Martina Colombari: la dieta e il segreto dell'eterna giovinezza

Martina Colombari, fisico da urlo a 46 anni: ecco il suo segreto dell'etena giovinezza, “Non mangio più la carne rossa”. La rivoluzione di Martina Colombari comincia con la dieta.

La ex top model ha rinunciato a ogni tipo di intervento estetico e ha puntato tutto sull’alimentazione.

Fin dal primo momento, Martina Colombari ha colpito tutti. Non solo per la sua straordinaria bellezza ma anche per una grazia ed uno stile fuori dal comune. L’attrice, infatti, si è imposta rapidamente nel mondo dello spettacolo. E, questo, non può essere certamente un caso. La sua straordinaria fisicità ha stupito sempre. Non è un caso che la Colombari sia stata eletta Miss Italia nell’edizione del 1991. Lei è sempre apparsa solare e in formissima. Cosa che la rende, per molti, un serio punto di riferimento. Soprattutto per il fatto che, a 46 anni, il suo fisico si mantenga su standard molto alti.

Non è un caso che quando ci sia un fisico davvero incredibile, questo diventi fonte di ispirazione per molti.

Martina Colombari, in una intervista a "Ok Salute e Benessere" racconta del suo rapporto con il tempo che passa. La ex top model ha rinunciato a ogni tipo di intervento estetico e ha puntato tutto sull'alimentazione. Il segreto: "Ho eliminato la carne rossa dalla dieta".

Le parole di Martina Colombari

Dopo essere stata eletta Miss Italia nel 1991, Martina Colombari ha cominciato una carriera nella moda che è durata ben vent'anni. Ha poi debuttato anche sul grande schermo con piccoli ruoli in commedie italiane, tra cui "Abbronzatissimi" e Paparazzi". Tra le sue opere più importanti, la partecipazione alla fiction "Carabinieri". Dal 2004 è la moglie di Alessandro Costacurta, ex calciatore del Milan e oggi opinionista Sky. La coppia ha un figlio, Achille. Oggi Martina Colombari ha 47 anni e così ha raccontato il suo percorso per combattere l'età:

L’alimentazione, che era già piuttosto buona, è stata ricalibrata, anche nell’ottica di migliorare l’assetto intestinale e di non interferire con la mia leggera intolleranza al glutine e al nichel. Nessuna dieta, insomma, ho solo corretto il mio regime alimentare. Ho iniziato a mangiare la pasta integrale o di legumi, ma anche farro, orzo, quinoa, che cerco di abbinare a un piatto di verdure, cotte o crude. Ho eliminato la carne rossa e ridotto il consumo di quella bianca, delle quali non sono mai stata una grande amante, e porto poco in tavola il pesce, soprattutto perché trovo deplorevoli gli allevamenti ittici intensivi.

Ovviamente, non rinuncia mai alla frutta di stagione ed evita bibite gassate. Il vino? "Ogni tanto un buon bicchiere me lo bevo", ammette. E poi: "Una volta a settimana mi concedo il classico sgarro – una pizza o le lasagne, ad esempio – e fatico a stare lontana dal gelato".

Il segreto di Martina Colombari: tra sport e dieta

Martina Colombari si è sempre mostrata con un fisico allenato. Nella sua vita, quindi, c’è tanto sport che lei affianca alla longevità, alla prevenzione e allo stile di vita sano. Per lei: “Lo sport è un investimento per il futuro“. La Colombari, però, sottolinea che questi fattori devono essere accompagnati da dna, alimentazione e attività fisica.

L’attrice ha svelato che ha iniziato ad allenarsi da dopo la gravidanza. L’allenamento è entrato nella sua vita e ora non può più farne a meno. Cosa che le fa bene non solo durante gli esercizi ma in vari momenti della sua vita. Sul suo Instagram spesso condivide scatti in cui fa esercizi. Mostrando, come detto, alcuni dei piccoli segreti che le hanno permesso di avere, a 46 anni, una situazione fisica molto importante.

La Colombari ha svelato di fare anche meditazione. Ha iniziato anche con lo yoga anche se, tale percorso, sarà proseguito con un’insegnante. Mentre un consiglio per gli altri è quello di scaricare delle applicazioni, così da non farci male.

Martina Colombari e Alessandro Costacurta

Il segreto dell'eterna giovinezza: Martina Colombari, da una serie di esami, ha scoperto di avere un deficit di glutatione che integra con una serie di bustine. Da esami genetici è invece venuto fuori che le fibre della sua pelle sono poche elastiche e resistenti, così utilizza prodotti a base di collagene e di acido ialuronico. Ma il segreto dell'eterna giovinezza è tutto in sedute di ossigeno-ozonoterapia:

Attraverso un prelievo, il sangue viene miscelato con l’ozono e poi reinfuso nell’organismo, in totale sicurezza. Questo processo mi aiuta a potenziare le difese immunitarie e favorisce l’eliminazione delle sostanze tossiche. Grazie a questo approccio non standardizzato, tagliato sulle mie esigenze personali, ho trovato il percorso giusto, che mi fa sentire bene oggi e mi prepara a un invecchiamento di qualità.