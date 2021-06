Troppo spesso l’alimentazione provoca uno spiacevole gonfiore addominale, con pancia tesa, dura e rotonda, una sensazione di mal digestione e irregolarità intestinale. Di solito tutto ciò si verifica dopo i pasti e aumenta verso sera. Di che cosa si tratta? Esiste una dieta contro il gonfiore addominale?

Qual è la migliore dieta per vincere il gonfiore addominale?

Gonfiore addominale, difficoltà digestive, crampi addominali, stitichezza e/o diarrea sono sintomi che accompagnano una grossa fetta di persone. Se il gonfiore è causato dall’alterazione della flora batterica intestinale, una dieta a basso contenuto di FODMAP è un trattamento terapeutico molto efficace. E’ basato sulla restrizione temporanea e sulla successiva graduale reintroduzione di alimenti (specialmente vegetali) ricchi di carboidrati fermentabili a catena corta.

L'assunzione giornaliera totale di FODMAP in una dieta abituale varia da 15 grammi a 30 grammi al giorno. Negli ultimi anni, c'è stato un crescente interesse per un'ampia classe di alimenti, raggruppati sotto l'acronimo FODMAPs, che sta per Fermentable Oligo-, Di-, Mono saccharides, And Polyols (oligosaccaridi, disaccaridi, monosaccaridi e polioli fermentabili). Presenti in molti prodotti come cereali, vegetali, frutta, latte, yogurt, miele, dolcificanti, sono molecole che vengono scarsamente assorbite nel piccolo intestino richiamando acqua, inoltre sono fermentati producendo gas e provocando sintomi gastrointestinali come diarrea, dolore, crampi e gonfiore addominale.



La dieta low fodmap per combattere il gonfiore intestinale

L'approccio dietetico low-FODMAP non è semplicemente una "dieta ad esclusione", ma è uno strumento diagnostico per testare la tolleranza dei pazienti ad alcuni alimenti, consentendo ai pazienti di eliminarli dalla loro dieta e di apportare cambiamenti significativi al loro stile di vita. Il protocollo prevede restrizione globale dell'assunzione di FODMAP per quattro-otto settimane, seguita dalla loro graduale reintroduzione in base alla tolleranza individuale. Ciò consente la personalizzazione della dieta e la sua attuazione a lungo termine. Per garantire l'adeguatezza nutrizionale a lungo termine, è fondamentale che la fase di reintroduzione sia attentamente monitorata da un nutrizionista qualificato e specializzato.

I meccanismi d'azione dei FODMAP sono principalmente legati alla loro attività osmotica, forzando l'acqua nel tratto gastrointestinale. Inoltre, dopo essere entrati nel colon, rappresentano un alimento di facile utilizzo da parte del microbiota intestinale, che li fermenta e quindi aumenta la produzione di gas. Questo, a sua volta, peggiora la distensione luminale. Inoltre, è stato dimostrato che un LFD agisce anche attivando il plesso di Meissner, modulando la trasmissione sensoriale neuroenterica, che stimola la secrezione e la motilità intestinale ed accelera il tempo di transito. La dieta povera in FODMAP sembra avere grande efficacia nel trattamento della sindrome dell’intestino irritabile, del morbo di Crohn, della colite ulcerosa e di altre patologie che colpiscono il colon in modo cronico o ricorrente.

Alimenti consentititi nella dieta low fodmap per combattere il gonfiore intestinale

carne di manzo, pollo, agnello, maiale, tacchino, salumi; tonno in scatola, pesce, crostacei; uova, albume d'uovo.

Latticini privi di lattosio, burro, formaggi molto stagionati (grana, parmigiano), altri formaggi senza lattosio (gorgonzola, fontina, taleggio, pecorino, provolone dolce).

Latte di riso, latte di soia, kefir, latte di mandorla, gelato senza latte vaccino.

Pane, pasta, grissini, prodotti di pasticceria, ... purché composti da cereali e farine prive di frumento (i cereali privi di glutine sono anche privi di frumento) come: amaranto, avena, grano saraceno, miglio, quinoa, riso, mais, patate, sorgo, tapioca, polenta, cibi senza glutine in genere.

Banane, frutti di bosco (escluse le more), melone, uva, pompelmo, kiwi, mandarino, limone, lime, mandarino, arancia, frutto della passione, ananas, rabarbaro, mandarino.

Barbabietola, broccoli, carota, cetriolini sott'aceto, cetriolo, cipollotto, costa, crescione, erba cipollina, indivia, lattuga, mais dolce, melanzane, olive, pastinaca, patata, peperoncino rosso, peperone rosso/verde, piselli verdi, pomodori, rapa, rapanelli, sedano, spinaci cotti, zenzero, zucchina gialla, zucchine verdi.

Succhi di frutta/verdura a basso contenuto di FODMAP (limitare a 1/2 tazza alla volta), caffè (in quantità limitata), tè, vino rosso e bianco (in quantità limitata).

Alimenti da evitare nella dieta low fodmap per combattere il gonfiore intestinale

Alimenti contenenti salse di frutta ad alto contenuto di FODMAP.

Cioccolato al latte, fiocchi di latte, gelato, besciamella/salsa al formaggio, latte (vaccino, di pecora, di bufala o di capra), latte condensato zuccherato, formaggi molli (brie, ricotta), panna acida, panna montata, yogurt, mozzarella con lattosio.

Latte di cocco, crema di cocco. Pane, pasta, grissini, prodotti di pasticceria, … se contengono grano (frumento), farine varie (farina di ceci, farina di lenticchie, farina di piselli, farina di soia), farro, segale orzo, kamut, cous-cous, semolino. Avocado, anguria, mele, purea di mele, albicocche, datteri, frutta sciroppata, ciliegie, frutta secca, fichi, litchi, mango, pesche noci, pere, papaia, pesche, susine, prugne, cachi, more, nespole. Asparagi, cipolla, crauti, aglio, carciofi, asparagi, barbabietole, porri, broccoli, cavolini di Bruxelles, cavolo, cavolfiore, finocchi, fagiolini, funghi, gombo, piselli rampicanti, zucche, porri, radicchio, scalogno, topinambur, verza, taccole.

Tutti i legumi, pistacchi, anacardi, soia.

Succhi di frutta/verdura ad alto contenuto di FODMAP, birra, caffè d'orzo, superalcolici, vini dolci.

Sorbitolo, Mannitolo, Isomalto, Maltitolo, Xilitolo.

Agave, chutney, noce di cocco, aglio, miele, confetture, gelatine, melassa, cipolle, sottaceti, spezie, salse di frutta/verdura ad alto contenuto di FODMAP, condimenti per insalata ad alto contenuto di FODMAP, dolcificanti artificiali: sorbitolo, mannitolo, isomalto, xilitolo (pasticche per la tosse, gomme, caramelle).