma e saranno anche orgogliosi, perché aiuteranno l’Ambiente.

I Toro sono golosi, ma riescono nell’intento

I nati del Segno sono notoriamente amanti del buon cibo e non disdegnano ricette elaborate e sofisticate. Ma quando decidono di mettersi a dieta sanno come non farsi prendere dallo sconforto. Le Stelle suggeriscono di ridurre semplicemente la quantità di cibo, e di accompagnare il periodo di benessere con SPA e Massaggi energizzanti.

Gemelli, detox e allegria

Il carattere dei Gemelli, si sa, è improntato all’ottimismo e alla convivialità. Per far sì che la dieta riesca, le Stelle consigliano ai nati del Segno di effettuare un programma detox a base di crudités, ma di affrontare i “sacrifici” in compagnia. I risultati non tarderanno ad arrivare.

Cancro, ritorno alle origini

Secondo gli Astrologi, il miglior modo per un cancerino di dimagrire è quello di affidarsi all’elemento della vita: l’acqua. Via allora a succhi, smoothie depuranti, minestroni e tanti liquidi. Il fisico ringrazierà, e anche la mente.

I Leone energici anche nella dieta

La personalità egocentrica dei Leone la conosciamo bene, e dunque anche nel wellness possiamo immaginare quale sia il suo percorso più adatto. Non solo dieta, ma anche e soprattutto allenamento fisico intensivo.

Vergine e tecnologia, l’accoppiata vincente

Per i più puntigliosi e precisi dello Zodiaco cosa serve per fare la dieta se non uno schema rigoroso? In questo senso i Vergine troveranno nelle App dei preziosi alleati, e nei dispositivi indossabili un modo perfetto per controllare il proprio stato di salute.

Bilancia, addio a zuccheri ed eccessi

Se c’è una cosa che i Bilancia non sopportano è la “pancetta” e gli accumuli di grasso che si presentano impietosi dopo le abbuffate festive. Per loro, sarà sufficiente eliminare gli eccessi di alcol e bevande zuccherate, e il fisico tornerà ben presto alla sua forma originaria.

Scorpione, il paradosso delle cose semplici

Sappiamo che gli Scorpione amano tutto ciò che è intrigante, misterioso e “oscuro”. In fatto di dieta, però, le Stelle dicono che per i nati sotto questo Segno l’arma vincente è la semplicità. Via allora alla dieta della Mela e del Riso, che farà ritrovare loro quel senso di “leggerezza” di cui ogni tanto necessitano.

Sagittario, per loro una dieta “alternativa”

I Sagittario amano tuffarsi in nuove avventure e dunque anche nella dieta preferiscono fare qualcosa di diverso dal solito. Ecco che le Stelle consigliano ai nati del Segno un percorso fatto di pasti proteici, barrette, frullati e snack biologici. La noia non sarà più una scusa per abbandonare il tutto.

Capricorno, in fondo basta così poco

Secondo gli Astrologi, i “perfetti” Capricorno si fanno conquistare prevalentemente da pasta e pizza, con i risultati che possiamo immaginare. Per loro sarà sufficiente dunque eliminare i carboidrati, e il gioco sarà fatto in quattro e quattr’otto.

Acquario, è tempo di detox

Anche l’Acquario, come i Sagittario, sono creature che non stanno mai ferme, ed è difficile fargli rispettare un regime alimentare ligio e noioso. Ecco che la dieta chetogenica o il digiuno intermittente permetterà agli Acquario di purificarsi, e anche di recuperare le energie, fattore per loro importantissimo in ogni ambito.

I Pesci “a stecchetto” con gli zuccheri

Arriviamo all’ultimo dei Segni Zodiacali, ricordando che anche i Pesci, come i Toro, sono molto golosi. Per loro, la dieta ideale è quella che prevede uno stop a zuccheri e carboidrati e la sostituzione dei condimenti con tutti i tipi di spezie disponibili, peperoncino in primis.

Sia ben chiaro, però: una dieta può essere prescritta solo ed esclusivamente da dietologi e nutrizionisti.