Negli ultimi anni la Zumba ha cambiato il modo di fare fitness ed ha avvicinato tutte quelle persone che, oltre a voler essere in forma, hanno voglia di divertirsi: è lecito quindi chiedersi ma la zumba fa dimagrire?

Capita spesso di chiedersi se la zumba fa dimagrire. Si tratta dopotutto di un’attività fisica che viene spesso descritta come divertente e piacevole. E ciò porta tante persone a dubitare sui suoi effettivi benefici. Eppure la verità è che dimagrire con la zumba è possibile e persino semplice. Si tratta infatti di un allenamento che comporta un grande dispendio calorico, cosa indispensabile per perdere peso. Grazie al suo ritmo e alle sue coreografie, è in grado di far aumentare il battito cardiaco portandolo ad una frequenza ottimale per attivare l’ossidazione dei grassi Dopo la prima fase di riscaldamento, della durata di 10 – 15 minuti circa, il cuore raggiunge circa il 65 – 70% della sua massima frequenza cardiaca, intervallo perfetto per bruciare i grassi.

Fare zumba fa dimagrire: ecco perché

Se anche tu rientri tra coloro che si chiedono se lo zumba fitness fa dimagrire, la risposta è sì.

Ovviamente, per ottenere una perdita di peso è importante allenarsi con costanza e seguire uno stile alimentare che sia sano e volto al dimagrimento. Detto ciò, tra i motivi per cui si riesce a perdere peso con questo tipo di attività fisica ci sono sicuramente il divertimento che aiuta a non sentire la stanchezza, il movimento continuo che spinge a bruciare più calorie e la crescita muscolare che aiuta il metabolismo basale ad alzarsi, portando di conseguenza a un dimagrimento più veloce. Ma non finisce qui, perché la zumba migliora anche l’apparato cardio circolatorio rivelandosi un’attività in grado di promuovere la salute.

Come praticare la zumba?

In genere, la zumba si pratica in gruppo e quindi in palestra. Tuttavia, sul web, è possibile trovare delle video lezioni da cui prendere spunto per capire bene di cosa si tratta. In genere, ogni lezione prevede una fase di riscaldamento dopo la quale si inizia a ballare sul serio seguendo una serie di movimenti che aiutano ad allenare tutto il corpo. Questi saranno svolti in modo da alternare il tipo di intensità rendendo il lavoro aerobico più efficace e, soprattutto, meno stancante. Il tutto per circa un’ora di allenamento continuo dopo il quale ci si sentirà stanchi ma al contempo carichi di energia e di voglia di tornare ad allenarsi.

Un’attività che oltre a far perdere peso promuove il buon umore. Sebbene la zumba sia adatta a tutti, in caso di patologie, prima di iniziare a praticarla, è opportuno consultarsi con il proprio medico curante.

Se invece il nostro obiettivo è principalmente quello della definizione e crescita muscolare, possiamo utilizzarla come allenamento aerobico settimanale.

Infine se il nostro medico ci ha prescritto per esempio, un lavoro aerobico per migliorare l’apparato cardio circolatorio, la Zumba ci fa raggiungere questo obiettivo in totale divertimento. Insomma, sia per dimagrire che per altri obiettivi, la Zumba ti aiuterà in ogni caso!