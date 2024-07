Le migliori bibite contro l'afa da fare in casa

Durante le giornate di caldo più estremo è fondamentale idratarsi e recuperare i sali minerali che perdiamo sudando. Il medico nutrizionista, fitoterapeuta Ciro Vestita, parlando con Adnkronos Salute, ha identificato alcune bibite che possiamo bere in alternativa all'acqua, utili per ripristinare anche i quantitativi di potassio, magnesio e i vari minerali persi durante le giornate di caldo. Non bibite industriali da comprare, cariche di zuccheri aggiunti o edulcoranti, ma prodotti fatti in casa in modo naturale e adatti a tutti i gusti.

Il succo d'uva è energizzante e sicuro, infonde energia, aiuta a dissetarsi e contiene molti sali minerali, addirittura degli antibiotici naturali. Il dottor Vestita suggerisce, tra le bibite contro l'afa da fare a casa, anche di centrifugare il cocomero prendendo anche la parte bianca che si chiama albedo e che contiene steroli che abbassano la colesterolemia. Un'alternativa è il succo di melone, ricco di sali minerali. Acqua e limone è il classico rimedio per qualsiasi cosa, calda può essere usata contro il mal di stomaco, fresca è una bibita ideale per affrontare l'afa. Durante l'estate il limone è un prezioso alleato contro il caldo. L'usanza diffusa nelle regioni meridionali di mettere il limone a pezzi in una caraffa con l'acqua, non serve solo a dar gusto alla bevanda, ma aggiunge all'acqua i sali minerali che si liberano grazie dall'agrume. Al contrario sono inutili, secondo il nutrizionista Vestita, pezzi di qualsiasi altra cosa come frutta, zenzero o barbabietola, perché magari possono dare gusto ma non apportano sostanze nutritive perché ci vorrebbero giorni di macerazione per il rilascio dei principi attivi.

Il tè freddo fatto in casa è una bibita sempre utile durante i periodi di gran caldo. Volendo si può anche usare il tè verde che è noto anche per le sue proprietà anti-cancro. Aggiungendo il succo di limone diventa ancora più salutare e se si vuole aggiungere piccole quantità di zucchero si può fare senza problemi.

I tennisti ce lo insegnano: durante le pause di un lungo match al caldo mangiano dei pezzetti di banana. Questo perché basta una piccola quantità per avere una carica di potassio, magnesio e altri sali minerali utili ad affrontare il grande caldo. Per questo aggiungere a un frullato, magari delle prime mele o di qualsiasi altro frutto, un pezzetto di banana può essere un buon consiglio per rimettere nel corpo i liquidi persi.

Il succo di barbabietole rosse rappresenta un potente integratore, come conferma uno studio inglese fatto due anni fa sui ciclisti. Un centrifugato di questo prodotto può quindi essere utile per ripristinare i sali minerali persi e ripartire nel migliore dei modi. Anche il succo di pomodoro è ricco di sali minerali e può essere usato per ripristinare l'energia persa risultando una bibita utile contro l'afa.