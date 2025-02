Lo chef stellato Matteo Grandi: "Sono dimagrito di 90 chili cucinando e mangiando"

Vicenza - Cucinare dimagrendo. Un ossimoro, eppure lo chef Matteo Grandi è riuscito nell'intento, al punto da perdere quasi 90 chili in soli 8 mesi. «Il punto è un altro: ho finalmente ricominciato a sentirmi bene con me stesso» ammette lo chef del Matteo Grandi in Basilica, a Vicenza, insignito di una stella Michelin. La vita frenetica, le lunghe ore trascorse dietro ai fornelli e la difficoltà di conciliare il lavoro con uno stile di vita sano, lo avevano portato ad accumulare chili di troppo. E così, deciso a cambiare, lo chef 34enne ha iniziato a modificare le sue abitudini alimentari e il suo approccio alla vita. E il risultato è stato straordinario: oltre alla ritrovata salute, questa trasformazione ha rinvigorito il suo spirito e la sua passione per la cucina, che è diventata ancora più focalizzata sulla qualità e gli abbinamenti a tavola.

«Circa otto mesi fa mi sono reso conto che, fagocitato dalla vita e dagli impegni, avevo perso di vista il mio benessere, non solo per una questione estetica, ma soprattutto per la mia salute. Sono arrivato a pesare 185 chili, forse qualcosa in più, perché a un certo punto avevo smesso di pesarmi. A giugno, di colpo, si è accesa una lampadina nella mia testa: quel che serve è la forza di volontà, il resto viene dopo...» racconta al Corriere della Sera.

«Il punto più difficile è stato trovare il giusto ritmo e soprattutto mantenere la costanza. La dieta che ho seguito l’ho studiata io stesso, prendendo spunto da tanti dietologi con cui ero andato in passato senza però ottenere risultati. Poi, grazie al divulgatore Luca Veronese, ho iniziato a seguire una dieta low carb, che mi ha davvero cambiato la vita. Già sapevo che zuccheri e carboidrati erano i principali colpevoli del mio aumento di peso. Da quando li ho eliminati, oltre a perdere peso, mi sento incredibilmente meglio. L’energia è alle stelle, la mente è sempre lucida e lavoro con una produttività doppia. È stato un cambiamento totale».

«La differenza sostenziale è che ho eliminato gli zuccheri: e per zuccheri, intendo togliere tutti i cibi lavorati, dalla pasta ai lievitati, ho depennato qualunque carboidrato che si trasforma in zuccheri. È stata come una rivelazione, perché solo così ho perso i primi 15 chili, è migliorata la pelle, mi è sparita la psoriasi dai gomiti, perfino il sudore è cambiato, perché ora è inodore. Era evidente che il mio corpo fosse infiammato... è proprio vero che siamo quello che mangiamo».