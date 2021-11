La tisana casalinga per sgonfiare la pancia. Le tisane sono tra i rimedi naturali più utili. Grazie ad alcune tisane per sgonfiare la pancia, possiamo far fronte ad alcuni problemi gastrointestinali e alleviare il gonfiore addominale. È indispensabile tenerle sempre in casa. Ma anche per digerire bene. Per digerire bene vi proponiamo la ricetta della tisana casalinga che sgonfia la pancia e riduce i bruciori di stomaco a base di finocchio, camomilla malva e altro ancora.

Il Natale si avvicina. Già pensiamo a cosa cucinare per i pranzi e le cene delle feste. Tuttavia, tutti sappiamo a quali inconvenienti andiamo incontro quando esageriamo con cibo e bevande alcoliche. Ecco perché potrebbe essere una buona idea prepararsi in anticipo, con un periodo disintossicante che preceda le festività. Una dieta detox potrebbe fare al caso vostro prima delle grandi abbuffate in vista del Natale.

Un’alimentazione povera di grassi e di zuccheri ci permetterà di arrivare preparati davanti ai buffet. Disintossicarsi, infatti, è un ottimo modo per alleggerire il fisico e velocizzare il metabolismo. Solo così eviteremo il rischio di indigestioni, meteorismo e intossicazioni. Ma oltre alla dieta, esistono delle bevande che possono aiutarci in questo processo. Depurarsi può con questa tisana energetica e sgonfiante.

Che cos’è il gonfiore addominale?

Quando parliamo di distensione addominale, anche se il nome può sembrare complicato e difficile da ricordare, ci riferiamo semplicemente al gonfiore addominale. Questa condizione è molto comune tra le donne e di solito causa disagio.

Indicata per chi soffre di digestione lenta e pancia gonfia, vi presentiamo una tisana casalinga facilissima da preparare. Una tisana casalinga che sgonfia la pancia e riduce i bruciori di stomaco ma anche per digerire bene. In pochi minuti e con ingredienti semplici ed economici, porteremo in tavola una profumatissima tisana digestiva e calmante. Ecco, dunque, come prepararla facilmente a casa.

Ingredienti per l’infuso digestivo che sgonfia la pancia e combatte i bruciori di stomaco

Tutti gli ingredienti di questa tisana digestiva si possono facilmente trovare in erboristeria o addirittura al supermercato. Ottimi anche se utilizzati da soli in infuso, insieme riescono a massimizzare gli effetti positivi sullo stomaco. Gli ingredienti sono:

semi di finocchio; malva in foglie; semi di anice verde;

fiori di camomilla; menta o salvia; carvi (opzionale).

Per digerire bene ecco la tisana casalinga che sgonfia la pancia e riduce i bruciori di stomaco

I semi di finocchio selvatico sono da sempre utilizzati per rilassare lo stomaco e garantire la regolarità intestinale. Le loro proprietà digestive favoriscono il metabolismo e riducono l’assorbimento di zuccheri e colesterolo. La camomilla, invece, dona serenità e calma. Le foglie di malva, come abbiamo visto nella ricetta di questo collutorio, ha proprietà antinfiammatorie. Inoltre, allevia i problemi del tratto gastro-intestinale. L’anice verde, invece, si usa per risolvere problemi digestivi e ha proprietà carminative e stimolanti.

Come preparare la tisana che sgonfia la pancia?

Scaldiamo 300 ml di acqua naturale. Quando raggiunge il bollore, spegniamo il fuoco e aggiungiamo all’acqua un cucchiaino del mix di erbe e semi. Adesso copriamo il pentolino e lasciamo il tutto in infusione per 10 minuti. A quel punto, trascorso il tempo necessario, filtriamo il contenuto con un colino a maglie strette. Ora possiamo gustare la tisana calda aggiungendo, se si desidera, un cucchiaino di miele.

Le informazioni presenti in questo articolo hanno esclusivamente scopo divulgativo e non si sostituiscono in alcun modo al consulto medico e/o al parere di uno specialista.