La tisana delle feste per aiutare a sgonfiare la pancia.

Ecco la tisana “delle feste”, poco conosciuta ma ricchissima di antiossidanti che ci aiuterà a digerire e prendere sonno dopo pranzi e cene. Dopo le grandi mangiate delle feste o nei momenti di grande stress accumulato, può accadere che la pancia si gonfi. Per tornare ad essere piatte e non avere più la pancia gonfia, eccovi questa preziosa tisana per sgonfiare la pancia da preparare direttamente a casa per un effetto sicuro ed immediato!

Siamo ormai giunti alla Vigila di Natale, il periodo più abbondante e ricco di cibo dell'anno. In queste settimane le tavole degli italiani saranno ricolme di ogni leccornia.

Dai primi piatti a base di pesce, tipici soprattutto delle regioni di mare, come ad esempio gli spaghetti alle vongole ad arrivare a delle gustosissime lasagne di gamberi ce ne saranno per tutti i gusti.

Dai primi piatti a base di pesce, tipici soprattutto delle regioni di mare, come ad esempio gli spaghetti alle vongole ad arrivare a delle gustosissime lasagne di gamberi ce ne saranno per tutti i gusti.

Per non dimenticare la croccante e gustosa frittura di pesce e gli abbondanti antipasti ricchi di salumi e formaggi. Per terminare i pasti con il consumo tanto atteso di pandori e panettoni. Insomma il nostro sistema digerente non avrà pace, ma sarà sottoposto ad uno stress non indifferente. Per depurare e disintossicare fegato e intestino dopo grandi abbuffate basta questa calda tisana che ci aiuterebbe a sgonfiare la pancia. Tutto questo cibo e la sedentarietà che accompagneranno queste giornate di festa e convivialità potrebbero essere la causa di fastidiosi mal di pancia e imbarazzanti bruciori di stomaco. Questo tanto mangiare potrebbe inoltre farci accumulare qualche chilo di troppo indesiderato.

Per porre rimedio o comunque per cercare di aiutare il corpo a depurarsi e ristabilire il corretto funzionamento del sistema digerente, potremmo ricorrere all’uso delle tisane. Le tisane sono delle bevande naturali che molti utilizzano, che sfruttano i benefici delle piante officinali.

A seconda delle piante scelte i benefici saranno differenti e si adatteranno meglio alle nostre esigenze. C’è chi preferisce scegliere un gusto più piccantino e brioso con una tisana a base di zenzero, chi ama il gusto e il profumo della cannella, chi si lascia inebriare dai sapori e dai benefici degli agrumi e chi sceglie di bere una semplice tisana gusto vaniglia.

La tisana delle feste per aiutare a sgonfiare la pancia.

Tuttavia quella che vogliamo proporre oggi è una tisana che sfrutta le proprietà officinali di piante come la liquirizia, la cannella, lo zenzero e il finocchio. Tutti ingredienti che avrebbero la funzione di favorire la digestione, il drenaggio dei liquidi in eccesso e di stimolare il sistema brucia grassi.

Ingredienti per la tisana per aiutare a sgonfiare la pancia:

2 bastoncini di liquirizia;

1 spolverata di cannella; una radice di zenzero a fettina; una bustina di infuso al finocchio; qualche fogliolina di menta fresca;

Procedimento:

Portare ad ebollizione un pentolino con l’acqua e lo zenzero a fettine; dopo qualche minuto dall’ebollizione spegnere e aggiungere gli altri ingredienti e lasciarli in infusione per 2 o 3 minuti.

Per i più temerari è possibile aggiungere un pizzico di peperoncino per sfruttarne le capacità antinfiammatori e vaso stimolanti.

Ebbene, per depurare e disintossicare fegato e intestino dopo grandi abbuffate basta questa calda tisana che ci aiuterebbe a sgonfiare la pancia.

Si raccomanda, in ogni caso, di chiedere sempre il parere di un medico o di uno specialista