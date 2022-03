La mimosa viene utilizzata in ambito officinale per curare infiammazioni cutanee e pelle secca: la tisana, invece, ha un'azione drenante e rilassante, scoriamo come si prepara, le proprietà e i benefici

La mimosa è un simbolo della Festa delle donne: un fiore luminoso, delicato ma resistente, legato anche al ritorno della primavera. Ma la mimosa è anche un'ottima pianta dalle notevoli proprietà curative: ecco come usarla al meglio per preparare una tisana rilassante

Quante volte abbiamo usato una mimosa per omaggiare una donna, una zia, fidanzata, mamma, sorella, nonna senza sapere che forse quella mimosa sarebbe stata più utile come prodotto curativo?

Sì perché la mimosa ha notevoli proprietà benefiche e viene usata da sempre come pianta curativa. Coltivata in Italia soprattutto al Sud, perché vuole climi miti e molta luce, è un fiore molto particolare, simbolo dell'8 marzo. La tisana alla mimosa è particolarmente indicata per contrastare la ritenzione idrica ed allontanare gli inestetismi della cellulite.

La bevanda, realizzata con l'estratto di radice essiccata, è particolarmente indicata per contrastare stati di irritazione e stress. Inoltre, se assunta dopo cena, concilia il sonno notturno e favorisce la digestione. Infine, gli infusi sono utili per contrastare la ritenzione idrica e ridurre gli inestetismi della cellulite.

La tisana alla mimosa: proprietà e benefici

L'azione antiossidante e antiradicale dei flavonoidi del preparato migliora la circolazione sanguigna e favorisce gli scambi di sangue tra i tessuti, garantendo buona salute al derma.

La mimosa tenuiflora, una pianta sempreverde appartenente alla famiglia delle fabacee, è anche soprannominata albero della pelle: si è guadagnata questa denominazione grazie ai suoi molteplici benefici per la cute, riconosciuti per la prima volta dalle popolazioni dell'America centrale già al tempo dei Maya, che la usavano per scopi rituali. Dalla distillazione delle infiorescenze, invece, si ricava l'olio essenziale di mimosa convertito ad uso cosmetico per la produzione di fragranze e profumi.

La mimosa è nota anche per le sue proprietà antistress. Nella cultura cinese, ad esempio, è considerata un "esaltatore dell'umore", in quanto favorisce il rilassamento muscolare, a beneficio di una piacevole sensazione di benessere psicofisico.

L'olio essenziale, esalato nell'ambiente mediante un comune diffusore domestico, è un toccasana per curare disturbi d'ansia e stress. Anche se non è risolutivo di patologie legate a disordini emotivi e alterazioni dell'umore, per certo svolge una efficace azione distensiva.

A partire dalla sua corteccia è possibile preparare tisane curative per migliorare l'aspetto complessivo della pelle e risolverne alcuni problemi.

Come preparare la tisana alla mimosa?

Prendere 5 grammi di corteccia che vengono mescolati in 300 ml di acqua bollente e tenuti a riposo per 10 minuti, dopodiché il preparato viene filtrato e quindi bevuto.

Solitamente si assumono 2 tazze di tisana al giorno, meglio se lontane dai pasti.

In alternativa può essere applicata tramite uso esterno sulle lesioni del derma: in tal caso si prepara un decotto mescolando 20 grammi di corteccia in 1 litro di acqua, stavolta fredda, da portare ad ebollizione; dopo un riposo di 20 minuti, il preparato viene adoperato per effettuare degli impacchi.