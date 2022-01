Come eliminare le maniglie dell’amore con la dieta

Come eliminare le maniglie dell'amore? Con una dieta mirata ed esercizi specifici. Ecco uno schema funzionale per dire addio ai tanto odiati rotolini di grasso localizzato sui fianchi.

Quei piccoli rotolini di adipe concentrati proprio all'altezza dei fianchi e che tutti conosciamo come "maniglie dell'amore" di tenero hanno solo il nome perchè in realtà sono accumuli adiposi difficili da mandare via. Con i giusti esercizi e la corretta alimentazione puoi però riuscirci. Scopri cosa mangiare e come fare

Questa particolare zona del corpo così difficile da modellare, è spesso soggetta ad accumuli adiposi da voler cancellare a tutti i costi. In realtà il loro poetico nome, rimanda ad un’ideale di bellezza ben diverso da quello coltivato oggi: una volta, a dispetto delle figure filiformi, si prediligeva un tipo di donna in carne e formosa. Con la conseguenza che, nonostante si trattasse di grasso in eccesso, venivano ritenute un ottimo appiglio in caso di rapporti intimi ed anzi, si preferivano partner che avessero questa particolare caratteristica fisica piuttosto evidente, come segno di maggiore feritilità e carica passionale.

La dieta per eliminare le maniglie dell’amore: in cosa consiste?

Se proprio non vi piacciono e volete in ogni caso eliminarle, anche se non esistono regimi dietetici destinati ad un dimagrimento localizzato, potete scegliere alimenti le cui qualità aiutano la zona addominale a sgonfiarsi e fare esercizi fisici mirati. Innanzitutto è necessario idratare il corpo e stimolare la diuresi: la regola è sempre la stessa, bere almeno due litri d’acqua al giorno e se possibile, integrare gli spuntini con dei centrifugati per sfruttare i benefici di frutta e verdura.

La dieta per eliminare le maniglie dell’amore: le regole per la corretta alimentazione

Limitate i carboidrati lievitati e con più alte concentrazioni di zuccheri, come pizze e pane, preferendo la pasta ed i cereali ad alto contenuto di fibre. Evitate tutti i condimenti di origine animale come burro, margarina e simili: optate per olio extra vergine di oliva, meglio ancora a crudo. Assolutamente vietati dolci, condimenti elaborati e bevande gassate: via a merende fresche e leggere! Anche un sorbetto alla frutta andrà benissimo, purchè fatto in casa utilizzando ingredienti naturali.

Cosa mangiare per eliminare le maniglie dell’amore

Via libera quindi alle verdure come sedano, cetrioli, carciofi, bietole, carote e cavoli, ricchi di composti definiti lipotropi, che svolgono un’azione decongestionante sul fegato e sono in grado di attivare il metabolismo dei grassi. Ottimi anche i cereali integrali, la frutta, lo yogurt magro e i legumi.

Un esempio di dieta giornaliera per eliminare le maniglie dell’amore?

- A colazione: una tazza di tè verde e uno yogurt magro con due cucchiai di cereali integrali.

- Per spuntino: una mela e una tisana.

- A pranzo: 60-70 grammi di pasta integrale condita con verdure.

- Una ricetta sfiziosa ma genuina? Ad una pasta con zucchine alla julienne appena scottate in padella senza olio, aggiungete tre noci sbriciolate.

- Per spuntino: una fetta d’ananas e una tisana allo zenzero e limone.

- A cena: 150 grammi di petto di pollo con le verdure e un panino integrale.

La dieta per eliminare le maniglie dell’amore: ginnastica al top!

Chiaramente dovrete concentrare l’attenzione su tutta la fascia addominale: dedicatevi quindi innanzitutto ad una sana attività aerobica almeno tre volte a settimana. Una passeggiata di venti minuti a passo sostenuto all’aria aperta, gioverà al fisico ed all’umore! Il passo successivo è l’allenamento mirato: addominali obliqui, superiori ed inferiori iniziando con tre serie da 15. Fate una pausa tra una serie e l’altra distendendo i muscoli e rilassando il corpo. Stessa regola se integrate con esercizi di torsione del busto: iniziate sempre poco alla volta, aumentando di settimana in settimana il numero di esercizi. Con un pò di sacrificio modellerete il vostro corpo e vi sentirete meglio e più energici!