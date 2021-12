Durante i giorni che precedono il Natale, l’ideale sarebbe di dimagrire in vista delle grandi abbuffate di pranzi e cenoni. L’errore più frequente che si tende a commettere in questo periodo per liberarsi di qualche chilo di troppo è tagliare in modo netto porzioni e calorie e puntare su diete drastiche. Il rischio? Ingrassare di più. Programmi alimentari troppo restrittivi hanno in realtà l’effetto contrario: spingono il corpo a consumare di meno e di conseguenza ad accumulare chili in più, rallentando il metabolismo, il meccanismo che consente di trasformare ciò che si mangia in energia. Per arrivare alle feste più in forma e dimagrire basta adottare delle piccole e semplici “strategie salva linea”. L’ ideale sarebbe una dieta salutare da fare prima delle feste

Natale è quasi alle porte, oggi 8 Dicembre si darà il via ai pranzi e alle cene con i parenti a base di pietanze complesse, speziate, ricche di sapore ma anche di calorie. Ecco come tenersi in forma prima delle feste ed evitare di ingrassare durante le festività

Dieta prima di Natale: la dieta salutare da fare prima delle feste

Non c’è niente di male a mettersi a dieta prima di Natale. Anzi, è una pratica ormai molto diffusa quella di provare ad arrivare in forma alle feste, quando saranno all’ordine del giorno pranzi e cene abbondanti in famiglia. Quello che bisogna evitare è sicuramente il digiuno, una pratica scoraggiante che non serva a niente, è solo dannoso per l’organismo.

Quale regime alimentare seguire, allora? I suggerimenti della nutrizionista N. Bocchino

Iniziate la giornata con acqua e limone

«Scorie e tossine soprattutto durante i periodi di maggiore impegno per l’organismo come quello natalizio possono sovraccaricarlo e contribuire a rallentarne il metabolismo. Bere a digiuno prima di fare colazione un bicchiere di acqua calda e il succo di un limone, appena spremuto grazie a vitamine e micronutrienti apportati aiuta a liberarsi dalle sostanze di scarto in eccesso, stimolando il lavoro del fegato»

Innanzitutto è bene praticare una dieta ricca e variegata, senza privazioni di sorta ma che sia focalizzata su cibi sani e genuini, in grado di accelerare il metabolismo. Coniugare la giusta alimentazione all’attività fisica, inoltre, incrementa il benessere e l’efficacia generale della dieta, senza il rischio di vanificare gli sforzi.

Le diete drastiche, invece, che promettono di perdere peso improvviso, non vanno prese in considerazione. Bisogna al contrario prevedere il consumo dei giusti nutrienti, un equilibrio tra zuccheri, grassi e proteine.

Dieta prima delle feste quali alimenti favorire?

Mettersi a dieta prima di Natale vuol dire assumere comportamenti alimentari sani e genuini, quindi non prediligere solo frutta e verdura eliminando totalmente i carboidrati. Le diete fai da te esageratamente restrittive sono controproducenti. Al contrario, esistono degli alimenti che dovremmo favorire e inserire quotidianamente per le loro proprietà.

Tra questi troviamo il tè verde, che grazie agli antiossidanti e ai polifenoli ha un’azione termogenica. Il peperoncino, grazie alla capsaicina, stimola le attività metaboliche dell’organismo, riducendo il senso di fame. L’olio extravergine di oliva, concorre a eliminare i grassi in eccesso.

Spazio poi alla frutta come l’ananas, che è ricco di bromelina che favorisce la digestione delle proteine, ma anche all’avocado, al mango, alla papaya, alle arance, al pompelmo e alle mele. Da non dimenticare le verdure a foglia verde e gli alimenti ricchi di Omega3, acidi grassi essenziali nel rallentamento del metabolismo e che sono presenti in noci, semi di girasole e di lino, anacardi.

La dieta salutare da fare prima delle feste, le strategie da adottare

Al posto di sale e zucchero usate le spezie

«Curcuma, cannella, zenzero e altre spezie oltre a dare un tocco particolare ai piatti, hanno pochissime calorie e sono degli ottimi sostituti di sale e zucchero, che consumati in eccesso favoriscono sovrappeso, gonfiore e altri disturbi. Inoltre, riducono la produzione di gas intestinali, responsabili del gonfiore e agevolano la digestione» suggerisce la nutrizionista Nicoletta Bocchino.

Inoltre ricordatevi che l’idratazione è indispensabile, bere acqua è fondamentale ma non solo, aiutatevi anche con il tè verde come anticipato ma anche con tisane drenati che vi aiuteranno a stimolare il metabolismo o a drenare i liquidi o ancora a sgonfiare la pancia.

Cosa che ancora vi consigliamo è prima delle grandi abbuffate di seguire una dieta detox preparartoria, perfetta quella dei tre giorni.