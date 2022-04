Mandorle e dieta: quante mangiarne al giorno?

Le mandorle non sono altro che il seme commestibile del mandorlo. Originarie dell'Asia centrale sono diventate un prodotto tipico nel nostro paese trovando in particolare diffusione in Puglia Sicilia Sardegna e Calabria. Ma quali sono le proprietà nutrizionali di questo alimento?

Mandorle: proprietà nutrizionali

Le mandorle, un frutto dal sapore gustoso che tutti conosciamo, possiedono anche elementi molto utili per mantenerci in salute. In particolare le mandorle sono ricche di vitamine, soprattutto la vitamina E oltre che di fibre, sali minerali e proteine vegetali. Da non trascurare anche l'apporto di magnesio e calcio. Numerose ricerche hanno evidenziato che le mandorle sono ricche di principi attivi tra cui i fitosteroli e i grassi insaturi e la vitamina E che ci aiutano a proteggere la salute del cuore. Altre ricerche hanno messo in evidenza che le mandorle aiutano a ridurre il colesterolo Ldl, il che può contribuire a diminuire il rischio di patologie a carico del cuore. Questi preziosi semi sarebbero anche in grado di agire positivamente sulla composizione del microbiota intestinale grazie all'elevata presenza di fibre. Il contenuto di l-carnitina, sostanza nota per avere effetti neuroprotettivi, l'acido folico, gli acidi grassi insaturi ci permettono di fare il pieno di elementi utili anche per la salute del cervello. Secondo alcuni studi condotti sugli animali il regolare consumo di mandorle avrebbe anche effetti positivi sul potenziamento della memoria. Le mandorle ci apportano anche una elevata quantità di grassi insaturi ma se vengono assunte secondo le dosi consigliate non comportano alcun aumento del peso corporeo. Torniamo quindi alla domanda iniziale da cui siamo partiti: quante mandorle possiamo consumare al giorno perchè non abbiano alcun effetto sulla linea?

Quante mandorle mangiare al giorno? Le dosi consigliate

Secondo gli esperti possiamo consumare circa 30 grammi di mandorle al giorno che corrispondono a circa 15-20 mandorle senza alcun problema. Ovviamente le persone che soffrono di allergie alle noci devono invece astenersene. Al supermercato possiamo trovarle non solo sgusciate ma anche pelate ovvero private del rivestimento esterno di colore marrone. Si tratta però di un'opzione che non convince molto i nutrizionisti in quanto il rivestimento fibroso delle mandorle è ricco di elementi nutritivi. In realtà possiamo seguire un piccolo accorgimento per beneficiare a pieno di tutte le proprietà antiossidanti di questi semi: una volta sbucciate mettiamole in ammollo per 8-12 ore in acqua salata e poi facciamole essiccare oppure mettiamole in frigo e consumiamole entro 3 giorni.