Mal di testa: i 10 cibi che lo fanno passare velocemente

I 10 cibi che aiutano a combattere il mal di testa in maniera veloce e naturale.

Il mal di testa è un disturbo comune e fastidioso, ma combatterlo si può partendo dall'alimentazione. Scopriamo quali sono i cibi che contrastano il dolore. A tutti noi ci capita di soffrire di mal di testa, e conosciamo vari metodi per farlo passare, ma sapete che ci sono alcuni alimenti che ci possono aiutare?

Vediamo insieme quali cibi possiamo mangiare per poter far passare in tempo rapido il mal di testa che ci ha colpito, in maniera naturale. Cerchiamo di capire quindi insieme che cosa ci conviene mangiare per risolvere velocemente questo problema. Gli alimenti che possono venire in nostro soccorso sono ben 10, vediamo quindi tra poco il loro elenco.

Mal di testa: i cibi che ci possono aiutare a farlo passare velocemente in maniera naturale

Spesso quando siamo colpiti dal mal di testa, anche le cose più semplici diventano complicate, come sistemare la casa, oppure accudire i nostri figli o lavorare. E spesso succede che arriviamo sul finire della giornata ed ancora non abbiamo risolto il nostro problema. Vediamo quindi i rimedi che la natura ci offre, dopo aver provato tutto quello che conosciamo per alleviare il nostro dolore.

Non solo aspirina e paracetamolo, anche una giusta dieta ci può venire in contro. Per evitare le fastidiose crisi di mal di testa, possiamo limitare il ricorso all’armadietto dei medicinali e fare un giro dal fruttivendolo. Oltre alle cure mediche specifiche, alcuni alimenti infatti aiutano a combattere le cefalee in modo naturale.

Il mal di testa, la cui base resta una predisposizione genetica, viene scatenato da fattori quali lo stress, le variazioni climatiche, l’alterata qualità del sonno, il digiuno, le variazioni ormonali, l’abuso di cibi e bevande.

Iniziamo quindi con le banane, che sono un ottimo cibo salutare ed al loro interno hanno an che tanta vitamina B6 e alte capacità di alleviare il dolore.

Troviamo poi i legumi, ed in particolar modo le lenticchie ed i piselli, hanno un’ottima capacità analgesica.

Anche lo yogurt è un alimento che può essere un nostro alleato nel cercare di sconfiggere il mal di testa.

Il caffè, anche se non ci pensiamo, ha un’ottima capacità di restringere i vasi sanguigni e ci può aiutare a prevenire la cefalea.

Troviamo poi gli spinaci, il salmone, e lo zenzero che hanno tutti ottime capacità antinfiammatorie ed antidolorifiche.

Le patate poi hanno una grande quantità di potassio mentre la menta è praticamente un antidolorifico naturale.

Ci sono poi la lavanda, la melissa ed il tiglio che hanno un effetto sedativo e curano anche l’ansia che può essere un motivo scatenante del nostro mal di testa.

Cibi contro il mal di testa: cosa evitare

Anche per i vegetali vi sono, però alcune eccezioni: meglio moderare il consumo di cipolle, crauti, olive e frutta secca. Si consiglia anche di non abbondare nel consumo di alimenti ad alto rilascio di istamina (responsabile di alcuni mal di testa) come pomodori, agrumi, banane. Esistono poi alcuni cibi contengono sostanze in grado di scatenare il mal di testa e che, dove c’è una predisposizione individuale, andrebbero completamente eliminati dalla dieta.

Via dunque a caffè, tè, merendine e altri cibi confezionati, cioccolato, alcolici, glutammato, latte e latticini, carne rossa. L’alcol, in particolare, genera emicrania di per sé quando consumato in dosi elevate. Nel caso dei vini, bisogna considerare che anche alcune delle migliori cantine utilizzano i solfiti: si tratta di sostanze conservanti che mantengono al meglio il prodotto ma sono in grado di scatenare il mal di testa.

