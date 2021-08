Mara Venier: la dieta che le ha fatto perdere 8 chili

Mara Venier, la conduttrice di Domenica In scherza in vacanza a Forte dei Marmi insieme alla sua famiglia, annunciando di essersi messa a dieta.

Mara Venier può permettersi qualunque cosa, anche di non seguire nessuna dieta e di scherzarci su. In fondo è lei la regina della tv italiana. A settembre la vedremo di nuovo alla guida di Domenica In, su Rai 1, e ci saranno alcune novità. In vacanza a Forte dei Marmi con tutta la famiglia, la conduttrice, 70 anni, non rinuncia al buon cibo e a qualche cocktail per iniziare con allegria la serata, tralasciando la sua dieta che le ha fatto perdere 8 chili durante la scorsa stagione di Domenica In

Tra le sue storie Instagram sono apparsi dei video in cui la si vede a cena al ristorante. Mara sembra parlare seriamente, in realtà è il preludio a una piccola gag: «Allora, stasera dieta. E l’ho cominciata con un piccolo mojito» spiega alzando un bicchierone pieno del famoso cocktail di origine cubana. Ma, non contenta, la “zia della tv” annuncia anche di averne visto uno lasciato libero sopra al tavolo e che presto anche quello diventerà suo.

La Venier ha annunciato che quella che prenderà il via il 19 settembre sarà l’ultima stagione alla guida di Domenica In. Ma già un anno fa, di questi tempi, la conduttrice aveva detto lo stesso. Chissà se stavolta sarà veramente così. A proposito della sua forma fisica lei stessa tempo fa ha annunciato di avere perso 8 chili con la sua dieta, un piano Low Carb: non stiamo parlando di un vero e proprio programma iperproteico, ma di aumento delle proteine giornaliere con lo scopo di mantenere la massa magra nonostante il taglio calorico. Proprio per questo si tratta di un metodo facile da imitare, in modo sereno e semplice.

Mara Venier, la dieta che le ha permesso di perdere 8 chili

Mara Venier ha raccontato di aver perso molti chili, ben 8 prima di iniziare la scorsa stagione di Domenica In. Il motivo però non è estetico. La zia l’ha fatto per motivi prettamente di salute: è dimagrita di 8 chili, in seguito a una dieta fatta “più per una questione di salute che solo per bellezza”.

La 70enne ha infatti confessato di aver fatto delle visite di controllo per un problema di salute, che in realtà non è era grave. Infatti, racconta che per fortuna il dolore al petto che sentivo si è poi attenuato. Una donna come lei deve apparire costantemente perfetta, visto il lavoro che svolge da decenni di fronte alle spietate telecamere. Il segreto della celebre conduttrice televisiva si celerebbe dietro una dieta prevalentemente proteica, basata su un determinato schema di alimentazione quotidiana.

La dieta di Mara Venier

Come ha fatto Mara Venier a perdere peso? Non una dieta drastica, bensì regime controllato, e accompagnato da attività fisica. Lei racconta:

“Ho eliminato vino, dolci, ma mangio i carboidrati, sebbene misurati, e mi concedo anche qualche sorbetto. Fondamentale, però, è cercare di muoversi. In vacanza, quando è a Casa de campo, in Repubblica Dominicana, mio marito Nicola (Carraro ndr) andava a giocare a golf, io camminavo almeno 50 minuti. Ora, a Roma, ritornerò in palestra seguita da un personal trainer”.

Ma in cosa consiste la dieta adottata da Mara Venier?

Ecco un esempio concreto della sua giornata tipo:

- innanzi tutto a colazione è consigliato bere caffè o thè amari, in caso non piacesse utilizzare la stevia o un altro tipo di dolcificante. Insieme è possibile mangiare 125 grammi di yogurt magro bianco, al quale si possono aggiungere zenzero, cannella ma anche della scorza di limone grattugiata o due gocce di aroma vaniglia più un cucchiaino di caffè. Insomma, in questo caso date pure spazio alla fantasia, senza scadere in ingredienti grassi o contenenti zuccheri.

- Dopo la colazione serve uno spuntino, la frutta è concessa: è possibile mangiare un frutto medio (circa 150 grammi) escludendo banana, melone, anguria, fichi o uva. Le opzioni migliori sono gli agrumi o i frutti rossi o al limite 100 gr di mela/pera. E come pranza Mara Venier? Con un piatto di verdure alla griglia (o al vapore) con poco olio d’oliva a crudo. In aggiunta alle verdure tre opzioni: due uova sode o strapazzate, oppure 120 grammi di carne magra (o 100 gr di bresaola, se non piace anche 80 grammi di prosciutto sgrassato), in alternativa alla carne massimo 150 grammi di pesce bianco o una confezione grande di tonno al naturale.

- Nel pomeriggio merenda con 100 grammi di yogurt magro, non è possibile mangiare un altro frutto. E la cena? Stesso discorso del pranzo, escludendo l’opzione delle uova. Anche un minestrone di verdure è ammesso per la sera, nel piano alimentare di Mara Venier. In generale, come condimenti sono concessi spezie e succo di limone, il sale deve essere praticamente escluso dalla dieta. Ultimo ma non meno importante un buon programma di ginnastica full body: tre volte a settimana per almeno mezz’ora, nei giorni di ‘riposo’ fare una passeggiata. Ogni metabolismo è diverso dall’altro, quindi prima di seguire qualsiasi piano alimentare è necessario contattare un medico professionista.