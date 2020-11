La dieta Plank: lo schema settimanale per dimagrire 9 chili

La Dieta Plank è una soluzione alimentare che consiste in un regime ipocalorico e iperproteico. Se seguito alla lettera per due settimane permette di perdere 9 kg.

Il menù è basato solo su alcuni elementi ed è molto restrittivo. Potrebbe essere dunque molto difficile seguirlo alla lettera. Inoltre proprio perché è molto sbilanciato dal punto di vista alimentare risulta essere particolarmente rischiosa per la salute, è consigliato seguirla sotto la supervisione e dopo l'approvazione di un dietologo, altrimenti si consigli una dieta dimagrante più equilibrata e che consenta l'assunzione di alimenti più variegati. Le origini della dieta Plank risultano sconosciute: nessuno è riuscito a risalire al reale “inventore”. Sembra che abbia preso il nome da Max Planck, fisico tedesco che ideò la “teoria dei quanti”, ma ovviamente non vi sono relazioni di alcun tipo tra il fisico e la dieta. Anzi, la Società Max Planck ci tiene a precisare che non esiste alcun nesso tra la dieta Plank e i lavori dell'omonimo scienziato.

Che cos'è la dieta Plank?

La dieta Plank è un regime alimentare seguito da moltissime persone, soprattutto negli Stati Uniti, che promette di far perdere 9 kg in 2 settimane, a patto che si segua alla lettera il menù proposto, composto da soli 3 pasti quotidiani (quindi niente spuntini per risollevare il morale!). La caratteristica della dieta Plank è quella di essere strutturata in modo estremamente rigido, con un menù settimanale che va ripetuto per 2 settimane e prevede un regime alimentare iperproteico, ipocalorico, ricco di carne, pesce e uova più altri alimenti, sempre a base di proteine. Al termine delle 2 settimane non è prevista alcuna fase di mantenimento: viene anzi assicurato che, per 3 anni, non verrà riacquistato il peso perso.

Dieta Plank: menu settimanale e come funziona

Dieta Plank: il menù originale per perdere 9 kg in 2 settimane

Questa dieta promette una perdita di peso davvero importante, causata soprattutto dall’accelerazione del metabolismo che tenderà a bruciare più grassi. Di seguito vi proponiamo un esempio di menù settimanale originale della Dieta Plank per una settimana.

Caratteristiche generali

In questo regime alimentare sono banditi:

zucchero

alcol

bevande gassate (compresa l’acqua).

Della caffeina, invece, viene fatto un uso smodato.

nessun alimento può essere sostituito con un altro

i grassi vegetali sono inesistenti, mentre quelli animali (carne e pesce), risultano estremamente abbondanti

Non viene fatto alcun riferimento alle porzioni e alle grammature degli alimenti. Non è neanche previsto un programma di attività fisica motoria da associare alla dieta. Anzi, considerata la grande restrizione calorica, è sconsigliata l'attività fisica intensa.

Lunedì

Colazione: caffé senza zucchero;

Pranzo: due uova sode e spinaci (poco salati);

Cena: bistecca (grande ) alla griglia oppure due bistecche di manzo, accompagnata da un contorno di insalata di lattuga e sedano.

Martedì

Colazione: caffé senza zucchero e un panino piccolo;

Pranzo: bistecca grande, insalata e frutta a scelta;

Cena: Prosciutto cotto (quantità desiderata).

Mercoledì

Colazione: caffé senza zucchero e un panino piccolo;

Pranzo: due uova sode, insalata e pomodori;

Cena: prosciutto cotto e insalata.

Giovedì

Colazione: caffé senza zucchero e un panino piccolo;

Pranzo: un uovo sodo, carote (crude o bollite), formaggio svizzero;

Cena: frutta a scelta e yogurt magro.

Venerdì

Colazione: caffé senza zucchero e carote condite con limone;

Pranzo: pesce al vapore e pomodori;

Cena: bistecca ed insalata.

Sabato

Colazione: caffé senza zucchero e un panino piccolo;

Pranzo: pollo alla griglia;

Cena: due uova sode, carote.

Domenica

Colazione: tè con succo di limone;

Pranzo: bistecca alla griglia, frutta (a piacere);

Cena: pasto a piacere.

Varianti e mantenimento della Dieta Plank.

Come detto questo regime alimentare è molto restrittivo e altamente proteico, non va ripetuto per più di due settimane. L'esempio prevede solo la prima settimana e il menù andrà ripetuto anche nella settimana successiva. È fondamentale bere 2 litri di acqua al giorno ed evitare bevande alcoliche, gassate e qualunque zucchero aggiunto.

Oltre al menù originale troviamo anche la variante della Dieta Plank modificata, meno restrittiva, ma altrettanto efficace, e la Dieta Plank per il mantenimento del dimagrimento.

Nella dieta Plank, le indicazioni sono di bere acqua con frequenza e il più possibile (anche oltre i 2 litri al giorno) per contrastare l'eccesso proteico (un blando tentativo per mantenere integra la salute dei nostri reni!).

Chi deve evitare di fare la dieta Plank

E’ così ricca di ingredienti di origine animale che potrebbe far aumentare i livelli di colesterolo nel sangue, fattore di rischio importante per l'insorgenza di arteriosclerosi.

Dovrebbero evitare la dieta Plank:

diabetici

soggetti con nefropatie o epatopatie

iperuricemia (o gotta)

gestanti

Inoltre, va ricordato, che terminate le 2 settimane, la dieta non prevede alcuna fase di mantenimento. L’unica accortezza è di continuare ad evitare gli alcolici e gli zuccheri e di limitare i carboidrati.