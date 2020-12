La dieta last minute prima delle abbuffate di Natale

Ci siamo: meno poche ore ci separano dal Natale! non è più possibile pensare di fare una dieta utile per mettersi in forma – bisognava farlo prima – e quindi non resta che gustare i piatti che ogni regione d’Italia prepara per le feste. Che poi quest'anno si parli di un Natale decisamente poco ordinario, siamo tutte d'accordo, ma quel che non cambierà sarà il desiderio di dedicarsi alla buona tavola, possibilmente in compagnia dei propri affetti più stretti. Non saremo certo noi a imporvi di privarvi del piacere dei piatti tipici delle feste, inclusi dolci e cin-cin. Quel che però vi invitiamo a fare è seguire per queste ore che ci separano dal 25 dicembre una dieta pre natalizia nel segno della leggerezza, della moderazione e della disintossicazione. Obiettivo: arrivare in forma all'appuntamento di Natale, potendosi concedere senza stress qualche bis.

Che cos’è la dieta last minute?

La dieta last minute è un regime alimentare da adottare proprio in questi giorni di festa, utile non a perdere peso (per quello, c’è tempo!!!) ma per preparare l’organismo alle grandi abbuffate di fine anno. Anche se quest’anno non ci saranno le grandi tavolate non è detto che nessuno rinuncerà ai piatti tipici tradizionali come – ad esempio – alle scacciate siciliane e ai molteplici dolci. Quindi se si vuole arrivare pronti per i pranzi e concedersi dei bis (anche dei tris!!) senza stress, non basta che seguire alcune semplici regole.

Natale, dieta last minute; alcuni semplici consigli da seguire:

Ridurre le porzioni: Consumare delle porzioni più ridotte sicuramente andrà a compensare le grandi porzioni delle feste;

Sì, alle proteine magre: Utilissimo il consumo di verdura di stagione, spesso come contorno prolunga il senso di sazietà;

Carboidrati, quali sì e quali no: Per questa dieta last minute sicuramente si consigliano i legumi che sono ad alto contenuto di fibre. Da evitare alimenti quali riso, pasta per l’alto indice glicemico.

No, no e no ai prodotti confezionati: Da evitare assolutamente i prodotti confezionati e pieni di zuccheri. Meglio mangiare ortaggi e agrumi.

Smoothie: 24 ore prima delle feste, fare una dieta liquida aiuta l’organismo a ripulirsi.

Ma alla base sta una buona idratazione: bere tanta acqua è da sempre la base per uno stile di vita sano.

24 ore di programma detox e drenante

Un altro prezioso consiglio ce lo dà Sandra Nassima, founder di Depuravita: "sapendo che ad attenderci ci sono giornate dedicate al mangiare e al bere, può valere la pena dedicarsi a una 24 ore di dieta liquida, sorseggiando succhi e smoothie vegetali da mattina fino a sera. Un simile programma di depurazione aiuta a ripulire l'organismo dal surplus di sostanze di scarto che si accumulano conducendo uno stile di vita spesso sregolato e all'insegna dello stress". E poi bere, bere tanta acqua naturale. Arriverete a Natale non solo con una silhouette invidiabile, ma anche con una pelle luminosa e una mente fresca e lucida. Non male, no?