ll magnesio fa dimagrire: quali cibi mangiare per aiutare l'organismo

Il Magnesio è un antinfiammatorio e un analgesico, facilita la digestione, dà energia, migliora i problemi delle articolazioni, allevia lo stress ed è dimagrante, perché brucia i grassi e attiva il metabolismo. Un rimedio davvero eccellente per tanti disturbi e patologie.

Tra i sali minerali fondamentali per il nostro organismo c'è il magnesio. I suoi benefici sono molteplici e ora se ne aggiunge uno poco conosciuto: fa dimagrire. Esiste una dieta che lo vede protagonista e oltre a ridurre il giro-vita, fortifica ossa, denti e cuore. Questo minerale presente nel nostro corpo, ma di cui spesso siamo carenti, è uno straordinario alleato per dimagrire. La dieta del magnesio è un regime alimentare ipocalorico (tra le 1200 e le 1500 calorie) e permette di perdere fino a 7 chili in 3/4 settimane. Ovviamente vi sconsigliamo di affidarvi al fai da te, ma piuttosto di rivolgervi ad un medico esperto se volete intraprendere una dieta. Per curiosità, vediamo come è composta questa dieta.

Il Magnesio fa dimagrire: calo di peso con o senza una dieta specifica

Il Magnesio è un minerale efficace per perdere peso, sia durante una dieta dimagrante che con un’alimentazione non specificamente dietetica in quanto dà una bella scossa al metabolismo, rendendolo attivo e dinamico e consentendo al nostro organismo di bruciare più grassi. Se il metabolismo è lento, le calorie ingerite diventano grasso e si aumenta di peso. Il Magnesio serve per normalizzare i livelli degli zuccheri nel sangue e dell’insulina e con il Calcio e il Potassio per combattere la ritenzione idrica e il gonfiore, ma anche per attenuare il senso di fame e per migliora lo stato dei muscoli, soprattutto quelli dell'addome e dei glutei, che acquistano tonicità e diventano più elastici. Apporta benefici in tutto l'organismo.

Il Magnesio supremo è un ottimo integratore, un prodotto che facilita il buon funzionamento dello stomaco e dell'intestino, favorendo la digestione e l'evacuazione, che spesso provocano dei depositi di grasso e combattendo patologie quali stipsi, colite cronica e colite spastica. Nel periodo che precede le mestruazioni contribuisce a ridurre il senso di gonfiore e il fastidio dei dolori e degli spasmi addominali.

La dieta del magnesio

La dieta del magnesio per perdere peso e dare benessere al proprio organismo prevede pane integrale, formaggio magro o cereali con molte fibre oppure yogurt e molta frutta o biscotti integrali e ricotta. Come spuntino tra i pasti formaggio magro o frutta secca o del pollo freddo. Per pranzo per quattro giorni prevede riso o pasta o patate con verdure crude o cotte oppure legumi con pomodori o cipolla e peperoni. Negli altri tre giorni della settimana si può consumare insalata mista o passato di verdura e in minima quantità mais, piselli, fave, barbabietola. Come secondo piatto carne rossa o di maiale, di coniglio, di pollo o tacchino o pesce, molluschi e crostacei. Al posto della carne si può mangiare un uovo, massimo quattro uova a settimana. Si possono consumare 20 g di pane integrale e un frutto. Per la cena si può scegliere tra minestra, passato di verdura, formaggio fresco o prosciutto crudo o petto di pollo, yogurt e un frutto. O anche un tramezzino con pane integrale, pollo, lattuga, sedano, pomodori.

Per perdere peso è importante dormire in modo regolare, altrimenti aumenta lo stress e il cortisolo. L'assunzione del Magnesio riesce a riportare l'equilibrio in questi casi. Non è quindi che il magnesio fa veramente dimagrire ma contribuisce a un migliore equilibrio del tuo sonno che è indispensabile se stai seguendo un regime ipocalorico e vuoi perdere qualche chilo di troppo.

Il Magnesio fa dimagrire; fabbisogno giornaliero e modalità di assunzione

Il Magnesio supremo o citrato è un ottimo integratore alimentare: contiene acido citrico e magnesio carbonato. L'assunzione come integratore di questo prodotto (circa 2,4 gr,) può avvenire anche due volte in una giornata, a stomaco vuoto, per un migliore assorbimento, sciolto in acqua calda, come un the. Il fabbisogno giornaliero dipende dal sesso e dall’età del soggetto. Ad esempio quello delle gestanti è sui 450-500 mg; quello dei maschi adulti da 250 a 450 mg. Lo si può assumere una mezz'ora prima di fare colazione, per prevenire stitichezza o se si soffre di emorroidi; prima di andare a letto, dopo almeno due ore dalla cena, per contrastare l'insonnia. l'agitazione da stress e rilassare i muscoli: mezz’ora prima del pasto principale, per assorbire meglio carboidrati, vitamine e minerali (soprattutto se si tratta di bambini, anemici, gestanti e anziani, donne in menopausa che hanno difficoltà ad assorbire queste sostanze necessarie al loro organismo) ; dopo un quarto d'ora dal pasto principale per facilitare la digestione.

Il Magnesio è il quarto elemento quantitativamente rilevante nel nostro organismo, soprattutto nelle ossa, nei muscoli e nei tessuti molli. Un basso livello di Magnesio è stato rilevato in chi soffre di Alzheimer, di diabete di tipo 2, di ipertensione, di malattie cardiache e problemi di concentrazione e iperattività. Spesso è necessario sotto consiglio medico seguire una dieta con molti alimenti a base di magnesio per recuperare un buono stato di salute. Una dieta con poche calorie ipocalorica con gli alimenti giusti è la soluzione ideale per migliorare la salutare e dimagrire al tempo stesso.