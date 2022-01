Mangiare dolci senza ingrassare è possibile: ecco come

Dieta dimagrante e dolci possono andare d'accordo. Se quindi state seguendo una dieta dimagrante ma proprio non riuscite a rinunciare ai vostri amati dolci, niente paura: in questo articolo vi spieghiamo come conciliare le due cose. I dolci indubbiamente sono alimenti che hanno un valore energetico elevato, tuttavia alcuni possono consumarsi anche se stiamo seguendo diete ipocaloriche. Insomma qualche peccato di gola possiamo concedercelo pur essendo a dieta.

Non tutto il dolce vien per nuocere

Vi sono infatti alcuni dolci i cui ingredienti possono sposarsi perfettamente se stiamo seguendo una dieta ipocalorica. Ad esempio i dolci preparati con la frutta ci apportano vitamine antiossidanti sali minerali e fibre. In questo senso possiamo optare per un sorbetto alla frutta. In questo modo possiamo dosare personalmente la quantità di zucchero. Un'idea ancora più semplice da mettere in pratica è quella di congelare la frutta e poi frullarla in modo da beneficiare di tutte le vitamine di questo alimento. Possiamo mettere il cacao nei nostri dolci, purché sia fondente. Il cacao di qualità fondente ci dona energia e come ben sanno gli estimatori di questo alimento, ci mette anche di buon umore.

I dolci con latte e uova ci apportano proteine animali ad alto valore biologico. Anche il contenuto calorico è importante. Possiamo preparare dolci e biscotti fatti in casa a ridotto contenuto calorico. Ad esempio al posto del latte o del miele possiamo utilizzare del succo di frutta e limitare lo zucchero. Se poi vi aggiungiamo qualche goccia di cacao raggiungiamo l'optimum.

Possiamo appagare la voglia di dolce in maniera semplice con del latte da dolcificare con del miele o dello sciroppo di acero a cui magari aggiungere una goccia di cacao.

Lo yogurt non è solo un ottimo alimento indicato per la colazione. Possiamo anche gustarlo al posto del dessert. In particolare è consigliabile scegliere uno yogurt magro, al supermercato troviamo quelli light, a cui possiamo aggiungere un cucchiaino di miele o della marmellata. Così il nostro dessert gustoso è pronto!

Anche la frutta può essere trasformata in un dolce. In questo senso ci viene in soccorso la frutta cotta. Possiamo usare delle mele a cui aggiungere una scorzetta di arancia o limone, un cucchiaino di zucchero e una spolverata di cacao. Anche i frullati con la frutta di stagione o con la nostra frutta preferita e l'aggiunta di un cucchiaino di miele e un cubetto di ghiaccio possono farci gustare un dolce in maniera salutare e compatibile con una dieta.

La frutta disidratata è molto calorica ma se ne prendiamo solo un po' possiamo soddisfare la nostra voglia di dolce. Vi è solo l'imbarazzo della scelta: abbiamo l'albicocca secca, il fico secca, l'uvetta e il dattero.