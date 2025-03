La dieta ricca di sale aumenta il rischio di depressione

Un nuovo studio pubblicato su The Journal of Immunology ha rivelato che una dieta ricca di sale (HSD) induce sintomi simili alla depressione nei topi, stimolando la produzione di una proteina chiamata IL-17A. Questa proteina è stata precedentemente identificata come un fattore che contribuisce alla depressione in studi clinici sull'uomo. "Questo lavoro supporta interventi dietetici, come la riduzione del sale, come misura preventiva per le malattie mentali. Apre anche la strada a nuove strategie terapeutiche che prendono di mira l'IL-17A per curare la depressione", ha affermato il dott. Xiaojun Chen, ricercatore presso la Nanjing Medical University che ha guidato la ricerca. "Ci auguriamo che queste scoperte incoraggino le discussioni sulle linee guida per il consumo di sale", ha aggiunto il dott. Chen.

I ricercatori hanno anche identificato un tipo di cellula immunitaria chiamata cellule T gamma-delta (cellule T) come un'importante fonte di IL-17A nei topi alimentati con HSD, che rappresentano circa il 40% delle cellule che producono IL-17A. L'esaurimento delle cellule T ha alleviato significativamente i sintomi depressivi indotti da HSD, identificando un altro possibile metodo di trattamento.

L'assunzione elevata di sale è onnipresente nella dieta occidentale, con i fast food che spesso contengono 100 volte più sale di un pasto cucinato in casa. L'HSD è già un importante problema di salute pubblica in quanto è collegato a malattie cardiovascolari, autoimmuni e neurodivergenti. Inoltre, anche la depressione maggiore è un problema di salute pubblica significativo con una prevalenza nel corso della vita del 15-18% e un posto tra le prime 10 cause di morte negli Stati Uniti.

L'HSD è stato a lungo associato all'insorgenza e allo sviluppo della depressione, ma il suo ruolo nella causa della depressione non era chiaro. In questo studio, i topi sono stati alimentati con una dieta normale o HSD per 5 settimane, un lasso di tempo comune utilizzato per studiare l'assunzione eccessiva di sale nella dieta. Dopo cinque settimane, i topi alimentati con HSD hanno mostrato meno interesse nell'esplorazione e più inattività in vari scenari rispetto ai topi alimentati con una dieta normale, suggerendo sintomi simili alla depressione nei topi.

Dato il ruolo già accertato dell'IL-17A nello sviluppo della depressione, il team di ricerca ha anche indagato se l'HSD inducesse la produzione di IL-17A nei topi. L'HSD ha aumentato i livelli di IL-17A nella milza, nel sangue e nel cervello, correlandosi con comportamenti simili all'ansia e alla depressione. Tuttavia, quando i topi che non riuscivano a produrre IL-17A venivano nutriti con un HSD, non venivano osservati sintomi simili alla depressione, confermando il ruolo dell'IL-17A nello sviluppo di sintomi simili alla depressione. Questi risultati corroborano le prove epidemiologiche secondo cui l'HSD è fortemente correlato a una depressione più grave e gli studi condotti su persone che dimostrano che un basso apporto di sodio è strettamente associato al buon umore. I ricercatori sperano che queste scoperte incoraggino ulteriori ricerche sui meccanismi immunomediati della depressione e aprano la strada a nuove terapie mirate alle cellule IL-17A o T. Il dott. Chen e il suo team hanno in programma di convalidare queste scoperte negli esseri umani, indagando anche i meccanismi tramite cui l'HSD attiva le cellule T17, portando a un aumento dell'HSD.