Lorella Cuccarini, 50 anni al top: dieta e sport ma ecco il suo segreto

Lorella Cuccarini, ex ballerina e celebre conduttrice, ha 56 anni ma mostra un fisico di una ventenne: La bionda soubrette ha svelato i suoi segreti di bellezza. Ecco qual è il suo segreto per mantenersi in forma

Da sempre la più amata dagli italiani, Lorella è tornata recentemente sul piccolo schermo nelle vesti di giudice nel talent di ” Amici “di Maria De Filippi. La showgirl continua a mostrare un fisico perfetto dall’alto dei suoi cinquant’anni compiuti lo scorso agosto, Lorella è raggiante, bella ed in forma come ai tempi di “Fantastico”.

Passano gli anni ma Lorella Cuccarini resta una delle showgirl più affascinanti. Il tempo non sembra scalfire la bellezza della Professoressa di Amici, che oggi ha 50 anni. Ma a questa età come fa la più amata dagli italiani ad essere sempre avvenente e in forma, come una trentenne?

Semplice: la showgirl segue delle regole salutari. Regole semplici, alla portata di tutti, che fanno però la differenza a lungo termine.

Il segreto dell’eterna giovinezza della Cuccarini?

In primis la quotidiana cura della pelle. Lorella non va mai a letto senza struccarsi. È accertato che dormire col trucco può aumentare le rughe. Ma non basta: l’ex conduttrice de La vita in diretta usa quotidianamente la protezione 50, pure in inverno quando i raggi solari sono decisamente più deboli.

“La mia regola è detergere bene la cute più volte al giorno scegliendo prodotti di qualità che ti consentono, in poche azioni, di fare il meglio. Consiglio detersione e protezione dagli Uv. Il trucco nel mio campo è molto ricco e trovo che gli oli di ultima generazione siano fantastici per eliminarlo al meglio: mi trovo benissimo”

L’allenamento di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini dà molta importanza allo sport: alle 9.30 è in palestra per la lezione quotidiana, che non salta mai. Alterna il Calistenichs al circuito metabolico. Il primo è una serie di esercizi a corpo libero eseguiti in modo ritmico, finalizzati a tonificare, dare più forza ma anche eleganza nei movimenti.

Il circuito metabolico è invece intenso e veloce e coinvolge soprattutto i muscoli alzando il battito cardiaco e stimolando quindi il metabolismo. Saltuariamente Lorella pratica il pilates e poi, ovviamente, c’è la danza, che la Cuccarini pratica da quando aveva nove anni.

“In palestra il segreto è fissarsi un piccolo traguardo ogni giorno, motiva molto”

Dieta: cosa mangia Lorella Cuccarini per restare in forma?

A cinquant’anni il corpo impiega molto più tempo a smaltire gli eccessi ed è per questo che la showgirl è molto attenta alla sua alimentazione. Anche se mangia di tutto, non eccede con le quantità e soprattutto con i condimenti. La Cuccarini segue una dieta mirata che le permette di non prendere chili di troppo e di conservare il fisico che tutti possiamo ammirare. Per la soubrette della televisione italiana infatti la sana alimentazione è fondamentale.

Ecco quindi i suoi segreti di bellezza.

La dieta di Lorella Cuccarini

Cosa mangia a tavola? A casa Cuccarini domina la dieta mediterranea: Lorella mangia di tutto ma beve poco. Mai superalcolici, solo un po’ di vino con gli amici. Nello schema alimentare della ballerina è presente un alimento in particolare: il riso non manca mai

Lorella predilige questo cereale come primo perché sazia ed è digeribile. Soprattutto quando è in tournée non manca mai un piatto di basmati con un goccio d’olio, che la danzatrice consuma due ore prima di entrare in scena. Tendenzialmente la Cuccarini opta per i carboidrati a pranzo e le proteine alla sera. I dolci? Una tantum.