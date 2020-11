La prima colazione è il pasto più importante della giornata

Fare una prima colazione completa ed equilibrata vi aiuterà a combattere la fame nervosa. Scopriamo come fare una colazione che vi aiuti a fare il pieno di energie.

Il primo pasto dopo il risveglio è il pasto più importante della giornata perché ci permette di affrontarla con le giuste energie. Saltare la colazione è sbagliato anche per chi segue una dieta dimagrante ma è anche sbagliato fare una colazione povera e poco nutriente. Per intenderci, bere solo un caffè e uscire di casa o consumare cappuccio e brioche non rientra fra le colazioni ideali. Infatti scegliere gli alimentarsi con cibi ricchi di grassi e zuccheri raffinati appesantisce la digestione e gli organi dell'apparato gastrointestinale, sovraccaricando di tossine. Quindi la mattina, appena svegli, dovremmo far rifornimento di tutti i nutrienti di cui il nostro corpo ha bisogno. Quale miglior modo se non quello della colazione?

La prima colazione deve essere equilibrata

La giornata inizia e noi dobbiamo avere la massima energia per affrontare al meglio tutti i nostri impegni. Perciò prendetevi del tempo per gustare il vostro primo pasto e procedete con gli alimenti equilibrati. L'ideale sarebbe arrivare a metà mattina non affamati per evitare l'assunzione di carboidrati inutili che ci fanno solo prendere chili in più senza farci rendere conto.

Perché è così importante fare colazione?

Una colazione saltata o povera porta diverse conseguenze che forse ignoriamo o sottovalutiamo. Quando lo stomaco è vuoto o semivuoto insorge, a metà mattina, la fame nervosa che spinge a mangiare qualsiasi cosa. Spesso a pranzo l'appetito è ridotto e non si mangia come si dovrebbe.

Una colazione scarsa o inesistente rallenta il metabolismo. Non ricevendo la giusta dose di cibo di prima mattina, il metabolismo si arresta. Se il primo pasto del giorno è a base di caffè, i succhi gastrici, stimolati da questa bevanda, scatenano fenomeni infiammatori che, nel tempo, irritano il tratto digerente e rendono pesante la digestione. Infine la colazione a base di cappuccino e brioche è di difficile digestione e comporta, nel tempo, un aumento di peso. Inoltre, generalmente le brioches sono ricche di grassi saturi e zuccheri raffinati e portano ad un aumento della glicemia nel sangue.

Cosa mangiare a colazione?

Gli alimenti consigliati: di seguito Vi riportiamo alcuni consigli generali su cosa mangiare a colazione per preparare una buon pasto, sano e nutriente.

Scopriamolo insieme

La prima colazione deve contenere una carica di nutrienti al pari di quelli degli altri pasti della giornata. Per essere quindi sostanziosa e sana deve contenere carboidrati, fibre, proteine, grassi e vitamine. Vediamo i gruppi di alimenti da scegliere.

Scegliete quello che più preferite tra: pane bianco, pane integrale o ai cereali, fette biscottate, pancake, cereali o biscotti. Successivamente, per condire il vostro carboidrato, spalmate uno di questi elementi: marmellata, miele, cioccolato spalmabile o burro di arachidi.

Abbinate sempre uno yogurt, o del latte o della ricotta. Ovviamente chi ha intolleranze può utilizzare i corrispondenti senza lattosio o altrimenti ricorrere a bevande vegetali.

E per chi preferisce una prima colazione salata?

Nessun problema, per chi preferisce una prima colazione salata, l'alternativa è abbinare il vostro carboidrato con delle uova, ad esempio strapazzate, o con dell’affettato magro.

Concludete la vostra colazione con una bella porzione di frutta fresca di stagione, per fare il pieno di vitamine.

Perciò per la vostra colazione, non accontentatevi di un solo caffè preso di fretta, assaporate piuttosto una colazione completa. Vedrete dei miglioramenti nella vostra energia quotidiana e ricordate: se mangiate bene al mattino quella fame costante che vi perseguita tutto il giorno, sparirà.

Gli alimenti sconsigliati al mattino

Innanzitutto occorre eliminare dalla colazione gli alimenti che innalzano repentinamente la glicemia; quindi meglio evitare il latte, gli zuccheri raffinati e i grassi saturi. Il burro non è un buon alimento per iniziare la giornata perché ricco di grassi saturi. La marmellata che consumiamo va controllata; innanzitutto occorre verificare che tipo di zucchero è stato aggiunto, poi bisogna ricordare che le marmellate industriali subiscono processi di sterilizzazione che depauperano il contenuto vitaminico della frutta. Se possibile, meglio optare per una marmellata fatta in casa.

Iniziare la giornata con il piede giusto

Iniziare mangiando cibi energetici e sostanziosi contribuisce a mantenere un ottimo stato di salute psicofisico e a prevenire le malattie. Inoltre si tiene a bada il sovrappeso e si evitano i picchi glicemici, aiutando nella prevenzione del diabete. Si prevengono, inoltre, ipertensione e ipercolesterolemia, mantenendo il corpo in salute. Iniziare la giornata con la colazione perfetta sostiene l'organismo, ma non solo, ci riempie di energia e di buon umore.