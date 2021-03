La dieta per chi ha il fisico a pera: i consigli del nutrizionista

Come dimagrire per chi un fisico a pera : i consigli per dimagrire del Nutrizionista

Costituzione a pera: Avere la costituzione a pera significa vedere nel proprio corpo queste caratteristiche: spalle di giuste dimensioni o leggermente piccole, seno di giusta grandezza e quasi mai esageratamente grande, vita sottile, fianchi larghi e sedere e cosce abbondanti

Gli ormoni che fanno depositare il grasso nella parte inferiore del corpo alle conformazioni a pera sono la leptina e gli estrogeni. La leptina è un ormone prodotto dalle cellule adipose (eh già, il tessuto adiposo non è semplicemente una massa inerte ma produce diversi ormoni). Ciò che succede nella massa grassa viene comunicato al sistema nervoso centrale: un basso livello di leptina lancia un segnale di impoverimento delle riserve energetiche, a cui il corpo risponde aumentando il senso di fame, promuovendo lo stoccaggio dell’adipe e rallentando il metabolismo.

A differenza di quello concentrato sull’addome, che è grasso viscerale (più pericoloso per la salute), l’adipe su cosce, fianchi e lato B è sottocutaneo, meno dannoso ma più difficile da mandare via, e ha la funzione genetica di garantire all’organismo femminile riserve di energia durante la gravidanza.

Tipica è anche la tendenza alla ritenzione idrica (e per questo le calze a compressione graduata sono molto utili) e alla cellulite. Purtroppo culottes de cheval e affini sono piuttosto resistenti alla dieta e spesso, prima di dimagrire dove vorrebbero, le donne-pera perdono peso su spalle e decolleté (che diventano ossuti), finendo per accentuare maggiormente la differenza tra parte superiore e inferiore del corpo.

La dieta per chi ha il fisico a pera: i consigli per dimagrire del Nutrizionista

Dimagrire quando si ha un fisico a pera, ovvero una conformazione ginoide, “perché non tutti i fisici sono uguali e anche la dieta si deve adattare alla forma fisica e a dove il grasso si localizza”, spiega il dottor Sacha Sorrentino, biologo nutrizionista.

Com’è esattamente il fisico a pera?

“La conformazione fisica a pera o ginoide si distingue da quella a mela o androide perché il grasso viene prevalentemente accumulato a livello di fianchi e cosce più che di girovita e viso. Nell’ambito poi del fisico a pera si possono distinguere due diverse tipologie: ci sono le donne che ingrassano oltre che sul girovita, sui fianchi e sull’interno coscia anche sulle braccia, e quelle che si limitano ad accumulare il grasso sul girovita, sui fianchi e sull’interno coscia. Già in queste due tipologie si hanno differenze a livello di dieta”.

In che cosa consiste quindi la dieta per il fisico a pera o ginoide?

“Innanzitutto non si parla di dieta in cui si contano grammi o calorie ma di una dieta in cui si valuta la combinazione chimica, la sinergia di ormoni e nutrienti. Uno stile alimentare, più che una dieta in senso stretto, che si basa sul fatto che alcuni cibi in determinati momenti della giornata vengono assorbiti meglio dall’organismo e in altri momenti meno bene. La gran parte delle donne è convinta che per dimagrire si debba mangiare poco e soprattutto saltare i pasti. Ma non è così: come abbiamo già visto, fare gli spuntini è fondamentale anche per tenere il metabolismo allenato. Per quanto riguarda le calorie, una manciata di mandorle ha le stesse calorie di un calice di vino, ma non hanno lo stesso potere nutrizionale. Parlando poi nello specifico della dieta per chi ha il fisico a pera o ginoide bisogna preferire i carboidrati nella prima parte della giornata, perché in questo modo vengono assorbiti meglio, mentre le proteine vanno privilegiate nel pomeriggio e alla sera. Per lo stesso motivo la frutta (meglio se acerba, mai cotta) va mangiata al mattino e non al pomeriggio, ma non dopo i pasti, per evitare che crei gonfiore addominale e meteorismo, andando a creare fermentazione a livello digestivo e alterando il carico di zuccheri nel sangue. In coloro che hanno il fisico a pera la prima colazione deve essere il pasto più importante e ben bilanciato, e deve quindi prevedere una quota di zuccheri, una di proteine e una di grassi. Quindi assolutamente no alla classica colazione italiana di fette biscottate e marmellata, ma sempre anche una fonte proteica come dello yogurt o dello skyr e una fonte lipidica come della frutta secca o dei semi olaginosi”.

Ci sono dei cibi che vanno evitati nelle donne che hanno il fisico a pera?

Il nutrizionista ci avvisa: “Attenzione al miele, ricco di zuccheri, e a tutti i cibi ad alto indice glicemico ed insulinemico: farine raffinate, zucchero, alcolici, grassi idrogenati. Nelle donne con fisico a pera il fattore insulina ha un ruolo fondamentale: è, appunto, il motivo per cui i carboidrati vanno consumati nella prima parte della giornata. A cena sì alle proteine e ai grassi omega 3, utili anche nel contrastare l’infiammazione, con benefici non solo a livello di linea ma anche di forma”.

Importanza dell'attività fisica

Mai come in questo caso l'attività fisica dev'essere esercitata, non solo con scrupolo e attenzione, cioè adatta e specifica alla reali esigenze, ma con la peculiarità di essere costante nel tempo.

Ideali la corsa, la bicicletta e il nuoto, tutte attività sportive aerobiche, meglio poi se si riuscisse a svolgere con un'amica o in gruppo.