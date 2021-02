Mangiare sano: i consigli per una dieta bilanciata

Mangiare sano non significa certo rinunciare al gusto. Anzi mangiare sano ci permette di conciliare il gusto della buona tavola con la salute. Possiamo infatti dimagrire o restare in forma mangiando in maniera salutare con ricette gustose. Insomma è possibile coniugare pienamente in maniera virtuosa il piacere della buona tavola con la salute.

Come mangiare sano: i consigli da seguire per una dieta bilanciata

E' importante assumere 5 porzioni di frutta e verdura al giorno perché ci permette di fare il pieno di antiossidanti, fibre e sali minerali indispensabili per la salute.

E' importante poi, per quanto possibile, mangiare alimenti che siano il più naturale possibili e quindi non trattati con conservanti e altri addittivi chimici.

Diamo la giusta importanza alla colazione che è il primo pasto della giornata. In particolare sarebbe opportuno incrementare il consumo di proteine a colazione in modo da diminuire gli attacchi di fame durante la giornata che possono portarci ad essere più tentati da spuntini molto invoglianti ma piuttosto calorici e poco sani.

Seguiamo una dieta quanto più possibile variata in modo da fornire al nostro organismo tutti i nutrienti di cui ha bisogno.

Privilegiamo il consumo dei prodotti vegetali rispetto a quelli animali. In particolare andrebbero consumati in maniera limitata latte e i derivati, carni, grassi ad esempio lardo e strutto salumi e insaccati in genere.

Beviamo a sufficienza almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno. Non bisogna bere esclusivamente acqua, se lo gradite potete integrare i liquidi con altre bevande non zuccherate e prive di calorie. L'alcol va evitato.

Mangiamo con calma concedendoci il giusto tempo per assaporare il cibo. Chi mangia di fretta tende a mangiare di più proprio perché non gusta i cibi.

Scegliamo i grassi salutari, ovvero gli acidi grassi omega-3 che si trovano nel pesce, in alcuni frutti ad esempio l'avocado, nella frutta secca ad esempio noci e mandorle e nocciole. Il nostro organismo non è in grado di produrli in via autonoma, per cui è necessario assumerli attraverso gli alimenti. Da evitare invece i fritti e anche i grassi che si nascondono in prodotti dove non ce li aspetteremmo ad esempio nei prodotti da forno e nei dolci.

Da evitare o limitare il consumo di zucchero che comporta un innalzamento della glicemia. Meglio utilizzare i dolcificanti, ad esempio la stevia il cui indice glicemico è nullo e così anche le calorie, pertanto è indicato sia per chi sta seguendo una dieta ipocalorica ma anche per i diabetici.

Mangiare sano ricette

Vi proponiamo ricette sane e gustose semplici da preparare. Si tratta di ricette dietetiche ipocaloriche, per cui sono leggere e vi potranno aiutare a dimagrire mangiando in modo sano.

Minestrone di verdure

E' il piatto invernale per eccellenza ed è proprio ciò che ci vuole se nell'ultimo periodo abbiamo un po' esagerato a tavola. Non esiste un modo standard per prepararlo, quindi possiamo dare spazio anche alla nostra fantasia e creatività. Questi gli ingredienti che vi occorrono: 2 pomodori, 4 zucchine genovesi, 2 patate, 2 carote, 1 cipolla, 2 coste di sedano, 50 grammi di pancetta, 200 grammi di zucca, 200 grammi di zucca, sale e olio extravergine di oliva.

Per prima cosa dovrete andare a tritare molto finemente carote, cipolla, e sedano. In una pentola capiente che andrete a scaldare con l'olio extravergine di oliva, fate soffriggere la cipolla, sedano e carote. Le patate, pomodori, zucchine, zucche e fagiolini nel frattempo andranno ridotti a piccoli pezzetti. Una volta che il soffritto si è appassito potete andare ad aggiungere la pancetta e le altre verdure tagliate a cubetti. A questo punto dovrete aggiungere dell'acqua fredda e continuare a far cuocere per circa 2 minuti a fiamma media. Non appena il minestrone comincia a bollire mettete un po' si sale e continuate la cottura per altri 10 minuti. Una volta che le verdure saranno cotte perfettamente potete aggiungere un filo di olio extra vergine di oliva. Il vostro minestrone di verdure è quindi pronto per essere servito caldo. E' ideale da gustare nelle giornate invernali e per avvicinare i bambini al gusto delle verdure. Potete conservarlo anche per un paio di giorni in frigorifero se chiuso in un contenitore ermetico.

Risotto integrale con funghi e zucca

Per preparare questa ricetta vi occorrono: una manciata di funghi freschi anche misti (porcini, champignons o chiodini) oppure funghi secchi precedentemente ammollati e scolati, 240 grammi di riso integrale bio, brodo vegetale, una fetta di zucca sbucciata e tagliata a cubetti, uno scalogno, un bicchiere di vino bianco, olio evo, un pizzico di prezzemolo fresco tritato oppure di rosmarino, sale marino integrale e pepe.

Tagliate lo scalogno e stufatelo in un tegame con un po' di acqua. Aggiungete il riso e tostate un paio di minuti con un filo di olio evo. Sfumate con vino bianco. A questo punto potete aggiungere la zucca a cubetti e i funghi ammollati, mescolate e cuocete per qualche minuto. Coprite con il brodo e aggiungete man mano il risotto servendovi di un mestolo fino a cottura completata. Eventualmente aggiustate di sale. Cuocete con il coperchio a fiamma bassa. Prima di portare a tavola il vostro risotto guarnitelo con prezzemolo fresco tritato o rosmarino, una manciata di pepe e un filo di olio evo a crudo.