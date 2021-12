La tisana detox per depurare il fegato in vista di Natale

In vista di Natale è bene iniziare a disintossicare l’organismo seguendo un piano alimentare sano ed equilibrato ma potete anche aiutarvi con la tisana detox per depurare il fegato.

Se a gennaio è buona consuetudine seguire una dieta detox per smaltire gli eccessi delle feste, anche nelle prime settimane di dicembre è consigliabile alleggerire il corpo in vista di aperitivi e cene natalizie. Non si tratta di incominciare una dieta privativa, ma di eliminare le tossine e di alimentarsi in modo sano. Prima delle abbuffate natalizie è bene iniziare a ripulire l’organismo da tossine e scorie anche perché poi già nei giorni precedenti al Natale, tra una cosa e l’altra, si cominciano a mangiare cibi più calorici e grassi. Sotto le feste, si sa, è difficile rinunciare ai manicaretti e la linea, ma non solo quella, ne risentono prepotentemente. Quindi è bene prendere provvedimenti sin da subito per disintossicare l’organismo e prepararlo nel migliore dei modi a ricevere più cibo e soprattutto a fare qualche bagordo.

Tra cibo e alcol durante le feste tendiamo a mettere a dura prova l’organismo. Vini, passiti, dolciumi, pietanze caloriche e grasse la fanno da padrone e allora ecco una tisana detox da prendere prima delle festività natalizie per depurare il fegato in vista di Natale.

C’è chi ha iniziato a intensificare l’allenamento. Oppure chi sta puntando su insalate detox perfette per depurarsi e fare scorta di antiossidanti e preziose vitamine. Ma c’è anche una terza strada. Ovvero quella delle bevande calde con proprietà disintossicanti, come la tisana detox a base di cardo mariano

Come preparare la tisana detox per depurare il fegato prima di Natale?

In vista delle feste natalizie c’è già chi ha iniziato a correre ai ripari magari allenandosi di più o consumando pasti meno calorici. Introducendo più frutta e verdura nel menù settimanale e cuocendo le pietanze con metodi di cottura light come al vapore o alla piastra. Se ancora qualcuno non avesse iniziato a preparare l’organismo in vista dei prossimi bagordi natalizi si può tentare anche la via delle tisane detox.

In questo caso vi suggeriamo una tisana che potrete farvi preparare in erboristeria e che vede la presenza in particolare di un ingrediente che potrà aiutarvi a depurare il fegato in vista delle prossime festività natalizie.

Tisana detox per disintossicarsi prima di Natale

Parliamo in particolare del cardo mariano una pianta erbacea conosciuta fin dai tempi antichi per le sue proprietà depurative, in particolare verso il fegato. Nello specifico tale pianta svolge una funzione epatoprotettrice, antiossidante, digestiva, depurativa, disintossicante ed ipertensiva.

Naturalmente come tutte le sostanze anche il cardo mariano può avere degli effetti collaterali e in particolare pur essendo ben tollerato può causare nei soggetti più sensibili un leggero effetto lassativo che però cessa dopo due o tre giorni da quando si smette di assumerla. Inoltre, è sconsigliato se si è allergici alle Asteraceae e va evitato se si soffre di pressione alta.

Come preparare la tisana detox a base a casa?

Per preparare la tisana detox a base di cardo mariano, basterà mettere a bollire 200 ml di acqua, una volta raggiunto il bollore aggiungeremo 20 grammi cardo mariano, 20 grammi di semi di finocchio e qualche fogliolina di menta. Teniamo tutto in infusione per circa dieci minuti. Non ci resta che far raffreddare la tisana e filtrarla con un colino. Adesso possiamo iniziare a bere. Il fegato, molto probabilmente, ringrazierà.

Ricordiamo sempre che prima di utilizzare qualsiasi rimedio naturale è bene consultare il proprio medico di fiducia e solo se ci darà il benestare potremo allora provare con un rimedio naturale.