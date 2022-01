Eccovi la ricetta della tisana calmante, una profumata e rilassante tisana per dormire bene la notte, combattere l’ansia e lo stress quotidiano favorendo il rilassamento mentale

La tisana rappresenta una vera e propria coccola della natura da gustare nei piccoli momenti di relax, che riusciamo a ricavare dalle nostre frenetiche giornate. Spesso tra lavoro, faccende giornaliere e in casa, sono ridotti all’osso i momenti in cui riusciamo realmente a rilassarci. Magari solo qualche ora alla sera, prima di andare a letto, finalmente riusciamo a staccare la spina dopo una giornata stancante e faticosa. Ovviamente può anche capitare il contrario: magari andiamo a letto distrutti e con in testa le cose da fare e gli impegni per il giorno dopo. Ecco perché, in simili momenti necessitiamo di una dolce coccola dalla natura per goderci quel pizzico di relax che ci meritiamo dopo una stressante giornata. Dunque, non c’è nulla di meglio che una profumata tisana per recuperare un pò di energia e per rilassarci al meglio.

La ricetta della tisana calmante: una tazza fumante e profumata per combattere lo stress

Pertanto, le tisane rilassanti rappresentano un piccolo momento d’amore, tutto nostro, in cui lasciamo da parte lo stress per dedicarci solo e soltanto al nostro benessere. Un aiuto che ci viene dalla natura e dalla tradizione. Infatti, la tazza fumante rappresenta un vero e proprio rito attraverso cui possiamo recuperare energie grazie a un gustoso mix di profumi e sapori. Inoltre, attraverso l’infusione in acqua o la bollitura delle parti più delicate di una pianta (fiori, foglie e frutti) estrarremo principi attivi medicinali e aromatici. Dunque, le erbe e i dolci fiori sarebbero gli alleati perfetti per favorire calma e serenità.

Un piacevole effetto calmante

Dunque, la combinazione di erbe, fiori e frutti negli infusi potrebbe garantirci un piacevole effetto calmante. Alcuni ingredienti naturali sarebbero poi l’ideale per placare anche stati di ansia e insonnia. La più conosciuta è la camomilla, per esempio, che sarebbe utilizzata come rimedio naturale contro l’ansia. Contro l’insonnia associata a stati di ansia e nervosismo, invece, potremmo utilizzare la passiflora. Questa è una pianta rampicante i cui estratti generalmente sarebbero utilizzati come ingrediente per gli integratori.

Una profumata e rilassante tisana per dormire bene la notte, combattere l’ansia e lo stress quotidiano favorendo il rilassamento mentale

Andiamo a proporre la ricetta per una tisana calmante ideale per concederci una breve pausa dalla frenesia quotidiana e rilassarci dopo una giornata complicata.

La ricetta della tisana calmante

Vediamo gli ingredienti e il procedimento:

4 stecche di cannella;

½ scorza d’arancia;

15 gr. di fiori di camomilla;

15 gr. di fiori o foglie di passiflora;

40 gr. di foglie di melissa.

In un pentolino lasciamo bollire due stecche di cannella in acqua per circa 5 minuti. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo tutti gli altri ingredienti. Lasciamo riposare l’infuso per 10 minuti circa, infine lo filtriamo in una tazza. Ecco una profumata e rilassante tisana per dormire bene la notte, combattere l’ansia e lo stress quotidiano favorendo il rilassamento mentale. In pochi passi e con un aiuto che ci viene dalla natura, possiamo crearci ad hoc il nostro angolo di relax.

Di tisane rilassanti già pronte in commercio ne esistono di diverse varietà, ma la cosa migliore rimane recarsi dalla propria erboristeria di fiducia e fare scorta di erbe officinali.

Quindi, cosa c’è di meglio che concederci una buona tisana rilassante che cancella via tutto lo stress della giornata? E non solo fa bene alla mente, ma anche al corpo.