Chi lo avrebbe amai detto, molto spesso si punta il dito contro i social network. Questi strumenti hanno rivoluzionato le nostre vite e la cosa è innegabile. Hanno stravolto le nostre abitudini e non sempre in meglio. Bisogna però riconoscere loro anche qualche merito. Ad esempio la dieta su Facebook aiuta a perdere peso prima. Una scoperta inaspettata che la scienza, a sorpresa, ha confermato.

Uno studio dell’università di Northwestern mostra che le persone in dieta che hanno più interazioni con i propri contatti sui social network, condividendo i loro progressi e si confrontandosi regolarmente con gli amici su Facebook e gli altri social, perdono più peso.

Dice il Dr. Bonnie Spring, autore dello studio e primario di medicina preventiva: “Le nostre scoperte mostrano che le persone possono perdere peso in modo ancora più efficace quando condividono in rete il proprio stato con altre persone che seguono un regime alimentare controllato”.

Interagire su Facebook aiuta la dieta

Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Journal of the Royal Society Interface, è il primo ad analizzare i dati di un programma di dimagrimento online allo scopo di investigare come l’interazione sui social network come Facebook e Instagram possa motivare le persone a mettere in pratica i buoni propositi della dieta. I dati raccolti e analizzati non includevano l’identità degli utenti ma la loro data di iscrizione al social network, l’età, l’altezza, il genere e il peso iniziale. Nel corso dello studio è stato valutato il grado di engagement di ciascuno, quantificato secondo parametri oggettivi come la regolarità nella registrazione e condivisione del proprio peso, le richieste di amicizia e il numero di commenti sui profili degli altri utenti.

Analizzando questa mole di informazioni di migliaia di persone gli scienziati hanno visto come gli utenti che non avevano connessioni e contatti con gli altri hanno perso in sei mesi il 5% del loro peso corporeo, quelli con poche interazioni il 7% mentre i membri più attivi della community più del 8%. Per fare un esempio concreto, su una donna del peso di 80 Kg questo significa che dopo sei mesi le prime avevano perso 4 Kg mentre le ultime (quelle più attive sui social) più di 6,5 Kg. Con questo trend, la differenza in un anno tra queste due categorie sarebbe di ben 5 Kg.

Se quindi vi state mettendo a dieta oppure l’avete già iniziata da un pezzo ma senza grossi risultati, forse è il momento di cercare su Facebook un bel gruppo numeroso e partecipato per condividere con tutti i membri ansie e speranze, ricette e risultati.